Мы начнём в центре Архангельска на Красной пристани, посетим корабельную Соломбалу и отправимся на большом двухпалубном теплоходе в лоцманский стан на остров Пустошь. Вы увидите панорамы города и Соломбалы со стороны реки и пришвартованные корабли. Узнаете историю Архангельска и раскроете лоцманские секреты.
Описание экскурсии
- Красная пристань, памятный знак «400 лет основания лоцманской службы России», памятник Петру I с купюры 500 рублей.
- Троицкий проспект. На машине мы проедем главную транспортную артерию города, и вам станет проще в нём ориентироваться.
- Соломбала: старинное здание казарм флотского полуэкипажа, вновь отстроенный Спасо-Преображенский (Морской) собор, речка Соломбалка (испытательный канал Соломбальской судоверфи), панорама Архангельского порта со стороны реки.
- Остров Пустошь — идиллическая деревенская картина в 15 минутах от города.
- Музей лоцманов в Пустоши, где вам расскажут историю лоцманского стана.
Вы узнаете:
- кто такие лоцманы и как создавались лоцманские династии.
- как Пётр Первый реформировал службу лоцманов и что из этого получилось.
- как лоцманы служили в 17–19 веках и служат сейчас. Как можно сейчас стать лоцманом.
- какую роль сыграли белые ночи и солнце в сражении со шведами.
- как строили деревянные корабли, которые ходили в Южную Америку и на Новую Землю.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Reno Sandero. Затем садимся на большой рейсовый теплоход и отправляемся на остров ((20-25 мин).
- Посещение Музея лоцманов согласовывается с администрацией музея — возможен отказ по причине занятости. Стоимость билета —200-500 ₽.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды.
Для зимних экскурсий
- Ледовая переправа закрыта с 11:00 до 14:00. Рекомендую начинать экскурсию в 9:00–9:30, тогда есть шанс переправиться до 11:00, увидеть ледовый буксир и проводку судов.
- В случае оттепели переправы могут быть закрыты на целый день. Замену обсуждаем, исходя из продолжительности поездки.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной пристани
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 524 туристов
Я родилась и живу в Архангельске, коренная поморка по убеждениям и по дедушкам-бабушкам. Окончила Российский государственный гуманитарный университет, прошла переподготовку как гид-экскурсовод. Очень люблю Архангельск и окрестности, готова поделиться своими знаниями и любовью. Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Очень понравился маршрут и гид Арина! Узнали много нового и интересного. Спасибо за прекрасную экскурсию!!! P.s. Отдельное спасибо за уточек🥰
Замечательная экскурсия для всей семьи. Было интересно от 7 до 47 и для нас это был финальный аккорд в знакомстве с Архангельской областью. Благодарим гида и Архангельскую землю за теплый прием. Обязательно вернемся!
Нам все понравилось. Было интересно, время пролетело быстро. Арина, большое спасибо! (все хорошие отзывы похожи друг на друга, а что делать?)
Очень понравилась экскурсия. Арина рассказала про историю лоцманов и вообще про край, мы получили узнали его историю, историю местных людей. Остались только положительные эмоции
Арина, хочу выразить вам огромную благодарность за потрясающую экскурсию "Маршрутами Лоцманов" по Архангельску! Это был не просто тур по городу, а настоящее погружение в историю, культуру и дух Русского Севера.
