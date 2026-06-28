Замечательная экскурсия в Северодвинск с посещением музея и побережья Белого моря. В пути экскурсовод Ольга подробно рассказала историю города, посетили несколько мемориалов, посвященных годам ВОВ, погибшим морякам, побывали на центральной площади, проехали по улицам города. Ольга замечательный экскурсовод, эрудирована, доброжелательна, хорошее изложение материала. Впечатление оставило и посещение музея подводных лодок.

Н Настасия

По расписанию все четко, группа была большая почти 60 человек. В музее очень понравилось, там был свой экскурсовод молодая девушка, все оч интересно рассказывала. Далее ягры, на нем целый час времени многовато, берите с собой воды и перекус, нам повезло с погодой было жарко, помочили ноги в море, но час много делать нечего и потом обратно в отель.