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всем предложил разовые стаканчики (вода действительно оказалась очень вкусной, напоминает Нарзан, и несмотря на мороз теплой). По дороге к водопаду вынул из кармана семечки и показал "дрессированных" поползней. Всем, конечно, захотелось тоже захотелось их покормить. Ну и конечно много рассказывал об истории и современности Иркутска, Байкала, Аршана.