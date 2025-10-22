Водная прогулка
По акватории самого западного города России
На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь
Начало: В Балтийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Балтийску
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТимур22 октября 2025В сентябре мы побывали в г. Балтийске (Калининградской обл.)-самом западном городе России.
С этим городом нас познакомил гид-
Александр Николаевич,человек с широким
- ААнастасия3 октября 2025Невероятная экскурсия!!
Если Вы хотите перевернуть сознание в тематике погружения в тему, то Вам на эту экскурсию! Экскурсию ведет бывший руководитель
- ИИлья23 сентября 2025Потрясающая экскурсия с потрясающим экскурсоводом! Александр Николаевич - прекрасный рассказчик, который не просто рассказывает историю города, но и раскрывает его душу, создаёт уникальный микс из исторических фактов и личных воспоминаний.
Ей-богу, одна эта экскурсия уже является основанием посетить Балтийск!
- ЯЯков19 сентября 2025Это было просто неописуемо.
Мы посетили такие места, куда туристов не водят. И услышали про Балтийск и его становление с разных
- KKarina18 сентября 2025Экскурсия с Александром Николаевичем превзошла все ожидания. Такого качественного и одновременно очень разностороннего и увлекательного содержания экскурсии я еще не
- ССветлана26 августа 2025Благодарим Александра Николаевича за интересный рассказ. Это настоящий патриот своего города, многое знает. Соберетесь в Балтийск-смело заказывайте экскурсию с мэром
- ЕЕкатерина20 августа 2025Это была самая интересная экскурсия! Всем советую!
- ООльга5 августа 20254.08. были на экскурсии в г. Балтийск с Александром Николаевичем. Если вы хотите узнать много исторических фактов г. Пиллау и
- ЕЕвгения9 июля 2025Город Балтийск давно манил своей историей. Мы остановились в Янтарном, и в Балтийск на экскурсию приехали. Организатор Полина услышала мои
