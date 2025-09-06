A Alina

Провели с Ириной очень насыщенные два дня. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, чувство юмора, связь истории и современности! Ирина, браво! Большое спасибо за встречу с Вами! Однозначно будем Вас рекомендовать!