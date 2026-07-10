Проспект Чумбарова-Лучинского Важное туристическое значение улица приобрела в начале 1980-х годов, когда у местной администрации возникла идея собрать в одном месте все типы городских деревянных построек с начала XX века. Сегодня проспект является пешеходной зоной и позволяет посетителям погрузиться в колоритную историческую атмосферу города. Что нас ждёт: Мы отправимся на прогулку от площади Ленина, по пути осмотрим музей «Художественная культура Русского Севера» и полюбуемся особняком Марфин дом, построенным в 1857 году по проекту архитектора В. Телятьева.

Некогда здесь проходили коммерческие собрания, а сейчас его стены занимает архангельское отделение ВООПИи

К. Рядом с Марфиным домом находится музей С. Г. Писахова. Перед зданием можно увидеть памятник архангельскому сказочнику с бронзовой чайкой на голове. Экскурсия приведет вас к дому А. С. Чудинова, построенному в 1904 году. Он является одним из двух деревянных зданий проспекта, которые были перенесены с прежнего места в своем натуральном виде. Ранее особняк располагался на побережье Северной Двины. Напротив него располагается здание Музея Архангельского пряника-козули, а далее можно осмотреть памятник Сене Малине (герою прозы С. Г. Писахова) и памятник Козьме Пруткову, который якобы родился под Сольвычегодском в Архангельской области. В ходе прогулки вы сможете осмотреть старинные дома Овчинникова, Вешнякова, Ананьиной. Последний представляет собой двухэтажную постройку, которая точно воссоздает старое здание, стоявшее на этом месте в XIX-начале XX столетия. Большой интерес представляет особняк Ф. Г. Антонова в стиле модерн. Он был построен в 1914 году и на сегодняшний день используется Центром профилактики инфекционных заболеваний. Важная информация:

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