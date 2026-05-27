Затем на теплоходе отправимся на остров Кего: в пути вы увидите город с воды и услышите о судьбе острова и его жителей. При желании прогуляемся и посетим знаковые локации, а после — вернёмся в город.
Описание экскурсии
Историческая часть города
Профсоюзная площадь, набережная Северной Двины, мыс Пур-Наволок, мореходная школа, Соломбальский мост, Речной вокзал
Вы узнаете об истории города и первой российской судоверфи. Мы коснёмся ярких событий периода правления Ивана Грозного, Петра Первого, Екатерины Второй, поймём, зачем Архангельску такое количество причалов, и раскроем смысл фразы «валютная кузница страны».
Поговорим о расцвете Северного морского пароходства, увидим самый северный подъёмный мост в мире и поразимся ширине разлива Северной Двины.
Переправа на остров Кего (около 1 ч в пути туда и обратно)
Затем погрузимся на борт рейсового теплохода и отправимся на остров Кего. Вы насладитесь видами центральной части города и речными просторами Северной Двины.
Я расскажу о непростой судьбе острова и его жителей, о периодах взлётов и падений, о его роли в развитии города. Вы узнаете, какие великие люди там побывали, что делали и кто из них там похоронен. Вспомним историю первого аэропорта Архангельска и его вклад в победу в Великой Отечественной войне.
Остров Кего
По желанию можем совершить пешую прогулку и увидеть местные достопримечательности: мемориалы, памятники, кладбище, сохранившееся (а точнее покосившееся) здание штаба 5-го авиаполка, храм Илии Пророка и арт-объекты.
Возвращение в Архангельск
На обратном пути снова полюбуемся панорамами и будем делиться впечатлениями. А в городе продолжим изучать историческую часть и завершим маршрут в удобном для вас месте.
Организационные детали
- По городу ездим на комфортабельном автомобиле Mitsubishi Xpander. Водная часть проходит на теплоходе класса «Москва» Архангельского речного пароходства. На борту есть средства спасения, инструктаж не требуется. По острову Кего можно прогуляться пешком
- Билет на теплоход оплачивается дополнительно — 100 ₽ с чел. туда-обратно
- Питьевая вода, зонты и дождевики есть в наличии. С собой можете взять ветровки, желательно иметь обувь off-road — на острове нет асфальта, а после дождя бывает грязно
- В случае штормового предупреждения или очень сильного дождя можем отменить прогулку. По желанию можно провести обычную обзорную программу по городу (на автомобиле)
- Пожалуйста, предупреждайте заранее об ограниченной мобильности участников, сложных хронических заболеваниях, наличии в группе детей до 10 лет и пожилых от 70 лет