Водная прогулка и бёрдвотчинг в Астрахани

Панорамы Волги, городские легенды и наблюдение за птицами
Отправьтесь на водную прогулку с капитаном-астраханцем! Вы пройдёте вдоль берега под мостом-легендой, заглянете в сердце порта.

Понаблюдаете за птицами и узнаете, что такое морской рейд, как Астрахань связана с Нобелевской премией и как менялся облик набережной — от Ивана Грозного и Петра I до наших дней.
Описание экскурсии

Астрахань с воды. Панорамы набережной, портовые краны и живая акватория — город в движении.

Мост-легенда. Пройдём под старым мостом через Волгу и разберёмся, откуда у него трофейная слава.

Рейд без сложностей. Обсудим, что такое внешний и внутренний рейд, почему суда стоят на якоре и чем дышит порт.

Килька — маленький герой Каспия. Расскажем, какие суда и снасти используют для ловли и почему эта рыбка была важна для региона.

Нобели на Волге. Короткая история о нефти, танкерах и том, как Астрахань связала своё имя с Нобелевской премией.

Набережная. От царских указов до современных огней — поговорим, как менялся городской берег.

Живая природа. Частые гости здесь — цапли, бакланы и речные птицы. Бинокли для наблюдения уже ждут на борту.

Фотопаузы. Сделаем красивые кадры на фоне портового города.

Организационные детали

  • В стоимость входят горячие/холодные безалкогольные напитки на борту, аренда пледов и бинокля
  • Маршрут может немного меняться из-за погоды или режима портовой акватории — безопасность прежде всего
  • Дети — только в сопровождении взрослых
  • У нас есть лицензия на осуществление перевозок. Все наши катера оборудованы спасательными жилетами, пассажиры застрахованы
  • С вами будет гид-капитан из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала № 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Астрахани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 1293 туристов
Наша компания специализируется на водных прогулках по Волге. С 2020 года мы дарим жителям и гостям Астрахани лучший способ знакомства с нашим городом и природой. Почему мы? Большой выбор водных
прогулок. Отправления по расписанию независимо от количества пассажиров на борту. Безопасность. У нас есть лицензия на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом. Все наши катера оборудованы спасательными жилетами, пассажиры и их багаж имеют страховку. Все капитаны — дипломированные специалисты.

