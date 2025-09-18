Мои заказы

Рыбалка в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Астрахани, цены от 6750 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
На машине
На микроавтобусе
3 часа
37 отзывов
Водная прогулка
Исторические прогулки по Астрахани
Познакомьтесь с историей Астрахани через её знаковые места: кремль, Белый город, старинные слободки и знаменитый рыбный рынок
Начало: В сквере Ульяновых
«Рыбный рынок «Селенские Исады»»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6750 ₽ за всё до 3 чел.
Чисто Астрахань
На машине
5 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Экскурсия Чисто Астрахань: Исторические Уголки и Традиционная Баня
Погрузитесь в атмосферу старинной Астрахани, открывая её тайны и завершая день в традиционной бане с блинами и морсом
Начало: У кремля
«В посещение бани включены 3 часа парения с вениками и застолье с блинами, местной рыбой и ягодным морсом»
Завтра в 14:00
11 дек в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Здесь всегда клюёт - астраханская любительская рыбалка
На катере
5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Астраханская рыбалка
Погрузитесь в мир астраханской рыбалки, где опытный егерь поможет поймать щуку и сома. Волга, природа и местные истории сделают день незабываемым
«Маршрут подбирается для каждой рыбалки индивидуально и согласовывается с одним из 10 егерей, с которыми мы сотрудничаем»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
25 200 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карпова
    18 сентября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Дата посещения: 30 июля 2025
    Приехав в Астрахань мы наугад выбрали частного гида и не прогадали. Нам посчастливилось встретить настоящего Астраханца с большой буквы, который
    читать дальше

    великолепно знает и любит свой город Астрахань и его знаменитых жителей. И главное умеет донести свои знания и любовь другим людям. Этим человеком оказался наш гид – Сергей Синельников. Он сумел понять, что нас интересует, какая информация о городе нам нужна. Мы увидели этот город его глазами, почувствовали, что старая Астрахань – это город кино, где каждый домик, имеющий свою историю достоин реставрации и может быть яркой звездочкой на карте города . Большое спасибо за его творческую работу, после которой возникает желание еще больше узнать о городе и его людях.

  • А
    Алисия
    25 ноября 2025
    Чисто Астрахань
    Светлана, большое спасибо за интересный и содержательный рассказ про Астрахань и её кремль. Ваша экскурсия была познавательной и увлекательной. Также
    читать дальше

    ценю, что вы предоставили возможность посетить баню, это добавило приятных впечатлений к нашему путешествию. Ваш профессионализм и доброжелательность оставили приятное впечатление.

  • Н
    Надежда
    16 ноября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Экскурсия интересная и очень познавательная. Сергей отличный рассказчик. Нам всё очень понравилось.
  • Г
    Геннадий
    12 ноября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Не пересказывая услышенное: вы на три часа погрузитесь в историю появления города Астрахани с древних времён, как изменялись рукава Волги, как менялся уклад жизни многонациональных народов с разным вероисповеданием. Слова благодарности, коренному жителю, гиду Сергею с пожеланием доброго эдоровья!
    Не пересказывая услышанное: вы на три часа погрузитесь в историю появления города Астрахани с древних времён, как изменялись рукава Волги, как менялся уклад жизни многонациональных народов с разным вероисповеданием. Слова благодарности, коренному жителю, гиду Сергею с пожеланием доброго эдоровья!
  • М
    Марина
    10 ноября 2025
    Чисто Астрахань
    Очень интересная,"камерная" экскурсия по центральным улочкам Астрахани. Баня в финале - прекрасное дополнение к историческому путешествию по городу.
  • М
    Марина
    9 ноября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Сергей - гид от Бога. Сразу привлекло внимание название экскурсии "Для пожилых людей", что импонировало в силу нашего возраста. В
    читать дальше

