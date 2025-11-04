Мои заказы

Квесты для детей – экскурсии в Барнауле

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для детей» в Барнауле, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Барнаул сто лет назад
Пешая
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Барнаул сто лет назад
Прогуляться по старинным улочкам и узнать эксклюзивные архивные истории о жителях «Сибирских Афин»
Начало: У Дома союзов
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 5 чел.
Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
Пешая
2 часа
6 отзывов
Квест
Увлекательный квест-тур по Барнаулу
Превратите прогулку по Барнаулу в увлекательное приключение с загадками и дополненной реальностью. Узнайте интересные факты и найдите скрытые артефакты
Начало: На площади Ветеранов
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
750 ₽ за человека
Архитектурные образы Барнаула
Пешая
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурные образы Барнаула: путешествие во времени
Погрузитесь в архитектурное разнообразие Барнаула, от старинных усадеб до современных панорам
Начало: Демидовская площадь
13 дек в 10:30
14 дек в 10:30
7937 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Клименко
    4 ноября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.
  • I
    IRINA
    23 сентября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили
    нам увидеть город во всей его красе, с противоречиями и контрастами. Мы узнали много очень нинтересных фактов и увидели много неизвестных объектов. Революционная лестница в доме профсоюзов, пролетарская доска на доме… и много другого!! Спасибо огромное!!! Мы очень впечатлены!!

  • А
    Анна
    22 сентября 2025
    Барнаул сто лет назад
    Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2025
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Экскурсия понравилась. Не сразу разобрались, что нужно идти к точке на карте) Поэтому немного поплутали) Итого 3ч. 42 м. Погода была прекрасная, поэтому гулялось отлично и познавательно
  • М
    Мария
    4 августа 2025
    Барнаул сто лет назад
    Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!
  • А
    Анастасия
    31 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и
    современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.

    Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время!

  • Е
    Евгений
    30 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.
  • П
    Петровская
    25 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.
  • А
    Антонина
    20 июля 2025
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад - узнала новое. Особенно
    меня впечатлил архив! И сюрприз на вокзале!
    Очень вовлекает. Сделала кучу фоток! Формат понятный - нужно дойти до точки и откроется информация и аудио-дорожка.
    Оооочень приятно, что в родном городе возникают такие современные инициативы как квест-экскурсия. Планирую пройти еще одну.
    ВАЖНО! телефон быстро разряжается от работы приложения, обязательно зарядить устройство ПОЛНОСТЬЮ.

  • Е
    Евгений
    15 июля 2025
    Барнаул сто лет назад
    Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей
    эрудицией и энергией. Желанием влюбить в историю и людей, составивших славу алтайской земли. И это не односторонне – чувствовали большое внимание, искренний интерес к городу, откуда приехали. А самое главное, с таким гидом учишься ценить уходящую красоту старого города, отличать важное от наносного. Отдельная благодарность за помощь в поиске алтайских корней.

  • Б
    Беседина
    27 июня 2025
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Три часа ходьбы по улицам Барнаула по нетривиальному маршруту, дали возможность посмотреть на наш город с новой стороны. Приложение всё время висло, приходилось постоянно перезапускать приложение, но это не испортило впечатление от квеста.
  • Ю
    Юлиана
    5 июня 2025
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Отличная экскурсия для интересного знакомства с городом. Удобно, что можно выбрать самостоятельно день и время и не быть привязанным к
    расписанию. Можно прогуливаться, делать остановки при желании, заходить по пути за любимыми напитками и снова продолжать экскурсию.
    Я в Барнауле впервые, узнала любопытные факты о городе, побывала в местах, о которых сама бы не узнала.

  • М
    Мешалкин
    28 мая 2025
    Барнаул сто лет назад
    Как по мне, madame Светлана-легенда Барнаула.

    Рекомендую.
    Люблю увлеченных людей!
  • Д
    Дмитрий
    30 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо огромное за экскурсию. Теперь смотрю на Барнаул другим взглядом, из серого города он превратился в интересный с богатой историей.
  • Е
    Елена
    14 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Спасибо за любовь к своему городу, которую нам передали.
    Душевный и открытый человек.
    Академические знания по своему краю.
  • А
    Анна
    10 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана, спасибо Вам большое за интересный для нас, первооткрывателей Барнаула, такой интересный и увлеченный рассказ! Нам всем понравилось, расширился кругозор и образовалось много тем для размышления! P.S. Отдельная благодарность за доп материалы в подарок!
  • А
    Анатолий
    9 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана - кладезь информации! Барнаул показывается через истории семей, которые тут жили. Очень здорово, что Светлана делится авторскими материалами и
    всегда готова что-то посоветовать. Когда буду собираться в те края - обязательно свяжусь снова с ней. Из пожеланий (не из критики!): придумать формат экскурсии с переездами на такси, что бы охватить больший пласт архитектуры в городе (это пожелания от плохоходящих). В целом: спасибо и еще раз спасибо. Надеюсь, до новых встреч.

  • Е
    Екатерина
    7 октября 2024
    Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу
    Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила
    программу!

    Была в Барнауле впервые и совсем ничего про него не знала. Поэтому показалось, что это хорошо, как дополнение к основной программе. Для знакомства я бы брала что-то более стандартное.

    Понравились интерактивные вставки и интересные нестандартные факты. Благодарю за продукт😊

  • А
    Анна
    3 октября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана, огромное спасибо вам за экскурсию! Мне все очень понравилось! Ходили по старому Барнаулу и восхищались оставшимися жемчужинами, где наличник уникальный, где балкончик, где узор. Получили ответы на все свои три тысячи вопросов. Спасибо!!! Часто вспоминаем вас с радостью!
  • Д
    Дарья
    30 сентября 2024
    Барнаул сто лет назад
    Светлана – отличный гид, который покажет Барнаул с самых многогранных сторон. Очень понравился её рассказ и советы, а так же дополнительная литература, которой она поделилась.

