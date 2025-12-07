Мои заказы

Памятник Курмангазы – экскурсии в Астрахани

Найдено 8 экскурсий в категории «Памятник Курмангазы» в Астрахани, цены от 3000 ₽.
Астрахань: всё и сразу
Пешая
2.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань: всё и сразу
Увидеть и узнать о городе самое главное за 2,5 часа
Начало: В сквере Ильи Ульянова
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Астраханский кремль: история и легенды
Пешая
1.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханский кремль: история и легенды
Посетить самый южный кремль страны и узнать о нем интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В сквере Армения
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Чисто Астрахань
На машине
5 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экспресс-прогулка по Астрахани
Пешая
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Привет, Астрахань
Пешая
2.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Белому городу
Погрузитесь в атмосферу старого торгового города. Белый город раскроет свои секреты тем, кто готов замедлиться и увидеть больше
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, прогуливаясь по её улицам и узнавая о её богатой истории. Индивидуальная экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: У Астраханского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Астрахань: прогулка по Белому городу
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Астрахани
Приглашаем на увлекательную прогулку по старинным улицам Белого города в Астрахани. Узнайте, как строился этот район и чем он удивил Петра I
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань
Пешая
1.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • н
    наталья
    7 декабря 2025
    Астрахань: всё и сразу
    Очень понравился экскурсовод Ирина!! Отлично провела экскурсию 👍 Рекомендуем!!
  • Н
    Наталья
    6 декабря 2025
    Астрахань: всё и сразу
    Замечательная экскурсия!
  • С
    Сергей
    30 ноября 2025
    Астрахань: всё и сразу
    Ирина очень грамотный и интересной экскурсовод. Честно говоря не ожидал что будет так интересно. Рассказала про Кремль, провела по городу.
    Советую и рекомендую как экскурсовода.
    Спасибо вам большое
  • О
    Ольга
    29 ноября 2025
    Астрахань: всё и сразу
    Такой великолепной экскурсии у меня не было никогда! Ирина просто потрясающий человек! На столько воодушевленно и интересно всё рассказывает, что
    читать дальше

    невозможно оторваться! Столько всяких мелочей, на которые не обращаешь внимания, гуляя самостоятельно по городу. Ни разу не пожалели, что ходили с ней, хотя были сомнения, стоит ли вообще заказывать гида. Сразу скажу, не сомневайтесь, берите экскурсию именно с Ириной! Ответит на любые вопросы, посоветует куда сходить и что попробовать. Понравилось всё!

  • А
    Алисия
    25 ноября 2025
    Чисто Астрахань
    Светлана, большое спасибо за интересный и содержательный рассказ про Астрахань и её кремль. Ваша экскурсия была познавательной и увлекательной. Также
    читать дальше

    ценю, что вы предоставили возможность посетить баню, это добавило приятных впечатлений к нашему путешествию. Ваш профессионализм и доброжелательность оставили приятное впечатление.

  • М
    Марина
    10 ноября 2025
    Чисто Астрахань
    Очень интересная,"камерная" экскурсия по центральным улочкам Астрахани. Баня в финале - прекрасное дополнение к историческому путешествию по городу.
  • Е
    Елизавета
    7 ноября 2025
    Экспресс-прогулка по Астрахани
    Огромное спасибо Ирине за чудесную прогулку и возможность узнать и увидеть замечательный город Астрахань! Всегда приятно иметь дело с профессионалом, увлечённым и искренне любящим свой город. Возникло желание вернуться и посмотреть ещё.
  • М
    Марина
    4 ноября 2025
    Астрахань: всё и сразу
    Ирина, спасибо за знакомство с Астраханью! Все было интересно, динамично, с юмором. Отдельное спасибо за заботу и советы до экскурсии, нам это очень помогло❤️
  • O
    Oleg
    4 ноября 2025
    Чисто Астрахань
    Понравилось программа, на высоком уровне, интересная экскурсия и отличная баня, спасибо Светлане!
  • Л
    Лилия
    22 октября 2025
    Чисто Астрахань
    Очень понравилась экскурсия Чисто Астрахань, Светлана приятная девушка, время пробежало незаметно, узнали много нового и интересного,жаркая и чистая банька с угощениями и чаем на берегу Волги хорошо расслабила после экскурсии. Рекомендуем.
  • О
    Оксана
    15 октября 2025
    Чисто Астрахань
    Все понравилось! Необычное совмещение интересной экскурсии по городу и бани. Вкусные пироги с рыбой и морс. Баня чистая жаркая с веником! Все супер! Очень рекомендуем!
  • И
    Ирина
    9 октября 2025
    Чисто Астрахань
    Замечательная экскурсия. Светлана разделила с нами любовь к Астрахани, заинтересовала историей города, через людей, которые в поисках спасения или лучшей
    читать дальше

