Найдено 3 тура в категории « Чемальская ГЭС » в Барнауле, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 5 дней Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ... 58 000 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 4 дня Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн... 33 900 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 2 дня Экспресс-перезагрузка в горах Алтая: автотур по Зачемалью Пройтись по навесному мосту над Катунью на остров, послушать шум водопада и попробовать медовуху Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн... 13 900 ₽ за человека Все туры Барнаула

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Чемальская ГЭС»

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