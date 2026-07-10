Проспект Чумбарова-Лучинского – визитная карточка Архангельска и своеобразный музей под открытым небом, где сосредоточено большое количество уличных скульптур и старинных деревянных построек.
Важное туристическое значение улица приобрела в начале 1980-х годов,
Важное туристическое значение улица приобрела в начале 1980-х годов,
Описание экскурсии
Проспект Чумбарова-Лучинского Важное туристическое значение улица приобрела в начале 1980-х годов, когда у местной администрации возникла идея собрать в одном месте все типы городских деревянных построек с начала XX века. Сегодня проспект является пешеходной зоной и позволяет посетителям погрузиться в колоритную историческую атмосферу города. Что нас ждёт: Мы отправимся на прогулку от площади Ленина, по пути осмотрим музей «Художественная культура Русского Севера» и полюбуемся особняком Марфин дом, построенным в 1857 году по проекту архитектора В. Телятьева.
Некогда здесь проходили коммерческие собрания, а сейчас его стены занимает архангельское отделение ВООПИи
К. Рядом с Марфиным домом находится музей С. Г. Писахова. Перед зданием можно увидеть памятник архангельскому сказочнику с бронзовой чайкой на голове. Экскурсия приведет вас к дому А. С. Чудинова, построенному в 1904 году. Он является одним из двух деревянных зданий проспекта, которые были перенесены с прежнего места в своем натуральном виде. Ранее особняк располагался на побережье Северной Двины. Напротив него располагается здание Музея Архангельского пряника-козули, а далее можно осмотреть памятник Сене Малине (герою прозы С. Г. Писахова) и памятник Козьме Пруткову, который якобы родился под Сольвычегодском в Архангельской области. В ходе прогулки вы сможете осмотреть старинные дома Овчинникова, Вешнякова, Ананьиной. Последний представляет собой двухэтажную постройку, которая точно воссоздает старое здание, стоявшее на этом месте в XIX-начале XX столетия. Большой интерес представляет особняк Ф. Г. Антонова в стиле модерн. Он был построен в 1914 году и на сегодняшний день используется Центром профилактики инфекционных заболеваний. Важная информация:
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Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Много интересной информации от Натальи. Отличное изложение материала.
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И
Экскурсия была интересной, экскурсовод интересно подавал материал. Всем советую.
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Е
Прекрасная экскурсия, мы получили интересную информацию и массу положительных эмоций. Встреча с экскурсоводом Еленой Михайловной - большой подарок для гостей города, она знает и любит Архангельск, его историю, литературу, архитектуру. Проспект Чумбарова-Лучинского красив в любое время суток, экскурсия недолгая, советуем всем найти на неё время.
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О
Замечательная экскурсия! Замечательная Алёна, эрудированная, отличный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании, много информации, быстрый темп речи. Все отлично. Спасибо!
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О
Очень насыщенная экскурсия и прекрасный экскурсовод. Очень понравилось, что информация доступна не только взрослым, но и детям. Спасибо Олесе!
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М
Замечательный гид Елена Михайловна, прекрасная подача материала, очень познавательно и интересно! Понравилось и детям и взрослым!
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