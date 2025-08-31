-
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборЛучшие локации побережья
Откройте для себя Балтийск, Янтарный и Светлогорск. Уникальные достопримечательности и природа ждут вас на этой экскурсии
Начало: На улице Кронштадтская
«Парк Моритца Беккера, где растёт тюльпанное дерево»
Расписание: в четверг и воскресенье в 08:00
31 авг в 08:00
4 сен в 08:00
3150 ₽
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса вдоль и поперёк
Исследуйте чудо Калининградской области: от кольцевания птиц до загадок Танцующего леса и белоснежных дюн. Ощутите дух Куршской косы
«Дополнительные расходы: экологический сбор при въезде в национальный парк — 300 ₽ с человека (школьники, пенсионеры, инвалиды — бесплатно) + 150 руб»
Завтра в 08:00
30 авг в 08:00
20 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Балтийску и окрестностям
Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью: от военного порта до янтарных сокровищ и курортного Светлогорска. История и природа в одном туре
«12:30 — Прогулка в парк Беккера и посещение лучшего калининградского пляжа (1 час)»
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
16 200 ₽
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
