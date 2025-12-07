Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань: всё и сразу
Увидеть и узнать о городе самое главное за 2,5 часа
Начало: В сквере Ильи Ульянова
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астраханский кремль: история и легенды
Посетить самый южный кремль страны и узнать о нем интересные факты с профессиональным гидом
Начало: В сквере Армения
14 дек в 09:00
15 дек в 09:00
3600 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по старинной Советской улице
Погрузитесь в атмосферу старого Астраханского посада, пройдя по его главной артерии - улице Советской, полной историй и архитектурных шедевров
Начало: В Братском саду
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
3600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по Белому городу
Погрузитесь в атмосферу старого торгового города. Белый город раскроет свои секреты тем, кто готов замедлиться и увидеть больше
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Астрахань - город древний, город славный
Погрузитесь в атмосферу Астрахани, прогуливаясь по её улицам и узнавая о её богатой истории. Индивидуальная экскурсия оставит незабываемые впечатления
Начало: У Астраханского кремля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательная прогулка по Астрахани
Приглашаем на увлекательную прогулку по старинным улицам Белого города в Астрахани. Узнайте, как строился этот район и чем он удивил Петра I
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать в Астрахань: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Астрахани: Кремль, Белый город, набережная Волги, старинные особняки и торговые подворья. Узнайте интересные факты и легенды города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ннаталья7 декабря 2025Очень понравился экскурсовод Ирина!! Отлично провела экскурсию 👍 Рекомендуем!!
- ННаталья6 декабря 2025Замечательная экскурсия!
- ССергей30 ноября 2025Ирина очень грамотный и интересной экскурсовод. Честно говоря не ожидал что будет так интересно. Рассказала про Кремль, провела по городу.
Советую и рекомендую как экскурсовода.
Спасибо вам большое
- ООльга29 ноября 2025Такой великолепной экскурсии у меня не было никогда! Ирина просто потрясающий человек! На столько воодушевленно и интересно всё рассказывает, что
- ААлисия25 ноября 2025Светлана, большое спасибо за интересный и содержательный рассказ про Астрахань и её кремль. Ваша экскурсия была познавательной и увлекательной. Также
- ММарина10 ноября 2025Очень интересная,"камерная" экскурсия по центральным улочкам Астрахани. Баня в финале - прекрасное дополнение к историческому путешествию по городу.
- ЕЕлизавета7 ноября 2025Огромное спасибо Ирине за чудесную прогулку и возможность узнать и увидеть замечательный город Астрахань! Всегда приятно иметь дело с профессионалом, увлечённым и искренне любящим свой город. Возникло желание вернуться и посмотреть ещё.
- ММарина4 ноября 2025Ирина, спасибо за знакомство с Астраханью! Все было интересно, динамично, с юмором. Отдельное спасибо за заботу и советы до экскурсии, нам это очень помогло❤️
- OOleg4 ноября 2025Понравилось программа, на высоком уровне, интересная экскурсия и отличная баня, спасибо Светлане!
- ЛЛилия22 октября 2025Очень понравилась экскурсия Чисто Астрахань, Светлана приятная девушка, время пробежало незаметно, узнали много нового и интересного,жаркая и чистая банька с угощениями и чаем на берегу Волги хорошо расслабила после экскурсии. Рекомендуем.
- ООксана15 октября 2025Все понравилось! Необычное совмещение интересной экскурсии по городу и бани. Вкусные пироги с рыбой и морс. Баня чистая жаркая с веником! Все супер! Очень рекомендуем!
- ИИрина9 октября 2025Замечательная экскурсия. Светлана разделила с нами любовь к Астрахани, заинтересовала историей города, через людей, которые в поисках спасения или лучшей
- ЮЮлия5 октября 2025Всё понравилось. Татьяна рассказывала интересно.
- ИИгорь1 октября 2025Друзья! Если хотите погулять с пользой по Астрахани, узнать хорошо слаженную, интереснейшую историческую информацию, прокатиться на авто по современному городу,
- ТТатьяна23 сентября 2025Благодарим Светлану за увлекательную экскурсию по улицам Астрахани. Очень интересный рассказ про историю Астрахани, истории разных домов и известных людей Астрахани. Экскурсия прошла в спокойном темпе, ненавязчиво, доступно. Баня - выше всяких похвал. Большое спасибо!
- ГГаева20 сентября 2025Были в Астрахани в первый раз. Нестандартный формат с баней выбирала дочь. И это тот случай, который оказался счастливым. Светлана
- ССветлана19 сентября 202514.09.25 экскурсия с Ириной прошла на одном "дыхании". Прошли по красивой территории Кремля. Получили информацию про кремль и объекты которые
- ИИрина17 сентября 2025Посетив эту экскурсию, могу сказать, что наши ожидания и реальность совпали полностью. Ирина - очень интересный гид. Поверьте на слово: выбрав экскурсию, проводимую Ириной, вы не пожалеете.
Ещё раз хочу сказать Ирине большое спасибо.
- ККоростелева16 сентября 2025Были с мужем на экскурсии Ирины 7 сентября 2025 г. История Астрахани представлена в живой,увлекательной, нетривиальной форме. Рассказ не перегружен именами и датами.
- ЕЕкатерина12 сентября 2025Только положительные эмоции, очень интересный рассказ, открыли для себя город, прошлись по интересным местам! Большое спасибо гиду, Ирине, за отлично проведенное время!!!
