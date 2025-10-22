Мои заказы

Пехотные казармы – экскурсии в Балтийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Пехотные казармы» в Балтийске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По акватории самого западного города России - на скоростном катере
На катере
30 минут
5 отзывов
Водная прогулка
По акватории самого западного города России
На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь
Начало: В Балтийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Балтийск с мэром
Пешая
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Балтийску
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
На велосипеде
4.5 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Тимур
    22 октября 2025
    Балтийск с мэром
    В сентябре мы побывали в г. Балтийске (Калининградской обл.)-самом западном городе России.
    С этим городом нас познакомил гид-
    Александр Николаевич,человек с широким
    читать дальше

    кругозором,умеющий вести разговоры на различные темы.
    Интересно и увлекательно рассказал Александр Николаевич о жизни города и его жителях в разные отрезки времени, оперировал не сухими фактами,а все переводил в плоскость человеческих отношений и переживаний.
    Человек очень светлый,доброжелательный,увлеченный своим делом,слушать его можно бесконечно.
    Никакой аудиогид не заменит живого общения и не даст столько информации.
    Хочется выразить огромную благодарность за прекрасную, познавательную экскурсию.

  • А
    Анастасия
    3 октября 2025
    Балтийск с мэром
    Невероятная экскурсия!!
    Если Вы хотите перевернуть сознание в тематике погружения в тему, то Вам на эту экскурсию! Экскурсию ведет бывший руководитель
    читать дальше

    города, абсолютно глубоко погруженный в исторический и текущий контекст развития города. Все детали экскурсии точно выстраивают единую содержательную линию глубокой привязанности к своей территории! Подобных экскурсия я еще не встречала! Рекомендую всем!!!

  • И
    Илья
    23 сентября 2025
    Балтийск с мэром
    Потрясающая экскурсия с потрясающим экскурсоводом! Александр Николаевич - прекрасный рассказчик, который не просто рассказывает историю города, но и раскрывает его душу, создаёт уникальный микс из исторических фактов и личных воспоминаний.
    Ей-богу, одна эта экскурсия уже является основанием посетить Балтийск!
  • Я
    Яков
    19 сентября 2025
    Балтийск с мэром
    Это было просто неописуемо.
    Мы посетили такие места, куда туристов не водят. И услышали про Балтийск и его становление с разных
    читать дальше

    сторон, за что огромное спасибо Александру Николаевичу, который поистине любит свой город. Вся наша группа из поездки по Калининградской области особенно отмечает именно посещение Балтийска.
    К сожалению предложенного времени не хватило в полной мере насладиться городом и общением с Александром Николаевичем, на время которого выпало крайне важные и интересные геополитические события.
    Отдельно хочется отметить, что покидаешь Балтийск после экскурсии с ощущением что этот город пропитан духом Александра Николаевича.
    Безмерно рад знакомству как с городом, так и самим Александром Николаевичем.

  • K
    Karina
    18 сентября 2025
    Балтийск с мэром
    Экскурсия с Александром Николаевичем превзошла все ожидания. Такого качественного и одновременно очень разностороннего и увлекательного содержания экскурсии я еще не
    читать дальше

    встречала. Экскурсия пешая, но мы были на арендованной машине и поэтому Александр Николаевич показал нам такие места и предоставил возможность посетить, доступ к которым не получить на обычной экскурсии.
    Мы были в составе 3 возрастов: 70 лет, 38 и 16 лет. Было интересно всем независимо от пола и возраста. Узнали много нового не только о городе, но и о становлении морского флота, о возникновении Калининградской области, о ВОВ.
    Мне кажется 1 экскурсия заменила несколько прочитанных книг и просмотренных документальных фильмов.
    То, что Александр Николаевич столько лет служит на благо города, раскрывает город с абсолютно неожиданных сторон.
    Однозначно это было лучшее решение заказать именно эту экскурсию.

  • С
    Светлана
    26 августа 2025
    Балтийск с мэром
    Благодарим Александра Николаевича за интересный рассказ. Это настоящий патриот своего города, многое знает. Соберетесь в Балтийск-смело заказывайте экскурсию с мэром
  • Е
    Екатерина
    20 августа 2025
    Балтийск с мэром
    Это была самая интересная экскурсия! Всем советую!
  • О
    Ольга
    5 августа 2025
    Балтийск с мэром
    4.08. были на экскурсии в г. Балтийск с Александром Николаевичем. Если вы хотите узнать много исторических фактов г. Пиллау и
    читать дальше

    современной истории г. Балтийска, то вам к Александру Николаевичу. Очень интересный и не стандартный подход к подаче информации. Посетили много интересных локаций. Очень рекомендуем и надеемся на следующую встречу.

  • Е
    Евгения
    9 июля 2025
    Балтийск с мэром
    Город Балтийск давно манил своей историей. Мы остановились в Янтарном, и в Балтийск на экскурсию приехали. Организатор Полина услышала мои
    читать дальше

    пожелания по экскурсии - и пазл сошелся! Александр Иванович встретил нас около вокзала. Человек, который знает про Балтийск все и даже больше! 👍
    Очень много истории, фактов, старых карт, фотографий - и ты уже полностью поглащен историей города! Некоторые исторические факты были открытием, 3 часа пролетели на одном дыхании.
    От всей души рекомендую к посещению, и вы получите огромное удовольствие, если про Балтийск вам расскажет Александр Иванович!