    самой экскурсии понравилось все: содержание материала, его подача, продуманность маршрута. Поразила эрудированность гида, его погруженность в тему. Было комфортно находится с Сергеем как во время пеших прогулок, так и в автомобиле, были с ним на одной волне, что не всегда случается. Желаем ему здоровья, творческих успехов (уверены, что он не стоит на месте в своем развитии), благополучия в семье. Обязательно будем советовать этого экскурсовода друзьям и знакомым, которые соберутся в Астрахань.
    Путешественники со стажем Марина и Вячеслав

  • В
    Валерий
    6 ноября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Большое спасибо за проведённую экскурсию. Доступная подача материала и подробные объяснения впечатляют. Экскурсия прошла очень интересно и познавательно. Сергей Николаевич интересный рассказчик и профессионал своего дела. Обязательно порекомендуем знакомым этого гида.
  • O
    Oleg
    4 ноября 2025
    Чисто Астрахань
    Понравилось программа, на высоком уровне, интересная экскурсия и отличная баня, спасибо Светлане!
  • Г
    Галыгина
    2 ноября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Экскурсия по Астрахани, оказалась очень интересной и познавательной. Мы влюбились в этот город.
    И во-многом, благодаря нашему экскурсоводу Сергею Николаевичу. Встретились
    читать дальше

    у западной стены Кремля. И едва мы ступили на кремлевскую территорию, началась магия - мы перенеслись во времена исторически отделенные от нас столетиями, и Сергей Николаевич провел нас по этому не простому историческому ландшафту с профессиональным блеском, время пролетело незаметно! Если добавить к этому солнечный день расписанный красками осени, прекрасно ухоженную территорию, то день удался! А впереди был ещё Белый город, величественная Никольская,армянский, татарский кварталы
    А рекомендация попробовать астраханский рыбный пирог и кильку, в лучшем магазине города стоит отдельной благодарности!

    Экскурсия по Астрахани, оказалась очень интересной и познавательной. Мы влюбились в этот город.
  • Л
    Лилия
    22 октября 2025
    Чисто Астрахань
    Очень понравилась экскурсия Чисто Астрахань, Светлана приятная девушка, время пробежало незаметно, узнали много нового и интересного,жаркая и чистая банька с угощениями и чаем на берегу Волги хорошо расслабила после экскурсии. Рекомендуем.
  • О
    Оксана
    15 октября 2025
    Чисто Астрахань
    Все понравилось! Необычное совмещение интересной экскурсии по городу и бани. Вкусные пироги с рыбой и морс. Баня чистая жаркая с веником! Все супер! Очень рекомендуем!
  • E
    Elena
    14 октября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Пишу через полчаса после завершения экскурсии - пока все впечатления и ощущения максимальны) Отличная экскурсия! Структурирована и сбалансирована - в
    читать дальше

    меру истории, в меру географии, в меру юмора, в меру личного отношения к изложенному. Я впервые в Астрахани - картинка обзорная точно сложилась, какие-то фвкты думаю останутся в памяти надолго. Сергей, спасибо! Рекомендую.

  • л
    любоаь
    12 октября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Великолепная экскурсия! Сергей прекрасный рассказчик, который может говорить на любую тему и прекрасно знает город. Для нас особенно ценным было
    читать дальше

    тр, что он показал нам те места, которые мы ещё не видели в городе, по ходу дела перестраивая программу под наши запросы. Водитель он тоже отличный

  • И
    Ирина
    9 октября 2025
    Чисто Астрахань
    Замечательная экскурсия. Светлана разделила с нами любовь к Астрахани, заинтересовала историей города, через людей, которые в поисках спасения или лучшей
    читать дальше

