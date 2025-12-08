Мои заказы

Здание Дворца бракосочетания – экскурсии в Астрахани

Найдено 6 экскурсий в категории «Здание Дворца бракосочетания» в Астрахани, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Астраханский кремль: история и легенды
Пешая
1.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханский кремль: история и легенды
Посетить самый южный кремль страны и узнать о нем интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В сквере Армения
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Экспресс-прогулка по Астрахани
Пешая
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Привет, Астрахань
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Белому городу
Погрузитесь в атмосферу старого торгового города. Белый город раскроет свои секреты тем, кто готов замедлиться и увидеть больше
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по неординарной Косе
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по неординарной Косе
Узнайте историю Астрахани на экскурсии по Косе. В программе - старинные здания, интересные факты и уютное чаепитие в старинном доме
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Астрахань: прогулка по Белому городу
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Астрахани
Приглашаем на увлекательную прогулку по старинным улицам Белого города в Астрахани. Узнайте, как строился этот район и чем он удивил Петра I
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань
Пешая
1.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    8 декабря 2025
    Экскурсия по неординарной Косе
    Экскурсия прошла хорошо, но как то нас особо не задела сама тема. Скорее всего мы выбрали немного не ту тему, поэтому для нас это было не очень интересно.
  • Д
    Дмитрий
    10 ноября 2025
    Экскурсия по неординарной Косе
    Ксении большое спасибо, было интересно, узнали много интересных, неизвестных нам фактов об Астраханском крае.
  • Е
    Елизавета
    7 ноября 2025
    Экспресс-прогулка по Астрахани
    Огромное спасибо Ирине за чудесную прогулку и возможность узнать и увидеть замечательный город Астрахань! Всегда приятно иметь дело с профессионалом, увлечённым и искренне любящим свой город. Возникло желание вернуться и посмотреть ещё.
  • М
    Максим
    4 ноября 2025
    Экскурсия по неординарной Косе
    Очень комфортная и интересная экскурсия по Косе! Спасибо! Нам очень понравилось! Рекомендую взять эту экскурсию у Ксении! И район и гид великолепны! Нашли много интересного для себя!
    Очень комфортная и интересная экскурсия по Косе! Спасибо! Нам очень понравилось! Рекомендую взять эту экскурсию уОчень комфортная и интересная экскурсия по Косе! Спасибо! Нам очень понравилось! Рекомендую взять эту экскурсию уОчень комфортная и интересная экскурсия по Косе! Спасибо! Нам очень понравилось! Рекомендую взять эту экскурсию уОчень комфортная и интересная экскурсия по Косе! Спасибо! Нам очень понравилось! Рекомендую взять эту экскурсию уОчень комфортная и интересная экскурсия по Косе! Спасибо! Нам очень понравилось! Рекомендую взять эту экскурсию у
  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Всё понравилось. Татьяна рассказывала интересно.
  • И
    Ирина
    17 сентября 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Посетив эту экскурсию, могу сказать, что наши ожидания и реальность совпали полностью. Ирина - очень интересный гид. Поверьте на слово: выбрав экскурсию, проводимую Ириной, вы не пожалеете.
    Ещё раз хочу сказать Ирине большое спасибо.
    Посетив эту экскурсию, могу сказать, что наши ожидания и реальность совпали полностью. Ирина - очень интересныйПосетив эту экскурсию, могу сказать, что наши ожидания и реальность совпали полностью. Ирина - очень интересныйПосетив эту экскурсию, могу сказать, что наши ожидания и реальность совпали полностью. Ирина - очень интересныйПосетив эту экскурсию, могу сказать, что наши ожидания и реальность совпали полностью. Ирина - очень интересныйПосетив эту экскурсию, могу сказать, что наши ожидания и реальность совпали полностью. Ирина - очень интересный
  • Н
    Надежда
    15 сентября 2025
    Экскурсия по неординарной Косе
    Все прошло отлично❤️
  • И
    Ирина
    25 августа 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Считаю, что нам очень повезло. Заказывали экскурсию практически накануне, выбора экскурсоводов почти не было, записались к Ирине, у неё случайно
    читать дальше

    оказался час на утреннее время. Я и мои друзья очень довольны, что попали именно к ней, она-профессионал своего дела! Узнали много интересного помимо энциклопедической информации, воодушевились уютной атмосферой Кремля, теперь понимаем, почему астраханцы так любят проводить там своё свободное время. И за это благодарны именно Ирине! Спаси Вас Бог, Ирина!!!

