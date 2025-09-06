Мои заказы

Скульптура «Дама с собачкой» – экскурсии в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Скульптура «Дама с собачкой»» в Астрахани, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экспресс-прогулка по Астрахани
Пешая
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Экскурсия по неординарной Косе
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по неординарной Косе
Узнайте историю Астрахани на экскурсии по Косе. В программе - старинные здания, интересные факты и уютное чаепитие в старинном доме
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по старинным улицам Астрахани
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улицам Астрахани
Исследовать великолепные Никольскую и Эспланадную улицы, шаг за шагом раскрывая их секреты
Начало: На Петровской набережной
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alina
    6 сентября 2025
    Прогулка по старинным улицам Астрахани
    Провели с Ириной очень насыщенные два дня. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, чувство юмора, связь истории и современности! Ирина, браво! Большое спасибо за встречу с Вами! Однозначно будем Вас рекомендовать!
  • А
    Анна
    19 июля 2025
    Прогулка по старинным улицам Астрахани
    Прогулка прошла прекрасно! Ирина - увлечённый своим делом человек, который любит свой город. Мы увидели интересные здания и детали архитектуры,
    читать дальше

    узнали истории владельцев домов. Всё было структурировано и интересно рассказано. Было очень приятно получить столько положительных эмоций от человека! Зарядились добротой на целый день! Эта экскурсия точно запомнится))))

