Мои заказы

Водная прогулка на остров Кего - из Архангельска

Проехать по историческому центру и переправиться на крупнейший остров Северной Двины
Мы начнём экскурсию в центре Архангельска — поговорим об истории первого международного торгового порта и судоверфи в России.

Затем на теплоходе отправимся на остров Кего: в пути вы увидите город с воды и услышите о судьбе острова и его жителей. При желании прогуляемся и посетим знаковые локации, а после — вернёмся в город.
Водная прогулка на остров Кего - из Архангельска
Водная прогулка на остров Кего - из Архангельска
Водная прогулка на остров Кего - из Архангельска

Описание экскурсии

Историческая часть города

Профсоюзная площадь, набережная Северной Двины, мыс Пур-Наволок, мореходная школа, Соломбальский мост, Речной вокзал

Вы узнаете об истории города и первой российской судоверфи. Мы коснёмся ярких событий периода правления Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерины Второй, поймём, зачем Архангельску такое количество причалов, и раскроем смысл фразы «валютная кузница страны».

Поговорим о расцвете Северного морского пароходства, увидим самый северный подъёмный мост в мире и поразимся ширине разлива Северной Двины.

Переправа на остров Кего (около 1 ч в пути туда и обратно)

Затем погрузимся на борт рейсового теплохода и отправимся на остров Кего. Вы насладитесь видами центральной части города и речными просторами Северной Двины.

Я расскажу о непростой судьбе острова и его жителей, о периодах взлётов и падений, о его роли в развитии города. Вы узнаете, какие великие люди там побывали, что делали и кто из них там похоронен. Вспомним историю первого аэропорта Архангельска и его вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Остров Кего

По желанию можем совершить пешую прогулку и увидеть местные достопримечательности: мемориалы, памятники, кладбище, сохранившееся (а точнее покосившееся) здание штаба 5-го авиаполка, храм Илии Пророка и арт-объекты.

Возвращение в Архангельск

На обратном пути снова полюбуемся панорамами и будем делиться впечатлениями. А в городе продолжим изучать историческую часть и завершим маршрут в удобном для вас месте.

Организационные детали

  • По городу ездим на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Xpander. Водная часть проходит на теплоходе класса «Москва» Архангельского речного пароходства. На борту есть средства спасения, инструктаж не требуется. По острову Кего можно прогуляться пешком
  • Билет на теплоход оплачивается дополнительно — 100 ₽ с чел. туда-обратно
  • Питьевая вода, зонты и дождевики есть в наличии. С собой можете взять ветровки, желательно иметь обувь off-road — на острове нет асфальта, а после дождя бывает грязно
  • В случае штормового предупреждения или очень сильного дождя можем отменить прогулку. По желанию можно провести обычную обзорную программу по городу (на автомобиле)
  • Пожалуйста, предупреждайте заранее об ограниченной мобильности участников, сложных хронических заболеваниях, наличии в группе детей до 10 лет и пожилых от 70 лет

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1170 туристов
Родился и вырос в Архангельске. Являюсь, как у нас говорят, носителем региональной экспертизы. У меня высшее техническое образование, я учился в бизнес-школе «Сколково». Cертифицированный HRBP, есть диплом переводчика технической литературы. Занимаюсь
читать дальшеуменьшить

краеведением и изучаю историю Русского Севера. Объехал всю страну, несколько лет работал в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове и ОАЭ, но сознательно вернулся на историческую родину. Идея проводить экскурсии появилась после написания серии книг. Сейчас я аттестованный гид, прошёл обучение в Академии экскурсоводов Архангельской региональной туристической ассоциации. Опытный рыбак и охотник.

Входит в следующие категории Архангельска

Похожие экскурсии на «Водная прогулка на остров Кего - из Архангельска»

Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
На машине
6.5 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
Сегодня в 08:00
31 мая в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Пешая
3 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
2 июн в 08:30
3 июн в 08:00
5334 ₽ за всё до 6 чел.
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
На машине
7 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
Погрузитесь в историю Древней Руси, исследуя остатки крепости Орлец. Насладитесь видами Северной Двины и узнайте больше о местном фольклоре
Начало: В любой точке в центре Архангельска
Сегодня в 08:00
1 июн в 08:00
от 9000 ₽ за человека
Маршрутами лоцманов - из Архангельска
На теплоходе
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Маршрутами лоцманов - из Архангельска
Будем прокладывать путь, как настоящие моряки
Начало: На Красной пристани
Завтра в 16:00
29 мая в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Архангельске
от 8900 ₽ за экскурсию