  • И
    Ирина
    13 августа 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Экскурсия была очень интересной. Гид с высоким уровнем знания. Слушали все и дети и взрослые.
  • Е
    Екатерина
    11 августа 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Спасибо за отличную экскурсию!!! Всё было прекрасно, и организация, и содержательное наполнение! Узнали много интересного про Астраханский Кремль! Ирина - потрясающий экскурсовод!!!
  • А
    Анна
    29 июля 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Эта уже далеко не первая экскурсия с Ириной, но первая по территории Кремля. Мои гости и я в восторге. Бывая много раз здесь, на многое не обращала внимание. А зря. Спасибо великолепной Ирине за её труд!
  • А
    Анна
    20 июля 2025
    Экскурсия по неординарной Косе
    Нам проводила экскурсию Екатерина. Человек, который любит свой город, знает про него множество историй, и может ими увлечь так, что даже для детей 2 часа прогулки пролетают незаметно.
  • А
    Анастасия
    18 июля 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Благодарим прекрасную Ирину за увлекательную экскурсию! 💛 Заинтересовала с первой минуты! Вела экскурсию интерактивно, легко, интересно. Увлекла нашего активного ребенка и дала возможность нам (родителям) расслабится.
  • А
    Александра
    15 июля 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Были в Астрахани первый раз, поэтому решили взять именно эту экскурсию. Татьяна провела нас по туристическим местам, именно по этому
    читать дальше

    пути мы всегда ходили))) Как гид, Татьяна нам понравилась. Информация была преподнесена интересно и грамотно. Я могу порекомендовать данную экскурсию и Татьяну, как гида

  • Е
    Елена
    12 июля 2025
    Экскурсия по неординарной Косе
    Очень рекомендуем прогуляться по этому маршруту в Астрахани. Великолепный город с удивительными историями.
  • С
    Светлана
    8 июля 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Очень приятный экскурсовод. Доступно, эмоционально все рассказано. Все понравилось
  • Ю
    Юлия
    6 июля 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Очень понравился гид и экскурсия. Были с детьми, гид Татьяна умело заинтересует любого и ответит на все вопросы. Очень познавательно, интересно.
  • Ю
    Юлия
    30 июня 2025
    Экскурсия по неординарной Косе
    Спасибо Ксении, что познакомили с Астраханью. До этого самостоятельно погуляли по этим улицам. Но когда слышишь историю каждого дома, восприятие совсем другое. Попутно получили ответы на свои вопросы.
  • Д
    Денис
    24 июня 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Отличная легкая экскурсия с хорошей подачей и логически верно выстроенным маршрутом. Рекомендую!
  • А
    Алексей
    10 июня 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Огромное спасибо Татьяне. Экскурсия очень понравилась. Всем рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Здание Дворца бракосочетания»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Астраханский кремль: история и легенды
  2. Экспресс-прогулка по Астрахани
  3. Привет, Астрахань
  4. Экскурсия по неординарной Косе
  5. Астрахань: прогулка по Белому городу
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Белый город
  3. Успенский Собор
  4. Пречистенская колокольня
  5. Пыточная башня
  6. Никольская улица
  7. Владимирский собор
  8. Морской сад
  9. Набережная
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в декабре 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Здание Дворца бракосочетания" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3000 до 6000. Туристы уже оставили гидам 163 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Астрахани на 2025 год по теме «Здание Дворца бракосочетания», 163 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль