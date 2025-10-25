Мои заказы

Кладбище военных кораблей – экскурсии в Балтийске

Найдено 3 экскурсии в категории «Кладбище военных кораблей» в Балтийске, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По акватории самого западного города России - на скоростном катере
На катере
30 минут
5 отзывов
Водная прогулка
По акватории самого западного города России
На скоростном катере по Калининградскому каналу: встреча с военными кораблями, старинными маяками и духом приключений. Присоединяйтесь
Начало: В Балтийске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Балтийск с мэром
Пешая
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Балтийску
Откройте для себя Балтийск с бывшим мэром Александром Кузнецовым. Узнайте о прошлом и настоящем города, посетив ключевые места и скрытые уголки
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 10:30
11 дек в 10:30
15 000 ₽ за всё до 7 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
На велосипеде
4.5 часа
32 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Велопутешествие по Балтийской косе
Отправиться к самой западной точке России на фэтбайке
Начало: У паромной переправы на Балтийскую косу
Расписание: ежедневно в 09:45 и 15:45
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
3000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    25 октября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Самой яркой частью моего путешествия по местам этого края стала данная велопрогулка по Балтийской косе 🌊🚲 Она получилась индивидуальной, что
    читать дальше

    особенно приятно, ведь вне зависимости от количества человек - она все равно состоялась! Если есть страхи и сомнения по поводу физической подготовки, то их можно отбросить - маршрут по нагрузке подойдёт всем. Отдельное большое спасибо за предложенную куртку вместо моего пальто 🙏🏻 По ходу маршрута мы останавливались, чтобы Серёжа рассказал подробнее об этих местах. Более того, мы заходили в заброшенный бункер, забирались на крышу аэродрома и оставленный корпус корабля - поэтому данную велопрогулку можно также назвать экстремальной, что, безусловно, сделало путешествие ещё более захватывающим! На протяжении всего маршрута Серёжа очень помогал, останавливался, когда я уставала, а также помог сделать множество фото и видео в классных местах 🥹 Перерыв на обед, конечно, тоже был - чай, домашний бутерброд 🥪 и шоколадка с потрясающим видом на дюны и волны! Это единственное авторское велопутешествие, которое я смогла найти в этих краях - и оно определенно того стоило. Все локации просто чудесные, чувстуется, что над маршрутом была проделана большая работа с любовью к этому месту. Советую всем попробовать себя в роли исследователя дикой природы Балтийской косы на велосипеде с данным туром 💙

  • О
    Ольга
    22 октября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Благодарим Сергея за такую уникальную экскурсию! Необычный формат, познавательно и увлекательно. Подойдёт всем независимо от физической подготовки. Даже если вы
    читать дальше

    садились на велосипед в школьном возрасте, всё получится! Комфортно, не трудно, практически полное отсутствие людей вокруг, только вы и природа. Особое спасибо за вкусный чай и бутерброды в живописном месте. Однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    7 октября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Всё было прекрасно. Очень заботливые организаторы, каждому помогли подобрать велосипед и комфортно его настроить. Экскурсовод интересно рассказывал про балтийскую косу, мы останавливалась в красивых местах, даже удалось пособирать янтарь. Очень порадовало, что нас угостили бутербродиками и чаем.
  • Е
    Евгений
    2 октября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Замечательная экскурсия! Уникальный маршрут — нигде больше подобных предложений не видели. Красивые и необычные места, потрясающая природа, нетипичный (для нас)
    читать дальше

    формат — на велосипедах. Получили море эмоций (которые не слабеют даже от боли в неподготовленных мышцах:)) Огромное спасибо Сергею за велопутеществие!

