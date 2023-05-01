Жители Холмогор и окрестных деревень издавна славились как искусные мастера резьбы по кости. Туристы переправятся на Куростров в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей ученого.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Холмогоры
- Спасо-Преображенский собор
- Архиерейские палаты
- Набережная
- Памятник Ломоносову
- Музей Ломоносова
- Косторезная фабрика
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Русский Север во всей его красе.
- На протяжении нескольких столетий село Холмогоры служило административным, религиозным и культурным центром всего Двинского края, через который в средние века Россия осуществляла свои внешнеэкономические контакты. Время в пути из Архангельска 1,5 часа в одну сторону. Будет остановка у кафе. Переправа на Куростров в с. Ломоносово по ледовой переправе (зимой) или на пароме (летом).
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- За дополнительную плату по желанию возможно участие в мастер-классе резьбы по кости.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд от Архангельска и обратно
- Входная плата в музей
- Сопровождение гидом
- Что не входит
- Питание
- Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Туристов забираем от гостиницыЗавершение: Архангельск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- За дополнительную плату по желанию возможно участие в мастер-классе резьбы по кости
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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