К Клименко Барнаул сто лет назад Большое спасибо Светлане, очень понравилась зкскурсия. Много интересного узнали. Сложилось очень хорошее впечатление о городе Барнауле и о его жителях. С удовольствием приеду еще.

I IRINA Барнаул сто лет назад читать дальше нам увидеть город во всей его красе, с противоречиями и контрастами. Мы узнали много очень нинтересных фактов и увидели много неизвестных объектов. Революционная лестница в доме профсоюзов, пролетарская доска на доме… и много другого!! Спасибо огромное!!! Мы очень впечатлены!! Хотим выразить огромную благодарность гиду Светлане за замечательную экскурсию по «старому» Барнаулу. Ее глубокие знания, любовь к городу, истории позволили

А Анна Барнаул сто лет назад Знаниями, увлеченностью, грустью и негодованием, надеждой- всем поделилась Светлана! Организация, маршрут все было идеально построено под мои просьбу и возможности. Спасибо огромное за познавательную, душевную прогулку.

Т Татьяна Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу Экскурсия понравилась. Не сразу разобрались, что нужно идти к точке на карте) Поэтому немного поплутали) Итого 3ч. 42 м. Погода была прекрасная, поэтому гулялось отлично и познавательно

М Мария Барнаул сто лет назад Большое спасибо за экскурсию, очень насыщенно и интересно! Светлала прекрасный экскурсовод, понравилось все! Очень много интересной информации, прекрасные места, красивейщие здания и сооружения! Время пролетело не заметно, однозначно рекомендую! Думаю еще вернемся, Барнаул очень уютный город!

А Анастасия Барнаул сто лет назад читать дальше современная жизнь Барнаула в его больших и маленьких радостях и трагедиях.



Светлана, благодарим Вас за невероятно увлекательную экскурсию и проведенное вместе время! Букет приятных впечатлений от прогулки по улицам и закоулкам. Город открывается через детали, которые в суете не приметить. История и

Е Евгений Барнаул сто лет назад Данная экскурсия наполнена многими фактами и результатами личных архивных поисков автора. Она лучше подойдёт реально любознательному и эрудированному туристу. Туристам, которым нужны народные сказки, городские слухи и развлечения лучше искать иного гида.

П Петровская Барнаул сто лет назад Спасибо огромное Светлане за экскурсию, она знаток города и его истории.

А Антонина Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу читать дальше меня впечатлил архив! И сюрприз на вокзале!

Очень вовлекает. Сделала кучу фоток! Формат понятный - нужно дойти до точки и откроется информация и аудио-дорожка.

Оооочень приятно, что в родном городе возникают такие современные инициативы как квест-экскурсия. Планирую пройти еще одну.

ВАЖНО! телефон быстро разряжается от работы приложения, обязательно зарядить устройство ПОЛНОСТЬЮ. Благодарю создателей экскурсии за такой увлекательный квест! Я родилась в Барнауле, но уехала 9 лет назад - узнала новое. Особенно

Е Евгений Барнаул сто лет назад читать дальше эрудицией и энергией. Желанием влюбить в историю и людей, составивших славу алтайской земли. И это не односторонне – чувствовали большое внимание, искренний интерес к городу, откуда приехали. А самое главное, с таким гидом учишься ценить уходящую красоту старого города, отличать важное от наносного. Отдельная благодарность за помощь в поиске алтайских корней. Светлана удивительный человек – филолог, журналист, исследователь и много кто еще. За интерес к Барнаулу и краю стократно воздающая своей

Б Беседина Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу Три часа ходьбы по улицам Барнаула по нетривиальному маршруту, дали возможность посмотреть на наш город с новой стороны. Приложение всё время висло, приходилось постоянно перезапускать приложение, но это не испортило впечатление от квеста.

Ю Юлиана Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу читать дальше расписанию. Можно прогуливаться, делать остановки при желании, заходить по пути за любимыми напитками и снова продолжать экскурсию.

Я в Барнауле впервые, узнала любопытные факты о городе, побывала в местах, о которых сама бы не узнала. Отличная экскурсия для интересного знакомства с городом. Удобно, что можно выбрать самостоятельно день и время и не быть привязанным к

М Мешалкин Барнаул сто лет назад Как по мне, madame Светлана-легенда Барнаула.



Рекомендую.

Люблю увлеченных людей!

Д Дмитрий Барнаул сто лет назад Спасибо огромное за экскурсию. Теперь смотрю на Барнаул другим взглядом, из серого города он превратился в интересный с богатой историей.

Е Елена Барнаул сто лет назад Спасибо за любовь к своему городу, которую нам передали.

Душевный и открытый человек.

Академические знания по своему краю.

А Анна Барнаул сто лет назад Светлана, спасибо Вам большое за интересный для нас, первооткрывателей Барнаула, такой интересный и увлеченный рассказ! Нам всем понравилось, расширился кругозор и образовалось много тем для размышления! P.S. Отдельная благодарность за доп материалы в подарок!

А Анатолий Барнаул сто лет назад читать дальше всегда готова что-то посоветовать. Когда буду собираться в те края - обязательно свяжусь снова с ней. Из пожеланий (не из критики!): придумать формат экскурсии с переездами на такси, что бы охватить больший пласт архитектуры в городе (это пожелания от плохоходящих). В целом: спасибо и еще раз спасибо. Надеюсь, до новых встреч. Светлана - кладезь информации! Барнаул показывается через истории семей, которые тут жили. Очень здорово, что Светлана делится авторскими материалами и

Е Екатерина Интерактивная экскурсия-квест по Барнаулу читать дальше программу!



Была в Барнауле впервые и совсем ничего про него не знала. Поэтому показалось, что это хорошо, как дополнение к основной программе. Для знакомства я бы брала что-то более стандартное.



Понравились интерактивные вставки и интересные нестандартные факты. Благодарю за продукт😊 Большое спасибо за гид, я хорошо провела эти пару часов. А золотая осень в городе просто чудесна и отлично дополнила

А Анна Барнаул сто лет назад Светлана, огромное спасибо вам за экскурсию! Мне все очень понравилось! Ходили по старому Барнаулу и восхищались оставшимися жемчужинами, где наличник уникальный, где балкончик, где узор. Получили ответы на все свои три тысячи вопросов. Спасибо!!! Часто вспоминаем вас с радостью!