  • А
    Анастасия
    30 сентября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Хотелось бы искренне поблагодарить Сергея за проведённую экскурсию.
    Это яркие и незабываемые эмоции от поездки на велосипедах по песчаным дюнам и
    читать дальше

    по взлётной полосе заброшенного аэропорта. Темп весьма умеренный и какой-то специальной подготовки для поездки не требуется.
    Сам тур и природа Балтийской косы надолго останется в воспоминаниях.
    По мере продвижения всё больше проникаешься уникальностью места, силой волн Балтийского моря и особой экосистемой, выстроенной природой и людьми. Сергей прекрасный гид, в пути был перерыв на небольшой пикник с бутербродами, чаем и интересными историями. Хочется подчеркнуть, что поездка носит и познавательный характер, есть, что узнать нового об этом месте и истории региона.
    С удовольствием хочется отправиться в это путешествие снова с:

  • К
    Ксения
    16 сентября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Катались на катере по Выборгу с Юсефом 14.09. Прекрасная поездка. Юсеф очень дружелюбный, интересно рассказывает. Маршрут не тривиальный, все продумано. Однозначно рекомендую
  • А
    Анастасия
    13 сентября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Все экскурсии, на которых мы были, оказались полны впечатлений и нового приятного опыта 😊
    Гидам отдельное спасибо и респект за профессионализм!
    Было очень интересно и красиво 👍
  • Ю
    Юлия
    10 сентября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Классная активная экскурсия на косе, без толп, в необычных локациях. Чётко организовано по времени, подробно всё рассказывается. В середине угостили
    читать дальше

    чаем с бутербродом, было очень вкусно ❤️

    Также отведено небольшое время на пляже – желающие плавали или собирали янтарь.

    Виды на дюны, море, растительность впечатляют.

    Советую одеться максимально удобно, взять головной убор и обязательно воду. Мест в тени не так много.
    Нужно быть готовыми к тому, что местами по песку будет сложно ехать, придется потрудиться, а где-то и тащить велик в горку.

    Нам очень понравилось!

  • Н
    Никита
    8 сентября 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Все прошло отлично, лучше заранее подготовиться к довольно трудной дороге, возьмите с собой больше воды. Спасибо Герману за такую увлекательную поездку
  • Т
    Татьяна
    28 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Все понравилось, спасибо!
  • Е
    Елена
    26 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Путешествие очень интересное. Велосипеды классные. Мне 47 лет и когда мы съехали с полосы аэродрома в лес и на пески,
    читать дальше

    стало очень тяжело физически. Если перед тобой кто-то тормозит, то ты - тоже. Слезаем с велосипеда и толкаем его. Зачастую в горку."Язык на плечо" Образно выражаясь. Горячий чай с шиповником и бутерброд вернул на пляже меня к жизни ☺. Дорога обратно была более удобная и не такая песчаная. Нас в группе было 8 человек, отличный формат. Много точек для фото. Не скучно.
    Большое спасибо организаторам 😊

  • В
    Васильев
    23 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Очень круто и не обычно, спасибо Герману и Сергею за впечатления, интересные места, маршрут, рассказы историю и помощь на всем
    читать дальше

    маршруте, с нам был ребенок 9 лет и это очень впечатляет, маршрут не лёгкий даже для взрослых, особенно песок, кто поедет поймет в процессе) отдельное спасибо за вкусный перекус в потресающим видом! Всем рекомендуем, но если в чем то не уверены, лучше уточните у Сергея.

  • Р
    Роман
    22 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Маршрут просто супер. Там всё и спорт и отдых) Герман просто супер. А когда он нам ещё и неожиданный обед устроил, это словами не передать. Всем советую, хороший и интересный отдых
  • Г
    Галина
    20 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Нам с мужем и детьми очень понравилось!
    Это была самая динамичная часть нашего отдыха! Классно было вспомнить как кататься на велосипеде
    читать дальше

