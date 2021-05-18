Всё о Балтийске

Полезная информация о Балтийске

Что нужно знать о Балтийске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Балтийске
23:0354
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБалтийск
По-английскиBaltiysk
Население города34 540 чел.
Часовой поясEurope/Kaliningrad
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Балтийск на карте

Популярные экскурсии в Балтийске

Прогулка по улицам Балтийска-Пиллау
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2 отзыва
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Балтийск - Пиллау
Балтийск - Пиллау
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Военная база на самом западе России
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Всем привет, меня зовут Семён и я знаю все о российском флоте. В детстве я интересовался кораблями и замками, а сейчас делюсь своими знаниями с вами. ...
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