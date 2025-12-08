Г Галина Экскурсия по неординарной Косе Экскурсия прошла хорошо, но как то нас особо не задела сама тема. Скорее всего мы выбрали немного не ту тему, поэтому для нас это было не очень интересно.

Д Дмитрий Экскурсия по неординарной Косе Ксении большое спасибо, было интересно, узнали много интересных, неизвестных нам фактов об Астраханском крае.

Е Елизавета Экспресс-прогулка по Астрахани Огромное спасибо Ирине за чудесную прогулку и возможность узнать и увидеть замечательный город Астрахань! Всегда приятно иметь дело с профессионалом, увлечённым и искренне любящим свой город. Возникло желание вернуться и посмотреть ещё.

М Максим Экскурсия по неординарной Косе Очень комфортная и интересная экскурсия по Косе! Спасибо! Нам очень понравилось! Рекомендую взять эту экскурсию у Ксении! И район и гид великолепны! Нашли много интересного для себя!

Ю Юлия Добро пожаловать в Астрахань Всё понравилось. Татьяна рассказывала интересно.

И Ирина Астраханский кремль: история и легенды Посетив эту экскурсию, могу сказать, что наши ожидания и реальность совпали полностью. Ирина - очень интересный гид. Поверьте на слово: выбрав экскурсию, проводимую Ириной, вы не пожалеете.

Ещё раз хочу сказать Ирине большое спасибо.

Н Надежда Экскурсия по неординарной Косе Все прошло отлично❤️

И Ирина Астраханский кремль: история и легенды читать дальше оказался час на утреннее время. Я и мои друзья очень довольны, что попали именно к ней, она-профессионал своего дела! Узнали много интересного помимо энциклопедической информации, воодушевились уютной атмосферой Кремля, теперь понимаем, почему астраханцы так любят проводить там своё свободное время. И за это благодарны именно Ирине! Спаси Вас Бог, Ирина!!! Считаю, что нам очень повезло. Заказывали экскурсию практически накануне, выбора экскурсоводов почти не было, записались к Ирине, у неё случайно

И Ирина Астраханский кремль: история и легенды Экскурсия была очень интересной. Гид с высоким уровнем знания. Слушали все и дети и взрослые.

Е Екатерина Астраханский кремль: история и легенды Спасибо за отличную экскурсию!!! Всё было прекрасно, и организация, и содержательное наполнение! Узнали много интересного про Астраханский Кремль! Ирина - потрясающий экскурсовод!!!

А Анна Астраханский кремль: история и легенды Эта уже далеко не первая экскурсия с Ириной, но первая по территории Кремля. Мои гости и я в восторге. Бывая много раз здесь, на многое не обращала внимание. А зря. Спасибо великолепной Ирине за её труд!

А Анна Экскурсия по неординарной Косе Нам проводила экскурсию Екатерина. Человек, который любит свой город, знает про него множество историй, и может ими увлечь так, что даже для детей 2 часа прогулки пролетают незаметно.

А Анастасия Астраханский кремль: история и легенды Благодарим прекрасную Ирину за увлекательную экскурсию! 💛 Заинтересовала с первой минуты! Вела экскурсию интерактивно, легко, интересно. Увлекла нашего активного ребенка и дала возможность нам (родителям) расслабится.

А Александра Добро пожаловать в Астрахань читать дальше пути мы всегда ходили))) Как гид, Татьяна нам понравилась. Информация была преподнесена интересно и грамотно. Я могу порекомендовать данную экскурсию и Татьяну, как гида Были в Астрахани первый раз, поэтому решили взять именно эту экскурсию. Татьяна провела нас по туристическим местам, именно по этому

Е Елена Экскурсия по неординарной Косе Очень рекомендуем прогуляться по этому маршруту в Астрахани. Великолепный город с удивительными историями.

С Светлана Астраханский кремль: история и легенды Очень приятный экскурсовод. Доступно, эмоционально все рассказано. Все понравилось

Ю Юлия Добро пожаловать в Астрахань Очень понравился гид и экскурсия. Были с детьми, гид Татьяна умело заинтересует любого и ответит на все вопросы. Очень познавательно, интересно.

Ю Юлия Экскурсия по неординарной Косе Спасибо Ксении, что познакомили с Астраханью. До этого самостоятельно погуляли по этим улицам. Но когда слышишь историю каждого дома, восприятие совсем другое. Попутно получили ответы на свои вопросы.

Д Денис Добро пожаловать в Астрахань Отличная легкая экскурсия с хорошей подачей и логически верно выстроенным маршрутом. Рекомендую!