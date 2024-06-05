Посёлок Култук – экскурсии на Байкале

Найдено 3 экскурсии в категории «Посёлок Култук» на Байкале, цены от 4 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идеальный Аршан - Саянские горы
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Путешествие в Аршан и Саянские горы: экскурсия из Иркутска с полным пакетом услуг
Приглашаем вас на незабываемое путешествие к подножию Саянских гор. Вас ждут горные реки, водопады и термальные источники
Начало: Ул. Ленина
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 09:00
25 июня в 09:00
от 2150020 425 за всё до 2 чел.
Красоты Тункинской долины: поездка в Аршан
🚌 На автобусе
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Красоты Тункинской долины: поездка в Аршан
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
22 июня в 08:00
от 4 500 за человека
Аршан - красота Тункинской долины
🚶 Пешая
Индивидуальная
15 часов
1 отзыв
Увлекательная поездка в Аршан через Тункинскую долину
Индивидуальная экскурсия по живописной Тункинской долине. Посетите Аршан, водопады, минеральные источники и буддийский дацан. Удобный трансфер из Иркутска
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    5 июня 2024
    Аршан - красота Тункинской долины
    Экскурсия в Аршан оставила у меня незабываемые впечатления! Это живописное место с горными пейзажами, минеральными источниками и чистым воздухом. Поход
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    к водопаду был немного утомительным, но вид сверху того стоил. Также я посетил местный курорт с горячими минеральными источниками, но местечко на любителя на мой взгляд. Рекомендую всем посетить Аршан для отдыха и наслаждения природой!

  • С
    Сирина
    7 октября 2023
    Целебные источники Тункинской долины и курорт Аршан
    Спасибо, Евгений! Самые первые и яркие впечатления от пребывания! В этих местах я впервые! Сюда хочется вернуться!
  • С
    Светлана
    16 августа 2023
    Идеальный Аршан - Саянские горы
    Путешествовали в Тункинскую долину на машине с Вячеславом. Прекрасная поездка! Масса впечатлений. Водопад, прогулка по горам, дацаны, потухшие вулканы, минеральные
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    источники, Аршан,-всего не перечислишь! По пути встречались белки, бурундучки, суслики, поползни. Вячеслав - прекрасный водитель и гид. Чудесные виды, волшебный воздух. Очень рекомендую! Организаторы поездки- Марина и Вячеслав- интересные собеседники, внимательные и любящие свое дело люди

  • Е
    Елена
    14 августа 2023
    Целебные источники Тункинской долины и курорт Аршан
    Экскурсию проводил Евгений. Мы были в восторге от красот и необычайных мест. Евгений предлагал альтернативные локации. Спасибо за проведенное время.
  • Е
    Елена
    22 июля 2023
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Несмотря на то, что у нас была замена экскурсовода, поездка была на 100%. Наш экскурсовод, Тамара - профессионал своего дела.
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    Очень хорошо знает свое дело, интересная подача информации. Познакомились с религией Бурятии, посетили несколько Дацанов, попили очень вкусную и полезную водичку в Аршане. Взобрались по тропе здоровья к водопаду, построили свой ОПО. В общем друзья, советую, хоть раз в жизни но съездить на Байкал. Это удивительное место, живое, одухотворяющее, лечебное, приключенческое.

  • О
    Ольга
    24 января 2023
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Всё что было заявлено в программе тура выполнено. Замечательный гид Сергей знаток своего дела и просто фокусник. У минерального источника
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    всем предложил разовые стаканчики (вода действительно оказалась очень вкусной, напоминает Нарзан, и несмотря на мороз теплой). По дороге к водопаду вынул из кармана семечки и показал "дрессированных" поползней. Всем, конечно, захотелось тоже захотелось их покормить. Ну и конечно много рассказывал об истории и современности Иркутска, Байкала, Аршана.

  • И
    Иванов
    5 мая 2022
    Сибирская Швейцария: однодневный тур в Бурятию
    Очень понравилась экскурсия. Было очень интересно. Побывали во многих местах Аршана. Больше всего запомнился поход на водопад. По дороге делали много остановок в очень интересных местах.

Ответы на вопросы от путешественников по Байкалу в категории «Посёлок Култук»

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Сколько стоит экскурсия по Байкалу в июне 2024
Сейчас на Байкале в категории "Посёлок Култук" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 20 425 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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