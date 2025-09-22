-
На самый запад России
Индивидуальная экскурсия в Балтийск предлагает погружение в историю, морскую романтику и природу. Пройдите по молу, посетите форты и соберите янтарь
Приморский Балтийск: город-крепость или город-курорт?
Погрузитесь в атмосферу Балтийска: крепость Пиллау, памятники Петру I и Елизавете, а также дикая природа Балтийской косы ждут вас
Путешествие по Балтийску и окрестностям
Увлекательное путешествие по Балтийскому побережью: от военного порта до янтарных сокровищ и курортного Светлогорска. История и природа в одном туре
