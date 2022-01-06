Путешествие к Белому мору - в город Северодвинск

В ходе автобусной экскурсии по городу Северодвинску вы знакомитесь с историей подводного флота...

В ходе автобусной экскурсии по городу Северодвинску вы знакомитесь с историей подводного флота России, строительства и ремонта подводных лодок.
Путешествие к Белому мору - в город Северодвинск
Путешествие к Белому мору - в город Северодвинск
Путешествие к Белому мору - в город Северодвинск
Путешествие к Белому мору - в город Северодвинск
Путешествие к Белому мору - в город Северодвинск
Путешествие к Белому мору - в город Северодвинск

Что вы увидите 🤩

  • Основные достопримечательности Северодвинска
  • Городской краеведческий музей
  • Набережная
  • остров Ягры
  • многое другое

Что вас ожидает:

  • С историей подводного флота России, строительства и ремонта подводных лодок вы знакомитесь в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина», где с помощью конструктора вы сможете собрать своими руками модель атомной подводной лодки, узнать, как ею управлять, запустить с борта подлодки баллистическую ракету, услышать звуки, которые слышат подводники, и узнать ещё много всего интересного.
  • Вы также пройдётесь по городской набережной, побываете на острове Ягры, где сможете полюбоваться сосновым бором и великолепными песчаными дюнами.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Архангельск находится на 64 параллели, зимой короткий световой день, поэтому экскурсии лучше планировать в дневное время.

Цены на экскурсию

Для группы 1-19 человек
Стандартный билет
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание
  • экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит
  • обед (450 руб. /чел)
Место начала и завершения
пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы "Двина"
Когда и сколько длится?
Когда: 16.10, 06.01.2022 в 09:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

16.10, 06.01.2022 в 09:00

Северная Т.
Северная Т.
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