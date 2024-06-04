Мыс Пур-Наволок – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс Пур-Наволок» в Архангельске, цены от 4 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
91 отзыв
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 500 за всё до 3 чел.
Пешком по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    4 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Спасибо Дмитрию за шикарную экскурсию, очень интересно, увлекательно. Дал кучу полезных рекомендаций. Рассказал все очень живенько, четко и по делу,
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    в голове уложилось много информации. Нас было много, мы были шумные, но условия были созданы превосходные - и трансфер и остановки. Буду рекомендовать его от всей души.

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день и ещё раз пройтись
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    по пляжу Белого моря. Очень довольны! Всё, как мы любим - без примитива и воды, очень много информации об истории региона, людях и судьбах, ещё и до мелочей продуман маршрут! 5,5 часов увлекательного рассказа и беседы! Спасибо Дмитрию! Уезжаем с чувством гордости за наших северян и страну - и сами города, и люди тут просто прекрасные!

    Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день
  • Р
    Регина
    21 мая 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Очень интересная экскурсия! Спасибо Дмитрию! Грамотная и познавтельная подача материала,чудесно провели время!
  • Е
    Екатерина
    23 февраля 2024
    Пешком по Архангельску
    Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная девушка. С вечера позвонила,
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    поинтересовалась, сообщила о погоде. Рассказ был интересным, содержательным. На все наши вопросы давала исчерпывающие ответы. Несмотря на метель и сугробы по колено, мы ломались очень довольны. Рекомендую.

    Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотнаяБыли на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотнаяБыли на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотнаяБыли на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная
  • Л
    Людмила
    8 января 2024
    Пешком по Архангельску
    Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023 года. Елена сразу нас
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    сориентировала что, как, куда и сколько. Чтобы не замёрзли, зашли в кафе выпить чайку, но экскурсия и рассказ продолжились и там. Информацию о городе получили. Маршрут не обременительный. Нам все понравилось. Спасибо большое ❤️

    Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023
  • Я
    Яна
    6 января 2024
    Пешком по Архангельску
    С нами была Олеся и 25 градусов мороза. Но мы были готовы! Двухчасовая прогулка прошла интересно и душевно, очень понравилось,
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    какая небезразличная к судьбе и истории города Олеся. Нас сопровождал лёгкий юмор и много историй о жизни города сейчас и 400 лет назад. Спасибо большое!

  • И
    Ирина
    26 сентября 2023
    Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
    Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
    Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤Очень познавательно, интересно, легкое изложение! Раскрыли город Ангелов. 😍 Рекомендую экскурсию 🙌 Отдельное спасибо за фото. ❤
  • А
    Алексей
    10 августа 2023
    Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
    Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в программу экскурсии. В целом все прошло отлично и познавательно!
    Здравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите вЗдравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите вЗдравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите вЗдравствуйте. Мои рекомендации: подберите по маршруту экскурсии красивые места для фото. И эти места включите в
  • Н
    Наталья
    5 мая 2023
    Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
    Очень положительные впечатления, гид уютный, приятный, хорошая организация и подача информации! Могу сказать, что за все время заказа экскурсий никаких нареканий к экскурсоводам не было, работают профессионалы:)

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Мыс Пур-Наволок»

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  2. Северная Двина
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  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Мыс Пур-Наволок" можно забронировать 3 экскурсии от 4 650 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Архангельске на 2024 год по теме «Мыс Пур-Наволок», 118 ⭐ отзывов, цены от 4650₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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