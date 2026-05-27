Мы начнём экскурсию в центре Архангельска — поговорим об истории первого международного торгового порта и судоверфи в России. Затем на теплоходе отправимся на остров Кего: в пути вы увидите город с воды и услышите о судьбе острова и его жителей. При желании прогуляемся и посетим знаковые локации, а после — вернёмся в город.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Историческая часть города

Профсоюзная площадь, набережная Северной Двины, мыс Пур-Наволок, мореходная школа, Соломбальский мост, Речной вокзал

Вы узнаете об истории города и первой российской судоверфи. Мы коснёмся ярких событий периода правления Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерины Второй, поймём, зачем Архангельску такое количество причалов, и раскроем смысл фразы «валютная кузница страны».

Поговорим о расцвете Северного морского пароходства, увидим самый северный подъёмный мост в мире и поразимся ширине разлива Северной Двины.

Переправа на остров Кего (около 1 ч в пути туда и обратно)

Затем погрузимся на борт рейсового теплохода и отправимся на остров Кего. Вы насладитесь видами центральной части города и речными просторами Северной Двины.

Я расскажу о непростой судьбе острова и его жителей, о периодах взлётов и падений, о его роли в развитии города. Вы узнаете, какие великие люди там побывали, что делали и кто из них там похоронен. Вспомним историю первого аэропорта Архангельска и его вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Остров Кего

По желанию можем совершить пешую прогулку и увидеть местные достопримечательности: мемориалы, памятники, кладбище, сохранившееся (а точнее покосившееся) здание штаба 5-го авиаполка, храм Илии Пророка и арт-объекты.

Возвращение в Архангельск

На обратном пути снова полюбуемся панорамами и будем делиться впечатлениями. А в городе продолжим изучать историческую часть и завершим маршрут в удобном для вас месте.

Организационные детали