Водная прогулка
По акватории самого западного города России
На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь
Начало: В Балтийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Балтийску
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
3000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета25 октября 2025Самой яркой частью моего путешествия по местам этого края стала данная велопрогулка по Балтийской косе 🌊🚲 Она получилась индивидуальной, что
- ООльга22 октября 2025Благодарим Сергея за такую уникальную экскурсию! Необычный формат, познавательно и увлекательно. Подойдёт всем независимо от физической подготовки. Даже если вы
- ЕЕлена7 октября 2025Всё было прекрасно. Очень заботливые организаторы, каждому помогли подобрать велосипед и комфортно его настроить. Экскурсовод интересно рассказывал про балтийскую косу, мы останавливалась в красивых местах, даже удалось пособирать янтарь. Очень порадовало, что нас угостили бутербродиками и чаем.
- ЕЕвгений2 октября 2025Замечательная экскурсия! Уникальный маршрут — нигде больше подобных предложений не видели. Красивые и необычные места, потрясающая природа, нетипичный (для нас)
- ААнастасия30 сентября 2025Хотелось бы искренне поблагодарить Сергея за проведённую экскурсию.
Это яркие и незабываемые эмоции от поездки на велосипедах по песчаным дюнам и
- ККсения16 сентября 2025Катались на катере по Выборгу с Юсефом 14.09. Прекрасная поездка. Юсеф очень дружелюбный, интересно рассказывает. Маршрут не тривиальный, все продумано. Однозначно рекомендую
- ААнастасия13 сентября 2025Все экскурсии, на которых мы были, оказались полны впечатлений и нового приятного опыта 😊
Гидам отдельное спасибо и респект за профессионализм!
Было очень интересно и красиво 👍
- ЮЮлия10 сентября 2025Классная активная экскурсия на косе, без толп, в необычных локациях. Чётко организовано по времени, подробно всё рассказывается. В середине угостили
- ННикита8 сентября 2025Все прошло отлично, лучше заранее подготовиться к довольно трудной дороге, возьмите с собой больше воды. Спасибо Герману за такую увлекательную поездку
- ТТатьяна28 августа 2025Все понравилось, спасибо!
- ЕЕлена26 августа 2025Путешествие очень интересное. Велосипеды классные. Мне 47 лет и когда мы съехали с полосы аэродрома в лес и на пески,
- ВВасильев23 августа 2025Очень круто и не обычно, спасибо Герману и Сергею за впечатления, интересные места, маршрут, рассказы историю и помощь на всем
- РРоман22 августа 2025Маршрут просто супер. Там всё и спорт и отдых) Герман просто супер. А когда он нам ещё и неожиданный обед устроил, это словами не передать. Всем советую, хороший и интересный отдых
- ГГалина20 августа 2025Нам с мужем и детьми очень понравилось!
Это была самая динамичная часть нашего отдыха! Классно было вспомнить как кататься на велосипеде
- ААлан17 августа 2025Лучшая экскурсия! Огромное количество позитивных эмоций! Спасибо ребятам за такое приключение, превзошли все самые смелые ожидания.
Мы смогли и попотеть, и послушать интересные факты, и, конечно, сделать кучу классных фото.
Еще раз спасибо!
- ЕЕкатерина16 августа 2025Отличная поездка-экскурсия. Нам все очень понравилось. Боялась, что не справлюсь, но, благодаря вниманию Германа, все прошло замечательно. Отлично составлен маршрут, самим столько посмотреть не удалось бы. Получили массу приятных впечатлений. Спасибо организаторам!
- ЕЕкатерина15 августа 2025Поездка прошла просто супер. Огромная благодарность организаторам! Всем советую!
Спасибо сопровождающему Герману, всегда проверял, чтобы никто не отставал, подсказывал интересные ракурсы для фото, фотографировал.
Интересный маршрут, локации.
- ММарина14 августа 2025Хочу сказать огромное спасибо организаторам велопрогулки по Балтийской косе. Экскурсия просто супер. Наш сопровождающий, Герман, отлично провел нас по маршруту,
- ЕЕлена10 августа 2025Так получилось, что у меня есть возможность сравнить две косы, и я смело могу сказать, что Балтийская коса с Германом
- ААнна6 августа 2025Всё очень понравилось, отличная экскурсия 😊
