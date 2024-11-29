С Сергей

Большое спасибо замечательному гиду Ирине за интереснейшую экскурсию по Анапе. Честно говоря, думали, что ничего не увидим, но два часа пролетели незаметно, и мы смогли посмотреть на весь город глазами влюбленного в него человека! Очень порадовали сувенирчики на память! Большое спасибо! Очень советуем!