Прогулка пройдёт в экологически чистых окрестностях Барнаула.
Санаторий, где начинается маршрут, окружён лесами на многие километры, рядом протекает речка, а поблизости нет ни одного производства. Вы проедете верхом по лесным тропам и насладитесь тишиной и красотой местной природы.
Описание экскурсии
Знакомство с лошадьми
На конюшне я подберу вам спокойную лошадь, расскажу о её характере и правилах безопасной езды.
Маршрут
В моём сопровождении вы отправитесь верхом по ровным асфальтированным дорожкам на территории санатория и за его пределами вглубь леса. Дорожки проложены так, что кататься по ним комфортно в любую погоду. По пути сделаете остановки для фотографий и отдыха. Увидите большой пруд и лесопарковую зону. Здесь растут берёзы, липы, осины, красная рябина, ели и много разных кустарников. Маршрут подойдёт и новичкам, и тем, кто уже пробовал себя в верховой езде.
Организационные детали
- В стоимость включены аренда лошади и шлема, сопровождение инструктора
- Возрастные ограничения — до 3 лет, ограничения по весу — до 120 кг
- Для маломобильных людей есть специальные ступеньки для посадки на лошадь
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В посёлке Казачий
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Барнауле
Наш конный клуб — один из первых в Сибири. Находится в живописном реликтовом бору. Я тренер и судья по конному спорту с высшим педагогическим образованием. Поделюсь своим опытом и знаниями в мире конного дела.
