скидка
5%
2.5 часа
Квест
до 5 чел.
Не может быть, но было в Астрахани: квест по кинонатуре Гайдая
Пройдите увлекательный квест по местам съёмок фильма «Не может быть» в Астрахани. Решайте загадки, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по городу
Начало: В районе Петровской набережной
«В начале квеста вы получите путеводитель, который поможет вам в поисках мест съёмок советского киношлягера»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
30002850₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия по Астрахани
Посетить главные места города и раскрыть их историю на прогулке без гида
Начало: У Никольских ворот кремля
«В течение суток после оплаты я пришлю вам письмо с подробными инструкциями по прохождению квеста и кодом доступа к нему»
Завтра в 16:00
30 дек в 10:00
1200₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Квест
до 5 чел.
Аудиоквест по кремлю и окрестностям
Увлекательный аудиоквест по Астраханскому кремлю. Разгадайте музыкальные загадки и узнайте историю города от 16 века до наших дней
Начало: Рядом с кремлём
«При встрече я дам вам инструкции для успешного прохождения квеста и наушники»
Завтра в 08:00
30 дек в 08:00
3000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлла7 июля 2024Это лучшее что было с нами в Астрахани. Мы впервые проходили квест. В восторге от Дарьи и ее организации. Помимо квеста Дарья была нашим гидом по Астрахани во время его прохождения. Очень рекомендую Дарью. Приятный человек и гид отличный.
- ААндрей13 мая 2024Замечательный интересный экскурсовод, милая девушка, провела экскурсию, которая интересна была и взрослым и подросткам и детям - всем рекомендую!
- ННадежда28 февраля 2024Интересный квест-экскурсия! Взглянули на родной город свежим взглядом, узнали много нового и интересного. Экскурсовод Дарья приятная девушка, позитивно настроенная на общение. По завершению квеста получили небольшой бонус) Рекомендую квест к прохождению горожанам и гостям города однозначно!
Ответы на вопросы от путешественников по Астрахани в категории «Квесты»
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