    и получить интересный опыт на таком - с толстыми колесами. Теперь хотим себе такие же:)
    Посетили много живописных локаций, послушали интересные рассказы о событиях, происходивших в этих местах. Дети получили возможность полазить под присмотром по заброшкам, куда их прям тянет, хоть хлебом не корми.
    Хорошо, что не стали отменять поездку из-за сильно дождевого прогноза. Даже моросящий на протяжении второй части прогулки дождь нам ничуть не испортил впечатления, даже, я бы сказала, немного освежал и не давал перегреться. Гид предоставил желающим дождевики.
    Спасибо за вкусный чай и перекус с отличным видом на море. А около моря гид рассказал, на что обращать внимание при поиске янтаря:)
    Людям с лишним весом может быть немного сложновато местами, но в целом все прошло отлично, всех отстающих ждали, двигались в доступном темпе, по песку было сложнее, там уже не мы ехали на великах, а образно говоря они на нас:)
    Было супер, спасибо за такую классную, активную и необычную экскурсию!

  • А
    Алан
    17 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Лучшая экскурсия! Огромное количество позитивных эмоций! Спасибо ребятам за такое приключение, превзошли все самые смелые ожидания.
    Мы смогли и попотеть, и послушать интересные факты, и, конечно, сделать кучу классных фото.
    Еще раз спасибо!
  • Е
    Екатерина
    16 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Отличная поездка-экскурсия. Нам все очень понравилось. Боялась, что не справлюсь, но, благодаря вниманию Германа, все прошло замечательно. Отлично составлен маршрут, самим столько посмотреть не удалось бы. Получили массу приятных впечатлений. Спасибо организаторам!
  • Е
    Екатерина
    15 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Поездка прошла просто супер. Огромная благодарность организаторам! Всем советую!
    Спасибо сопровождающему Герману, всегда проверял, чтобы никто не отставал, подсказывал интересные ракурсы для фото, фотографировал.
    Интересный маршрут, локации.
  • М
    Марина
    14 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Хочу сказать огромное спасибо организаторам велопрогулки по Балтийской косе. Экскурсия просто супер. Наш сопровождающий, Герман, отлично провел нас по маршруту,
    читать дальше

    показал интересные места, рассказал много интересного, пофотографировал, все члены семьи остались довольны, отдельное спасибо за угощение и привал на песчаных дюнах, чай из шиповника, сэндвичи и вкусняшка. Дочка 10 лет несмотря на усталость, сказала, что ещё покаталась бы на велосипедах. Буду рекомендовать Вас друзьям и знакомым. О Вас узнала тоже от знакомых, в 2023 году катались с вами. Ещё раз спасибо за такой интересный формат экскурсии.

  • Е
    Елена
    10 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Так получилось, что у меня есть возможность сравнить две косы, и я смело могу сказать, что Балтийская коса с Германом
    читать дальше

    произвела гораздо бОльшее впечатление!
    По порядку. Удобное место сбора, все вовремя, велики вполне себе приличные, исправные. Гид (Герман) проверяет, спрашивает, помогает настроить, напоминает о передачах (это уже в пути)
    Паром, для диких приезжих паром -это что то особенное… Да, действительно крайне интересный опыт. А благодаря Герману быстро и организованно.
    На самой косе шикарные виды, разрушенный аэропорт, вид с крыши ангара, кладбище кораблей, поездка по взлетке, заброшенные строения немецких солдат, и даже внутрь заходили, в темноту лабиринтов коридоров… Классные ощущения.
    Природа волшебная, такие виды!!! Дюны, море, сосны, пляж, шиповник…. Это что то нереальное. Перекус с видом на море и чай с шиповником.
    Темп средний по группе. Герман страховал отстающих и инструктировал вперёд уезжающих. Кому хотелось свободы и "полета" уезжали вперёд, где можно было.
    А виды на "не самой западной точке"… Мы ещё и в закат приехали… Ух, красота!
    Всем, кто умеет ездить на велосипеде-советую. Выбирая из двух кос - выбирайте Балтийскую на велике.
    Организаторам огромное спасибо за впечатления!!!

  • А
    Анна
    6 августа 2025
    Велопутешествие по Балтийской косе
    Всё очень понравилось, отличная экскурсия 😊

