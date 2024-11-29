Экскурсии с набережной Анапы

Найдено 3 экскурсии в категории «С набережной» в Анапе, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Секреты старинной Анапы
Пешая
26 отзывов
2 часа
Водная прогулка
Секреты старинной Анапы
Знаю в Анапе почти каждый камень и с радостью познакомлю вас с нашим городом! Прогулка от маяка до Русских ворот разрушит стереотипы о советском курорте
Начало: Анапская набережная
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3000 за всё до 4 чел.
Вейкбординг и вейксерфинг в Анапе
1 час
Водная прогулка
Вейкбординг и вейксерфинг в Анапе
Научиться стоять на доске, покорить морские волны и испытать свои силы
Начало: На набережной
1 апр в 08:00
2 апр в 08:00
8000 за всё до 10 чел.
Морская прогулка в Анапе с купанием в открытом море
На катере
1 час
Водная прогулка
Морская прогулка в Анапе с купанием в открытом море
Пройти по водной глади на скоростном катере и полюбоваться видами города
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    29 ноября 2024
    Секреты старинной Анапы
    Большое спасибо замечательному гиду Ирине за интереснейшую экскурсию по Анапе. Честно говоря, думали, что ничего не увидим, но два часа пролетели незаметно, и мы смогли посмотреть на весь город глазами влюбленного в него человека! Очень порадовали сувенирчики на память! Большое спасибо! Очень советуем!
  • А
    Анна
    3 октября 2024
    Секреты старинной Анапы
    Экскурсия была для меня интересна и познавательна, гид знает много о Анапе и с удовольствием делится знаниями. Маршрут не сложный
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    в формате прогулки, у гида есть свои фишечки и для детей, так что ребенку 7 лет не было тяжело и скучно. Рекомендую однозначно)

  • Р
    Руслан
    21 сентября 2024
    Секреты старинной Анапы
    Сходили на экскурсию узнали много интересного. Ирина очень увлечённо может много рассказывать, чувствуется любовь к городу. Даже непогода не испортила общего впечатления от экскурсии. Все понравилось. Будем рекомендовать

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «С набережной»

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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Утриш
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Лысая гора
  5. Озеро Абрау
  6. Анапский маяк
  7. Музей-заповедник
  8. Долина Лефкадия
  9. Горгиппия
Сколько стоит экскурсия по Анапе в марте 2025
Сейчас в Анапе в категории "С набережной" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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