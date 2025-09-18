читать дальше

доли отдали этому городу свое сердце и навсегда остались в памяти его жителей. Улицы, дома - оживали и делились с нами радостными, таинственными, трагическими - захватывающими событиями. Два часа пешей прогулки пролетели как несколько минут. Но!! Это была половина приключений. Далее мы заехали в кулинарию Михайловская (думаю, что такая кулинария достойна отдельной экскурсии!!!) Светлана к чаепитию приобрела рыбный пирог (может стать украшением любого стола), ватрушки, и повезла нашу компанию через Волгу, на другой берег, в баню!! Исключительная баня! Восхитительный пар! Мягкая вода… Сладкий чай и пироги. Чудесно.

Для нашей компании такая объемная и сложная экскурсия была идеальна: длинная увлекательная пешая прогулка, яркие впечатления, баня, чаепитие - сделали день объемным, запоминающимся. Нам было грустно уезжать на следующий день, после такого идеального дня! Светлана, огромное спасибо за прекрасный день! Успехов Вам и благополучия!