Поморы строили свои уникальные кораблях «кочи» и покоряли просторы арктических морей уже с XIII века. Ныне на берегах Белого моря стоит город Северодвинск — центр атомного судостроения.
Мы с комфортом доедем до Северодвинска, проедем и пройдём по его улицам, увидим как живёт город корабелов. На острове Ягры прогуляемся по морской набережной и по песчаному пляжу с прекрасным сосновым бором. Вы узнаете почему Белое море зовут — Белым.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-5 человек
Групповой билет до 5 человек
6 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Транспорт
Работа гида
Что не входит
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Билеты в краеведческий музей (по желанию)
Где начинаем и завершаем
Начало: Отель Пур-Наволок
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.