С историей подводного флота России, строительства и ремонта подводных лодок вы знакомитесь в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина», где с помощью конструктора вы сможете собрать своими руками модель атомной подводной лодки, узнать, как ею управлять, запустить с борта подлодки баллистическую ракету, услышать звуки, которые слышат подводники, и узнать ещё много всего интересного.
Вы также пройдётесь по городской набережной, побываете на острове Ягры, где сможете полюбоваться сосновым бором и великолепными песчаными дюнами.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Архангельск находится на 64 параллели, зимой короткий световой день, поэтому экскурсии лучше планировать в дневное время.
Цены на экскурсию
Для группы 1-19 человек
Стандартный билет
2 000 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
транспортное обслуживание
экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
обед (450 руб. /чел)
Место начала и завершения
пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы "Двина"
Когда и сколько длится?
Когда: 16.10, 06.01.2022 в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.