Отправьтесь на водную прогулку с капитаном-астраханцем! Вы пройдёте вдоль берега под мостом-легендой, заглянете в сердце порта. Понаблюдаете за птицами и узнаете, что такое морской рейд, как Астрахань связана с Нобелевской премией и как менялся облик набережной — от Ивана Грозного и Петра I до наших дней.

Описание экскурсии

Астрахань с воды. Панорамы набережной, портовые краны и живая акватория — город в движении.

Мост-легенда. Пройдём под старым мостом через Волгу и разберёмся, откуда у него трофейная слава.

Рейд без сложностей. Обсудим, что такое внешний и внутренний рейд, почему суда стоят на якоре и чем дышит порт.

Килька — маленький герой Каспия. Расскажем, какие суда и снасти используют для ловли и почему эта рыбка была важна для региона.

Нобели на Волге. Короткая история о нефти, танкерах и том, как Астрахань связала своё имя с Нобелевской премией.

Набережная. От царских указов до современных огней — поговорим, как менялся городской берег.

Живая природа. Частые гости здесь — цапли, бакланы и речные птицы. Бинокли для наблюдения уже ждут на борту.

Фотопаузы. Сделаем красивые кадры на фоне портового города.

Организационные детали