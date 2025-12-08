Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханский кремль: история и легенды
Посетить самый южный кремль страны и узнать о нем интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В сквере Армения
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Белому городу
Погрузитесь в атмосферу старого торгового города. Белый город раскроет свои секреты тем, кто готов замедлиться и увидеть больше
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по неординарной Косе
Узнайте историю Астрахани на экскурсии по Косе. В программе - старинные здания, интересные факты и уютное чаепитие в старинном доме
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Астрахани
Приглашаем на увлекательную прогулку по старинным улицам Белого города в Астрахани. Узнайте, как строился этот район и чем он удивил Петра I
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
- ГГалина8 декабря 2025Экскурсия прошла хорошо, но как то нас особо не задела сама тема. Скорее всего мы выбрали немного не ту тему, поэтому для нас это было не очень интересно.
- ДДмитрий10 ноября 2025Ксении большое спасибо, было интересно, узнали много интересных, неизвестных нам фактов об Астраханском крае.
- ЕЕлизавета7 ноября 2025Огромное спасибо Ирине за чудесную прогулку и возможность узнать и увидеть замечательный город Астрахань! Всегда приятно иметь дело с профессионалом, увлечённым и искренне любящим свой город. Возникло желание вернуться и посмотреть ещё.
- ММаксим4 ноября 2025Очень комфортная и интересная экскурсия по Косе! Спасибо! Нам очень понравилось! Рекомендую взять эту экскурсию у Ксении! И район и гид великолепны! Нашли много интересного для себя!
- ЮЮлия5 октября 2025Всё понравилось. Татьяна рассказывала интересно.
- ИИрина17 сентября 2025Посетив эту экскурсию, могу сказать, что наши ожидания и реальность совпали полностью. Ирина - очень интересный гид. Поверьте на слово: выбрав экскурсию, проводимую Ириной, вы не пожалеете.
Ещё раз хочу сказать Ирине большое спасибо.
- ННадежда15 сентября 2025Все прошло отлично❤️
- ИИрина25 августа 2025Считаю, что нам очень повезло. Заказывали экскурсию практически накануне, выбора экскурсоводов почти не было, записались к Ирине, у неё случайно
- ИИрина13 августа 2025Экскурсия была очень интересной. Гид с высоким уровнем знания. Слушали все и дети и взрослые.
- ЕЕкатерина11 августа 2025Спасибо за отличную экскурсию!!! Всё было прекрасно, и организация, и содержательное наполнение! Узнали много интересного про Астраханский Кремль! Ирина - потрясающий экскурсовод!!!
- ААнна29 июля 2025Эта уже далеко не первая экскурсия с Ириной, но первая по территории Кремля. Мои гости и я в восторге. Бывая много раз здесь, на многое не обращала внимание. А зря. Спасибо великолепной Ирине за её труд!
- ААнна20 июля 2025Нам проводила экскурсию Екатерина. Человек, который любит свой город, знает про него множество историй, и может ими увлечь так, что даже для детей 2 часа прогулки пролетают незаметно.
- ААнастасия18 июля 2025Благодарим прекрасную Ирину за увлекательную экскурсию! 💛 Заинтересовала с первой минуты! Вела экскурсию интерактивно, легко, интересно. Увлекла нашего активного ребенка и дала возможность нам (родителям) расслабится.
- ААлександра15 июля 2025Были в Астрахани первый раз, поэтому решили взять именно эту экскурсию. Татьяна провела нас по туристическим местам, именно по этому
- ЕЕлена12 июля 2025Очень рекомендуем прогуляться по этому маршруту в Астрахани. Великолепный город с удивительными историями.
- ССветлана8 июля 2025Очень приятный экскурсовод. Доступно, эмоционально все рассказано. Все понравилось
- ЮЮлия6 июля 2025Очень понравился гид и экскурсия. Были с детьми, гид Татьяна умело заинтересует любого и ответит на все вопросы. Очень познавательно, интересно.
- ЮЮлия30 июня 2025Спасибо Ксении, что познакомили с Астраханью. До этого самостоятельно погуляли по этим улицам. Но когда слышишь историю каждого дома, восприятие совсем другое. Попутно получили ответы на свои вопросы.
- ДДенис24 июня 2025Отличная легкая экскурсия с хорошей подачей и логически верно выстроенным маршрутом. Рекомендую!
- ААлексей10 июня 2025Огромное спасибо Татьяне. Экскурсия очень понравилась. Всем рекомендуем.
