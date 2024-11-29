2 часа
Водная прогулка
Секреты старинной Анапы
Знаю в Анапе почти каждый камень и с радостью познакомлю вас с нашим городом! Прогулка от маяка до Русских ворот разрушит стереотипы о советском курорте
Начало: Анапская набережная
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3000₽ за всё до 4 чел.
1 час
Водная прогулка
Вейкбординг и вейксерфинг в Анапе
Научиться стоять на доске, покорить морские волны и испытать свои силы
Начало: На набережной
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
8000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка в Анапе с купанием в открытом море
Пройти по водной глади на скоростном катере и полюбоваться видами города
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей29 ноября 2024Большое спасибо замечательному гиду Ирине за интереснейшую экскурсию по Анапе. Честно говоря, думали, что ничего не увидим, но два часа пролетели незаметно, и мы смогли посмотреть на весь город глазами влюбленного в него человека! Очень порадовали сувенирчики на память! Большое спасибо! Очень советуем!
- ААнна3 октября 2024Экскурсия была для меня интересна и познавательна, гид знает много о Анапе и с удовольствием делится знаниями. Маршрут не сложный
- РРуслан21 сентября 2024Сходили на экскурсию узнали много интересного. Ирина очень увлечённо может много рассказывать, чувствуется любовь к городу. Даже непогода не испортила общего впечатления от экскурсии. Все понравилось. Будем рекомендовать
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Сколько стоит экскурсия по Анапе в марте 2025
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