Полезная информация о Балтийске
Что нужно знать о Балтийске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Балтийске
23:0354
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Балтийск
|По-английски
|Baltiysk
|Население города
|34 540 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Kaliningrad
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря
Где находится Балтийск на карте
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Всем привет, меня зовут Семён и я знаю все о российском флоте. В детстве я интересовался кораблями и замками, а сейчас делюсь своими знаниями с вами. ...