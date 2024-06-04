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по пляжу Белого моря. Очень довольны! Всё, как мы любим - без примитива и воды, очень много информации об истории региона, людях и судьбах, ещё и до мелочей продуман маршрут! 5,5 часов увлекательного рассказа и беседы! Спасибо Дмитрию! Уезжаем с чувством гордости за наших северян и страну - и сами города, и люди тут просто прекрасные!