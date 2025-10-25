читать дальше

особенно приятно, ведь вне зависимости от количества человек - она все равно состоялась! Если есть страхи и сомнения по поводу физической подготовки, то их можно отбросить - маршрут по нагрузке подойдёт всем. Отдельное большое спасибо за предложенную куртку вместо моего пальто 🙏🏻 По ходу маршрута мы останавливались, чтобы Серёжа рассказал подробнее об этих местах. Более того, мы заходили в заброшенный бункер, забирались на крышу аэродрома и оставленный корпус корабля - поэтому данную велопрогулку можно также назвать экстремальной, что, безусловно, сделало путешествие ещё более захватывающим! На протяжении всего маршрута Серёжа очень помогал, останавливался, когда я уставала, а также помог сделать множество фото и видео в классных местах 🥹 Перерыв на обед, конечно, тоже был - чай, домашний бутерброд 🥪 и шоколадка с потрясающим видом на дюны и волны! Это единственное авторское велопутешествие, которое я смогла найти в этих краях - и оно определенно того стоило. Все локации просто чудесные, чувстуется, что над маршрутом была проделана большая работа с любовью к этому месту. Советую всем попробовать себя в роли исследователя дикой природы Балтийской косы на велосипеде с данным туром 💙