5 день

Запасной день

Запасной день на случай непогоды.

Если погода будет хорошая, то мы используем этот день для дополнительных прогулок на озере Алла-Аскыр.

Если плохая – нас ждет несложная прогулка на озеро Акчан с посещением красивых водопадов.

Протяженность: пешком – 4 км.

Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Проживание: ночевка в палатках.