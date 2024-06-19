Чемальская ГЭС – туры в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «Чемальская ГЭС» в Барнауле, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
19 июня в 10:00
3 июля в 10:00
58 000 за человека
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
13 июня в 08:30
20 июня в 08:30
33 900 за человека
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
15 июня в 08:30
22 июня в 08:30
13 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Чемальская ГЭС»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
  2. Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
  3. Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Телецкое озеро
  3. Чемальская ГЭС
  4. Гейзерное озеро
  5. Чемал
  6. Ороктойский мост
  7. Алтайский Марс
  8. Петроглифы
Сколько стоит тур в Барнауле в июне 2024
Сейчас в Барнауле в категории "Чемальская ГЭС" можно забронировать 3 тура от 13 900 до 58 000.
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