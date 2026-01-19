Индивидуальная
до 5 чел.
Деревянное кружево Барнаула: ускользающая красота
В Барнауле сохранилось немало деревянных памятников, несмотря на пожар 1917 года. Успейте увидеть и запечатлеть их уникальную красоту, пока они не исчезли
Сегодня в 08:00
21 янв в 08:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Барнаул
Погрузитесь в историю Барнаула, где выплавляли серебро и производили моторы для танков. Узнайте больше о купеческой эпохе и известных жителях
Начало: У стадиона «Динамо»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Конная прогулка в реликтовом бору под Барнаулом
Прокатиться верхом среди безмолвного леса и окунуться в гармонию природы
Начало: В посёлке Казачий
23 янв в 11:00
24 янв в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Главное о Барнауле: знаковые места и городские легенды
Узнать Барнаул за пределами стандартных путеводителей
Начало: У Нагорного парка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6250 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барнауле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Барнаулу в январе 2026
Сейчас в Барнауле в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 2000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Барнауле на 2026 год по теме «Музеи», 19 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март