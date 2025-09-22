Мои заказы

Северный мол – экскурсии в Балтийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Северный мол» в Балтийске, цены от 10 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
На самый запад России
На машине
5 часов
-
5%
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
На самый запад России
Индивидуальная экскурсия в Балтийск предлагает погружение в историю, морскую романтику и природу. Пройдите по молу, посетите форты и соберите янтарь
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
14 250 ₽15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Пешая
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Погрузитесь в атмосферу Балтийска: крепость Пиллау, памятники Петру I и Елизавете, а также дикая природа Балтийской косы ждут вас
Начало: На Елизаветинской парковке
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
Балтийское ожерелье
На машине
7 часов
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие по Балтийску и окрестностям
Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью: от военного порта до янтарных сокровищ и курортного Светлогорска. История и природа в одном туре
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
16 200 ₽18 000 ₽ за всё до 7 чел.

