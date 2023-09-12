Вас ждут первозданная алтайская природа, свежий горный воздух, новые друзья и непередаваемое чувство свободы.
Активные переходы и панорамные виды с перевалов оставят незабываемые впечатления, а волнующие панорамы Катунского хребта и прозрачные синие воды озера Алла-Аскыр навсегда останутся в вашем сердце!
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Начало пути
Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса.
Отправление из Новосибирска в 20:00.
Место отправления - ул. Семьи Шамшиных, 64.
Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4).
Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.
Питание: в дороге за свой счет.
Усть-Кокса
Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса.
Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы.
При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни.
Обед.
Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.
Вечер знакомств.
Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.
Долина Куйгук
Завтрак.
Переезд в с. Маральник.
Переход в долину Куйгук.
Путь проходит через хвойные леса и зеленеющие альпийские луга.
Долина Куйгук – «Поющее ущелье» – очень живописная и уютная долина с множеством небольших водопадов.
Венцом нашего дня является один из красивейших и полноводных водопадов Алтая высотой 25 м и прекрасное молочно-бирюзовое озеро Куйгук!
Ночевка на стоянке у водопада.
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 14 км.
Питание: завтрак – на базе, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Перевал Куйгук
Сегодня предстоит преодолеть перевал Куйгук (1А, 2500 м), с которого открывается прекрасный вид: бирюзовые озера Ачан и священная гора Колбан!
По пути на перевал вас ждут водопады, снежники, огромные поляны синих аквилегий и альпийских маков, и семейства сурков!
Ночевка в долине Акчан.
Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Запасной день
Запасной день на случай непогоды.
Если погода будет хорошая, то мы используем этот день для дополнительных прогулок на озере Алла-Аскыр.
Если плохая – нас ждет несложная прогулка на озеро Акчан с посещением красивых водопадов.
Протяженность: пешком – 4 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Перевала Суровый
Ранний подъем и штурм перевала Суровый (1Б, 2760 м).
Подъем на перевальную седловину по веревочным перилам.
С перевала открывается потрясающий панорамный вид на долину Ешту с её восемнадцатью озерами на фоне Катунского хребта!
На восточном горизонте можно увидеть Белуху – высочайшую гору Алтая.
Спуск в долину Ешту к озеру Алла-Аскыр.
Ночевка на берегу озера Алла-Аскыр.
Протяженность: пешком – 1 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Озеро Алла-Аскыр
День отдыха на озере Алла-Аскыр.
Расслабление, общение, фотография, купание в озере.
Подьем на невысокий панорамный вал за озером.
Самый легкий день нашего похода.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Озеро Кыргыз
Переход к озеру Кыргыз.
В этот день нам предстоит пройти безымянный перевал (2863 м).
С перевала открывается прекрасный вид на живописную долину Сарыбель, долины рек Ешту и Кыргыз. В общей сложности с перевала видно около 35 озер разного цвета и размера!
На заднем плане на Юг и Восток – огромный Катунский хребет.
Вдали на севере можно увидеть Уймонскую долину.
Ночевка на уютной стоянке на берегу озера Кыргыз.
Протяженность: пешком – 9 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Река Акчан
Спуск в долину реки Акчан.
По мере спуска, из зоны альпийских лугов мы переместимся в зону хвойного леса.
По дороге осмотрим «каменные замки» – удивительно сложенные камни причудливой формы.
Брод реки Акчан.
Ночевка на поляне в среднем течении реки Акчан.
Костер, уют, хорошее настроение.
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 10 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Перевал Конный
Возвращение в с. Мульта-Маральник.
В последний день активной части нашего путешествия мы пройдем несложный перевал Конный.
Если повезет, увидим табун полудиких коней.
Прощальное фото Катунского хребта и спуск вдоль Черной речки в с. Мульта-Маральник.
Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса.
Баня.
Прощальный вечер на базе.
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 14 км.
Питание: завтрак и обед – походная кухня, ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.
Отъезд
Завтрак.