    доли отдали этому городу свое сердце и навсегда остались в памяти его жителей. Улицы, дома - оживали и делились с нами радостными, таинственными, трагическими - захватывающими событиями. Два часа пешей прогулки пролетели как несколько минут. Но!! Это была половина приключений. Далее мы заехали в кулинарию Михайловская (думаю, что такая кулинария достойна отдельной экскурсии!!!) Светлана к чаепитию приобрела рыбный пирог (может стать украшением любого стола), ватрушки, и повезла нашу компанию через Волгу, на другой берег, в баню!! Исключительная баня! Восхитительный пар! Мягкая вода… Сладкий чай и пироги. Чудесно.
    Для нашей компании такая объемная и сложная экскурсия была идеальна: длинная увлекательная пешая прогулка, яркие впечатления, баня, чаепитие - сделали день объемным, запоминающимся. Нам было грустно уезжать на следующий день, после такого идеального дня! Светлана, огромное спасибо за прекрасный день! Успехов Вам и благополучия!

  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    Добро пожаловать в Астрахань
    Всё понравилось. Татьяна рассказывала интересно.
  • И
    Игорь
    1 октября 2025
    Чисто Астрахань
    Друзья! Если хотите погулять с пользой по Астрахани, узнать хорошо слаженную, интереснейшую историческую информацию, прокатиться на авто по современному городу,
    читать дальше

    а потом ещё, с устатку, попариться в класной баньке, кстати рядом с Волгой-матушкой, да потом попить чайку с Астраханским пирогом, то вам к Светлане! Нам с товарищем очень понравилось, море впечатлений и наслаждений, категорически рекомендую, не пожалеете!!!

  • Т
    Татьяна
    23 сентября 2025
    Чисто Астрахань
    Благодарим Светлану за увлекательную экскурсию по улицам Астрахани. Очень интересный рассказ про историю Астрахани, истории разных домов и известных людей Астрахани. Экскурсия прошла в спокойном темпе, ненавязчиво, доступно. Баня - выше всяких похвал. Большое спасибо!
  • Г
    Гаева
    20 сентября 2025
    Чисто Астрахань
    Были в Астрахани в первый раз. Нестандартный формат с баней выбирала дочь. И это тот случай, который оказался счастливым. Светлана
    читать дальше

    прекрасный гид. Логично и последовательно рассказала нам об основании города, его первичной застройке, развитии, рассвете конца 19 века. Показала известные и малоизвестные купеческие и мещанские дома и даже здание бывшей лютеранской кирхи с его необычной историей. Два часа провели с пользой. А следующие два были чистым удовольствием. Релакс в частной бане с мягкой волжской водой и традиционным астраханским угощением то что нужно на отдыхе. Огромное спасибо организатору!

  • С
    Светлана
    19 сентября 2025
    Астрахань: всё и сразу
    14.09.25 экскурсия с Ириной прошла на одном "дыхании". Прошли по красивой территории Кремля. Получили информацию про кремль и объекты которые
    читать дальше

    есть на территории. Погуляли по белому городу. Зашли на территорию (во дворы) сохранившихся до наших дней караван-сараев Армении и Персии. В лучшем состоянии караван-сарай Персии. Понятно что без поддержки государства ремонт этих территорий не сделать. Рекомендуем экскурсии Ирины.

  • И
    Ирина
    17 сентября 2025
    Астраханский кремль: история и легенды
    Посетив эту экскурсию, могу сказать, что наши ожидания и реальность совпали полностью. Ирина - очень интересный гид. Поверьте на слово: выбрав экскурсию, проводимую Ириной, вы не пожалеете.
    Ещё раз хочу сказать Ирине большое спасибо.
  • К
    Коростелева
    16 сентября 2025
    Астрахань: всё и сразу
    Были с мужем на экскурсии Ирины 7 сентября 2025 г. История Астрахани представлена в живой,увлекательной, нетривиальной форме. Рассказ не перегружен именами и датами.
  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2025
    Астрахань: всё и сразу
    Только положительные эмоции, очень интересный рассказ, открыли для себя город, прошлись по интересным местам! Большое спасибо гиду, Ирине, за отлично проведенное время!!!

