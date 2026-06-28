Строительство атомных судов — увлекательная и сложная тема, и мы с вами отправимся туда, где их производят.
В Северодвинске вам расскажут об истории отечественного подводного флота, о том, как суда собирают и ремонтируют.
Разобраться в устройстве подводной лодки вы успеете на экскурсии по Краеведческому музею, а затем мы отправимся на остров Ягры с живописным побережьем в сердце Русской Арктики.
В Северодвинске вам расскажут об истории отечественного подводного флота, о том, как суда собирают и ремонтируют.
Разобраться в устройстве подводной лодки вы успеете на экскурсии по Краеведческому музею, а затем мы отправимся на остров Ягры с живописным побережьем в сердце Русской Арктики.
Описание экскурсииГлавная судоверфь страны Северодвинск — небольшой городок в Архангельской области, совсем еще молодой и не успевший обзавестись древними памятниками архитектуры. Зато здесь располагаются сразу четыре судостроительных завода, выпускающие подводные лодки, в том числе атомные подводные лодки четвертого поколения. Огромные доки с выходом в Белое море, густой дым из заводских труб и сложный климат создают в главном городе атомного судостроения особую атмосферу. Мы проедем по городу на автобусе, из окон которого вы сможете рассмотреть Северодвинск во всех деталях. А наш гид расскажет много интересного о строительстве и ремонте подводных лодок. Экскурсия на подводную лодку В краеведческом музее Северодвинска мы посетим экспозицию, главный экспонат которой конструктор в виде атомной подводной лодки. На интерактивном занятии вы узнаете о том, что из себя представляет атомная подводная лодка и как ей управлять, сможете сами собрать модель атомной подводной лодки, запустить с борта подлодки баллистическую ракету и услышать звуки, которые слышат подводники, Остров Ягры Остров Ягры сильно отличается от остальных районов Северодвинска. Сюда приезжают отдохнуть, насладиться красотами природы и подышать свежим воздухом. На острове расположился песчаный пляж протяженностью 4 км, плавно переходящий в сосновый бор, образовывая песчаные дюны. Летом здесь много купающихся, хотя температура воды в Белом море не поднимается выше 15 градусов. Зимой на экскурсии всех восхищает замершее море. Там, где раньше бушевали волны, застывает бескрайняя снежная равнина манящей и суровой Русской Арктики. Важная информация:
- Оплата экскурсии: предоплата на сайте, оставшаяся сумма за неделю до экскурсии — принимающему туроператору.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Архангельск находится на 64-ой параллели, зимой короткий световой день, поэтому экскурсии лучше планировать в дневное время.
- Экскурсия состоится при наборе группы от 10-ти человек.
Согласно календарю. Отъезд в 08:40 от гостиницы «Двина».
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Основные достопримечательности Северодвинска
- Городской краеведческий музей
- Набережная
- Остров Ягры
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Завершение: Гостиница «Двина»
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю. Отъезд в 08:40 от гостиницы «Двина».
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Оплата экскурсии: предоплата на сайте, оставшаяся сумма за неделю до экскурсии - принимающему туроператору
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Архангельск находится на 64-ой параллели, зимой короткий световой день, поэтому экскурсии лучше планировать в дневное время
- Экскурсия состоится при наборе группы от 10-ти человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на последних 30 из 49 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Замечательная экскурсия в Северодвинск с посещением музея и побережья Белого моря. В пути экскурсовод Ольга подробно рассказала историю города, посетили несколько мемориалов, посвященных годам ВОВ, погибшим морякам, побывали на центральной площади, проехали по улицам города. Ольга замечательный экскурсовод, эрудирована, доброжелательна, хорошее изложение материала. Впечатление оставило и посещение музея подводных лодок.
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В
Хорошая познавательная экскурсия. Гид отлично знает тему.
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Н
По расписанию все четко, группа была большая почти 60 человек. В музее очень понравилось, там был свой экскурсовод молодая девушка, все оч интересно рассказывала. Далее ягры, на нем целый час времени многовато, берите с собой воды и перекус, нам повезло с погодой было жарко, помочили ноги в море, но час много делать нечего и потом обратно в отель.
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И
Любопытно было съездить, музей интересный.
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О
Посетил экскурсию 1 ноября 2025 года.
Всё было организовано на очень высоком уровне - чётко, профессионально, выверенно по времени.
От самой экскурсии получил прекрасное впечатление.
Хочу искренне поблагодарить экскурсовода Елену Михайловну Дорофееву! Замечательный,
Всё было организовано на очень высоком уровне - чётко, профессионально, выверенно по времени.
От самой экскурсии получил прекрасное впечатление.
Хочу искренне поблагодарить экскурсовода Елену Михайловну Дорофееву! Замечательный,
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О
Посетили Северодвинск, музей, проехали по основным улицам города, мимо судостроительного завода, остров Ягры. Алексей - квалифицированный гид, рассказывал интересно
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Входит в следующие категории Архангельска
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