Сдача снаряжения.
Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда.
Обед.
Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск.
Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.
Окончание программы
Прибытие в Барнаул/Новосибирск.
Ориентировочное прибытие в Барнаул в 6:30, в Новосибирск в 09:00 (время местное, МСК+4).
Карта туристского маршрута
Проживание
Тур предусматривает размещение на территории кемпинга в с. Усть-Кокса до и после похода (ночевки в палатках), а также ночевки в 4-хместных туристических палатках на активной части маршрута.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
На территории кемпинга в с. Усть-Кокса до и после похода (ночевки в палатках), а также ночевки в 4-хместных туристических палатках на активной части маршрута.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Снаряжение на время похода (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, костровое оборудование, тент, аптечка и т. п.)
- Питание на маршруте и на туркомплексе
- Размещение на туркомплексе в с. Усть-Кокса до и после похода
- Услуги инструкторов-проводников
- Вьючные лошади для перевозки продуктов питания, палаток и общественного снаряжения везде, где возможно
- Трансфер на маршруте, 86 км (Усть-Кокса - Мульта - Маральник - Мульта - Усть-Кокса)
- Страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае
- Аптечка
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска/Барнаула и обратно
- Транспортная доставка Новосибирск - Усть-Кокса - Новосибирск - 8 900 руб
- Транспортная доставка Барнаул - Усть-Кокса - Барнаул - 8 700 руб
- Питание во время транспортной доставки из Новосибирска/Барнаула и обратно
- Баня на туркомплексе в Усть-Коксе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы – паспорт, медицинский полис.
- Деньги – на дополнительные расходы (питание в дороге, баню, сувениры и др.).
- Одежда:
- Теплые вещи: куртка или пуховик, теплые брюки (например, на флисовой подкладке), теплый свитер (из шерсти или флиса), теплые носки, перчатки, шапочку.
- Дождевик или непромокаемая штормовая куртка. Подойдет тканевый дождевик с проклеенными швами или мембранная куртка. Если вы решите взять недорогой, клеёнчатый дождевик, берите сразу несколько штук (с запасом).
- Влаго/ветрозащитные штаны. Подойдут тканевые штаны с проклеенными швами из комплектов «куртка/штаны», которые продаются в магазинах «охота, рыбалка, туризм», либо мембранные штаны.
- Основной комплект одежды: легкие спортивные брюки для переходов, несколько футболок, бельё, несколько пар носков, головной убор от солнца.
- Одежда для сна: комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико). Отдельная пара теплых носков.
- Обувь:
- Треккинговые ботинки (можно хорошо разношенные «берцы» или другие высокие ботинки с твердой подошвой).
- Кроссовки или кеды.
- Сланцы.
- Личная аптечка:
- Лекарства от специфических заболеваний.
- Эластичный бинт.
- Лейкопластырь (обычный, белый, шириной 3-4 см).
- Стерильный бинт.
- Средства от простуды.
- Активированный уголь.
- Разное:
- Предметы личной гигиены.
- Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску).
- Нож.
- Спички.
- Фонарик.
- Темные очки.
- Солнцезащитный крем.
- «Сидушку» из каримата.
- По желанию:
- Собственный спальный мешок. (температура комфорта не выше -5).
- Собственный рюкзак. (объемом не менее 80 л).
- Собственную палатку.
Где происходит сбор группы?
Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, офис 213
Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Сколько человек в группе?
Обычно группа в туре состоит из 16 туристов. Иногда, возможно взять 17-го человека. В этих группах по 2 инструктора.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Все окупается прекрасным и величественным Алтаем 😍
В общем, поход очень понравился, красоты Алтая - шикарны и подобралась классная компания. Рекомендую как компанию Большая страна, так и Сто ветров для проведения активного отдыха!
Начиная с нашего менеджера Юлии
И заканчивая инструкторами в походе
Александром и Евгением
Им отдельное спасибо, заботились и несли ответственность за каждого