Холмогоры - родина Ломоносова

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Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости. Туристы переправятся на Куростров в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей ученого.
Холмогоры - родина Ломоносова
Холмогоры - родина Ломоносова
Холмогоры - родина Ломоносова
Холмогоры - родина Ломоносова
Холмогоры - родина Ломоносова
Холмогоры - родина Ломоносова
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Холмогоры
  • Спасо-Преображенский собор
  • Архиерейские палаты
  • Набережная
  • Памятник Ломоносову
  • Музей Ломоносова
  • Косторезная фабрика
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Русский Север во всей его красе.
  • На протяжении нескольких столетий село Холмогоры служило административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты. Время в пути из Архангельска 1,5 часа в одну сторону. Будет остановка у кафе. Переправа на Куростров в с. Ломоносово по ледовой переправе (зимой) или на пароме (летом).

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • За дополнительную плату по желанию возможно участие в мастер-классе резьбы по кости.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд от Архангельска и обратно
  • Входная плата в музей
  • Сопровождение гидом
Что не входит
  • Питание
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Туристов забираем от гостиницы
Завершение: Архангельск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • За дополнительную плату по желанию возможно участие в мастер-классе резьбы по кости
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Холмогоры
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