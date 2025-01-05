На экскурсии по улице Чумбарова-Лучинского в Архангельске можно увидеть уникальные деревянные дома начала 20 века. Участники узнают, как возникла идея собрать такие здания в одном месте.
Также предоставляется возможность заглянуть в местные лавочки и магазины, услышать интересные истории о жизни и быте людей того времени. Атмосфера старинного города погрузит в прошлое и оставит незабываемые впечатления
Также предоставляется возможность заглянуть в местные лавочки и магазины, услышать интересные истории о жизни и быте людей того времени. Атмосфера старинного города погрузит в прошлое и оставит незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏘️ Уникальная деревянная архитектура
- 📜 Истории старинного Архангельска
- 🛍️ Посещение местных лавочек
- 🎨 Атмосфера начала 20 века
- 👣 Индивидуальный подход
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Деревянные дома начала 20 века
- Лавочки и сувенирные магазины
Описание экскурсии
- Приглашаем вас на прогулку по старинной улочке с особой атмосферой
- Вы узнаете, как здесь оказались дома начала 20 века и полюбуетесь деревянной архитектурой
- Выясните, почему Большая Мещанская улица стала Средним проспектом, как превратилась в Псковский, а в итоге оказалась проспектом Чумбарова-Лучинского
- Услышите о временах, когда у каждого дома было своё имя
- Осмотрите лавочки, сувенирные магазины и уютные кафе
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Архангельске
Провёл экскурсии для 71 туриста
Главная идея нашего турцентра — развитие человека через путешествия. Открывая новые уголки нашей планеты, мы можем более полно воспринимать этот прекрасный мир и отыскать своё место в нем. И мыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
5 янв 2025
Гид Марина. Чудесная прогулка, сама бы половину не увидела. Ненавязчивый, но увлекательный рассказ. Хоть я была одна, Марина с большим воодушевлением рассказывала, отвечала на все вопросы
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