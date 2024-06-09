1 чел.
По популярности
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Тёплые озёра Байкала: экскурсия с историей и природой
Откройте для себя красоту Тёплых озёр Байкала, исследуя их уникальность и разнообразие в компании опытного гида
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 июля в 09:00
27 июля в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальное путешествие на Тёплые озёра
Насладитесь уникальной поездкой на Тёплые озёра. Узнайте историю Култукского тракта, посетите смотровую площадку и сделайте фото на фоне горы Шапка Мономаха
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 июля в 09:00
27 июля в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На Тёплые озёра в мини-группе: индивидуальная экскурсия по Байкалу
Отправляйтесь на увлекательную поездку к трём Тёплым озёрам Байкала. Узнайте историю Култукского тракта, насладитесь видами и сделайте потрясающие фотографии
Начало: Заберу в любом удобном месте г. Иркутска
Расписание: Ежедневно с 09:00
16 июля в 09:00
27 июля в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 июня 2024Вчера вернулись с экскурсии на теплые озера. Это было невероятно! Потрясающие виды, изумрудная вода и удивительная природа. Спасибо организатору Виталине за незабываемый опыт! Обязательно рекомендую всем! Надеюсь, что осенью доедем до Ольхона!
- ВВиталий7 июня 2024Великолепная природа, замечательные пейзажи
- ВВиктория19 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень интересная экскурсия. Нам показали пузырьки. Накормили вкусной ухой, и дали вдоволь накататься на чистом красивом льду.
- ННаталья8 марта 2024На внедорожнике по южной части Ольхона к острову ОгойОчень понравилась экскурсия. Ее нам проводил местный житель Хужира – Анатолий. Увидели много красоты, нашли чистейший лёд и лёд с
Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «teplye»
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