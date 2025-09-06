Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по неординарной Косе
Узнайте историю Астрахани на экскурсии по Косе. В программе - старинные здания, интересные факты и уютное чаепитие в старинном доме
Начало: На набережной
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старинным улицам Астрахани
Исследовать великолепные Никольскую и Эспланадную улицы, шаг за шагом раскрывая их секреты
Начало: На Петровской набережной
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlina6 сентября 2025Провели с Ириной очень насыщенные два дня. Восхищены харизмой, стилем, эрудицией гида. Сочный, афористичный язык, чувство юмора, связь истории и современности! Ирина, браво! Большое спасибо за встречу с Вами! Однозначно будем Вас рекомендовать!
- ААнна19 июля 2025Прогулка прошла прекрасно! Ирина - увлечённый своим делом человек, который любит свой город. Мы увидели интересные здания и детали архитектуры,
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Скульптура «Дама с собачкой»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в декабре 2025
Сейчас в Астрахани в категории "Скульптура «Дама с собачкой»" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 5500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Астрахани на 2025 год по теме «Скульптура «Дама с собачкой»», 24 ⭐ отзыва, цены от 3600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль