Прогулка пройдёт в экологически чистых окрестностях Барнаула. Санаторий, где начинается маршрут, окружён лесами на многие километры, рядом протекает речка, а поблизости нет ни одного производства. Вы проедете верхом по лесным тропам и насладитесь тишиной и красотой местной природы.

Описание экскурсии

Знакомство с лошадьми

На конюшне я подберу вам спокойную лошадь, расскажу о её характере и правилах безопасной езды.

Маршрут

В моём сопровождении вы отправитесь верхом по ровным асфальтированным дорожкам на территории санатория и за его пределами вглубь леса. Дорожки проложены так, что кататься по ним комфортно в любую погоду. По пути сделаете остановки для фотографий и отдыха. Увидите большой пруд и лесопарковую зону. Здесь растут берёзы, липы, осины, красная рябина, ели и много разных кустарников. Маршрут подойдёт и новичкам, и тем, кто уже пробовал себя в верховой езде.

Организационные детали