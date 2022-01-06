Северодвинск - город корабелов

Поморы строили свои уникальные кораблях «кочи» и покоряли просторы арктических морей уже с XIII века

5
5 отзывов
Поморы строили свои уникальные кораблях «кочи» и покоряли просторы арктических морей уже с XIII века.

Ныне на берегах Белого моря стоит город Северодвинск — центр атомного судостроения.

Приглашаю вас на Белое море в город корабелов.
Северодвинск - город корабелов
Северодвинск - город корабелов
Северодвинск - город корабелов
Северодвинск - город корабелов
Северодвинск - город корабелов
Северодвинск - город корабелов

Что вы увидите 🤩

  • Северодвинск
  • остров Ягры
  • Морская набережная
  • Песчаный пляж
  • Сосновый бор
  • Белое море

Что вас ожидает:

  • Поморы строили свои уникальные кораблях «кочи» и покоряли просторы арктических морей уже с XIII века. Ныне на берегах Белого моря стоит город Северодвинск — центр атомного судостроения.
  • Мы с комфортом доедем до Северодвинска, проедем и пройдём по его улицам, увидим как живёт город корабелов. На острове Ягры прогуляемся по морской набережной и по песчаному пляжу с прекрасным сосновым бором. Вы узнаете почему Белое море зовут — Белым.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Групповой билет до 5 человек
6 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Работа гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
  • Билеты в краеведческий музей (по желанию)
Где начинаем и завершаем
Начало: Отель Пур-Наволок
Завершение: Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По запросу

Александр С.
Александр С.
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