    доли отдали этому городу свое сердце и навсегда остались в памяти его жителей. Улицы, дома - оживали и делились с нами радостными, таинственными, трагическими - захватывающими событиями. Два часа пешей прогулки пролетели как несколько минут. Но!! Это была половина приключений. Далее мы заехали в кулинарию Михайловская (думаю, что такая кулинария достойна отдельной экскурсии!!!) Светлана к чаепитию приобрела рыбный пирог (может стать украшением любого стола), ватрушки, и повезла нашу компанию через Волгу, на другой берег, в баню!! Исключительная баня! Восхитительный пар! Мягкая вода… Сладкий чай и пироги. Чудесно.
    Для нашей компании такая объемная и сложная экскурсия была идеальна: длинная увлекательная пешая прогулка, яркие впечатления, баня, чаепитие - сделали день объемным, запоминающимся. Нам было грустно уезжать на следующий день, после такого идеального дня! Светлана, огромное спасибо за прекрасный день! Успехов Вам и благополучия!

    Замечательная экскурсия. Светлана разделила с нами любовь к Астрахани, заинтересовала историей города, через людей, которые в поисках спасения или лучшей доли отдали этому городу свое сердце и навсегда остались в памяти его жителей.
  • А
    Анна
    8 октября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Прогулку по центральной части Астрахани под руководством Сергея Николаевича мы совершили в конце сентября. Он любезно забрал нас с набережной,
    читать дальше

    где и начал свое увлекательное повествование. Душенька моя осталась довольна после обстоятельного рассказа о славном прошлом места, где прошумели ветра таких разительных перемен, о людях, память о которых осталась на берегах Волги после их ухода. Благодаря перемещению на автомобиле удалось увидеть много удивительных дворцов, мостов, слободок, культовых сооружений., даже восхитительных развалин, требующих помощи.
    Приятная манера изложения, глубокая эрудиция превратили нашу экскурсию в праздник познания еще одного города России.
    Спасибо большое, мы с супругом довольны.

    Прогулку по центральной части Астрахани под руководством Сергея Николаевича мы совершили в конце сентября. Он любезно забрал нас с набережной,
  • И
    Игорь
    1 октября 2025
    Чисто Астрахань
    Друзья! Если хотите погулять с пользой по Астрахани, узнать хорошо слаженную, интереснейшую историческую информацию, прокатиться на авто по современному городу,
    читать дальше

    а потом ещё, с устатку, попариться в класной баньке, кстати рядом с Волгой-матушкой, да потом попить чайку с Астраханским пирогом, то вам к Светлане! Нам с товарищем очень понравилось, море впечатлений и наслаждений, категорически рекомендую, не пожалеете!!!

  • М
    Марина
    30 сентября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Замечательные впечатления остались от экскурсии с Сергеем. Очень интересно рассказывает о каждом объекте по пути поездки! Слушали, открыв рот. Жаль, что быстро прошли 3 часа! Можно было слушать и слушать!!! Всем советуем экскурсию с Сергеем!!! Благодарим еще раз! 👍👏
    Замечательные впечатления остались от экскурсии с Сергеем. Очень интересно рассказывает о каждом объекте по пути поездки!
  • Т
    Татьяна
    29 сентября 2025
    Здесь всегда клюёт - астраханская любительская рыбалка
    Отлично организовано, рыбалка супер, только положительные эмоции, рекомендуем всем, поделились впечатлениями с родными и близкими, если приедем в Астрахань еще
    читать дальше

    то обязательно поедем на рыбалку, огромное спасибо Дмитрию который нас сопровождал и егерю Кадыру за то что организовали для нас эту замечательную рыбалку!

  • И
    Игорь
    28 сентября 2025
    Экскурсия по Астрахани для пожилых людей
    Хоть мы и не пенсионеры, но мы в восторге! Сергей провел нам потрясающую экскурсию по Астрахани. Рассказал всю историю города
    читать дальше

    и много интересных фактов. Время пролетело незаметно. Очень редко пишу отзывы на tripster, но тут не могу не поставить 5 звезд и сказать ещё раз спасибо!

  • О
    Ольга
    26 сентября 2025
    Здесь всегда клюёт - астраханская любительская рыбалка
    Все очень понравилось! Отлично! Спасибо Дмитрию за великолепную рыбалку!

