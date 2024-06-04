1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета4 июня 2024Спасибо Дмитрию за шикарную экскурсию, очень интересно, увлекательно. Дал кучу полезных рекомендаций. Рассказал все очень живенько, четко и по делу,
- ООльга4 июня 2024Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день и ещё раз пройтись
- РРегина21 мая 2024Очень интересная экскурсия! Спасибо Дмитрию! Грамотная и познавтельная подача материала,чудесно провели время!
- ЕЕкатерина23 февраля 2024Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная девушка. С вечера позвонила,
- ЛЛюдмила8 января 2024Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023 года. Елена сразу нас
- ЯЯна6 января 2024С нами была Олеся и 25 градусов мороза. Но мы были готовы! Двухчасовая прогулка прошла интересно и душевно, очень понравилось,
- ИИрина26 сентября 2023Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
- ААлексей10 августа 2023Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в программу экскурсии. В целом все прошло отлично и познавательно!
- ННаталья5 мая 2023Очень положительные впечатления, гид уютный, приятный, хорошая организация и подача информации! Могу сказать, что за все время заказа экскурсий никаких нареканий к экскурсоводам не было, работают профессионалы:)
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Мыс Пур-Наволок»
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