Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске

Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
Проспект Чумбарова-Лучинского – это визитная карточка Архангельска и своеобразный музей под открытым небом, где сосредоточено большое количество уличных скульптур и старинных деревянных построек. Важное туристическое значение улица приобрела в начале 1980-х годов, когда у местной администрации возникла идея собрать в одном месте все типы городских деревянных построек с начала XX века. Сегодня проспект является пешеходной зоной и позволяет посетителям погрузиться в колоритную историческую атмосферу города.
Мы отправимся на прогулку от площади Ленина, по пути осмотрим музей «Художественная культура Русского Севера» и полюбуемся особняком Марфин дом, построенным в 1857 году по проекту архитектора В. Телятьева. Некогда здесь проходили коммерческие собрания, а сейчас его стены занимает архангельское отделение ВООПИиК. Рядом с Марфиным домом находится музей С. Писахова. Перед зданием можно увидеть памятник архангельскому сказочнику с бронзовой чайкой на голове.
Экскурсия приведет вас к дому А. С. Чудинова, построенному в 1904 году. Он является одним из двух деревянных зданий проспекта, которые были перенесены с прежнего места в своем натуральном виде. Ранее особняк располагался на побережье Северной Двины. Напротив него располагается здание Музея Архангельского пряника-козули, а далее можно осмотреть памятник Сене Малине (герою прозы С. Г. Писахова) и памятник Козьме Пруткову, который якобы родился под Сольвычегодском в Архангельской области.
В ходе прогулки вы сможете осмотреть старинные дома Овчинникова, Вешнякова, Ананьиной. Последний представляет собой двухэтажную постройку, которая точно воссоздает старое здание, стоявшее на этом месте в XIX – начале XX столетия. Большой интерес представляет особняк Ф. Г. Антонова в стиле модерн. Он был построен в 1914 году и на сегодняшний день используется Центром профилактики инфекционных заболеваний.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
3 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
    Место начала и завершения
    по согласованию с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
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