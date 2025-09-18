Водная прогулка
Исторические прогулки по Астрахани
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
«Рыбный рынок «Селенские Исады»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
«В посещение бани включены 3 часа парения с вениками и застолье с блинами, местной рыбой и ягодным морсом»
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Астраханская рыбалка
Погрузитесь в мир астраханской рыбалки, где опытный егерь поможет поймать щуку и сома. Волга, природа и местные истории сделают день незабываемым
«Маршрут подбирается для каждой рыбалки индивидуально и согласовывается с одним из 10 егерей, с которыми мы сотрудничаем»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
25 200 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККарпова18 сентября 2025Экскурсия по Астрахани для пожилых людейДата посещения: 30 июля 2025Приехав в Астрахань мы наугад выбрали частного гида и не прогадали. Нам посчастливилось встретить настоящего Астраханца с большой буквы, который
- ААлисия25 ноября 2025Светлана, большое спасибо за интересный и содержательный рассказ про Астрахань и её кремль. Ваша экскурсия была познавательной и увлекательной. Также
- ННадежда16 ноября 2025Экскурсия интересная и очень познавательная. Сергей отличный рассказчик. Нам всё очень понравилось.
- ГГеннадий12 ноября 2025Не пересказывая услышенное: вы на три часа погрузитесь в историю появления города Астрахани с древних времён, как изменялись рукава Волги, как менялся уклад жизни многонациональных народов с разным вероисповеданием. Слова благодарности, коренному жителю, гиду Сергею с пожеланием доброго эдоровья!
- ММарина10 ноября 2025Очень интересная,"камерная" экскурсия по центральным улочкам Астрахани. Баня в финале - прекрасное дополнение к историческому путешествию по городу.
- ММарина9 ноября 2025Сергей - гид от Бога. Сразу привлекло внимание название экскурсии "Для пожилых людей", что импонировало в силу нашего возраста. В
- ВВалерий6 ноября 2025Большое спасибо за проведённую экскурсию. Доступная подача материала и подробные объяснения впечатляют. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Сергей Николаевич интересный рассказчик и профессионал своего дела. Обязательно порекомендуем знакомым этого гида.
- OOleg4 ноября 2025Понравилось программа, на высоком уровне, интересная экскурсия и отличная баня, спасибо Светлане!
- ГГалыгина2 ноября 2025Экскурсия по Астрахани, оказалась очень интересной и познавательной. Мы влюбились в этот город.
И во-многом, благодаря нашему экскурсоводу Сергею Николаевичу. Встретились
- ЛЛилия22 октября 2025Очень понравилась экскурсия Чисто Астрахань, Светлана приятная девушка, время пробежало незаметно, узнали много нового и интересного,жаркая и чистая банька с угощениями и чаем на берегу Волги хорошо расслабила после экскурсии. Рекомендуем.
- ООксана15 октября 2025Все понравилось! Необычное совмещение интересной экскурсии по городу и бани. Вкусные пироги с рыбой и морс. Баня чистая жаркая с веником! Все супер! Очень рекомендуем!
- EElena14 октября 2025Пишу через полчаса после завершения экскурсии - пока все впечатления и ощущения максимальны) Отличная экскурсия! Структурирована и сбалансирована - в
- ллюбоаь12 октября 2025Великолепная экскурсия! Сергей прекрасный рассказчик, который может говорить на любую тему и прекрасно знает город. Для нас особенно ценным было
- ИИрина9 октября 2025Замечательная экскурсия. Светлана разделила с нами любовь к Астрахани, заинтересовала историей города, через людей, которые в поисках спасения или лучшей
- ААнна8 октября 2025Прогулку по центральной части Астрахани под руководством Сергея Николаевича мы совершили в конце сентября. Он любезно забрал нас с набережной,
- ИИгорь1 октября 2025Друзья! Если хотите погулять с пользой по Астрахани, узнать хорошо слаженную, интереснейшую историческую информацию, прокатиться на авто по современному городу,
- ММарина30 сентября 2025Замечательные впечатления остались от экскурсии с Сергеем. Очень интересно рассказывает о каждом объекте по пути поездки! Слушали, открыв рот. Жаль, что быстро прошли 3 часа! Можно было слушать и слушать!!! Всем советуем экскурсию с Сергеем!!! Благодарим еще раз! 👍👏
- ТТатьяна29 сентября 2025Отлично организовано, рыбалка супер, только положительные эмоции, рекомендуем всем, поделились впечатлениями с родными и близкими, если приедем в Астрахань еще
- ИИгорь28 сентября 2025Хоть мы и не пенсионеры, но мы в восторге! Сергей провел нам потрясающую экскурсию по Астрахани. Рассказал всю историю города
- ООльга26 сентября 2025Все очень понравилось! Отлично! Спасибо Дмитрию за великолепную рыбалку!
