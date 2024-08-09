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Зачемалье: автопутешествие в горный край с рафтингом и конной прогулкой
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
24 апр в 08:00
1 мая в 08:00
34 110 ₽
37 900 ₽ за человека
Зимние каникулы на Алтае: Патмос, Чуйский тракт, Гейзерное озеро и алтайский Марс
Полюбоваться Гейзерным озером, высадиться на «Марсе» и увидеть слияние Чуи и Катуни
Начало: Аэропорт Барнаула, 07:00. Автовокзал Барнаула, 07:...
61 250 ₽ за человека
Место силы - Алтай: в горы за шедеврами природы, вкусом свободы и гармонией
Объехать республику от и до, погрузиться в культуру местных и завершить тур в Новосибирске
Начало: Аэропорт Барнаула, 7:00
14 мая в 07:00
124 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна9 августа 2024Отличная команда организаторов, очень довольна поездкой (01.08.24-04.08.24), отдельное спасибо гиду Екатерине))
- ЮЮлия6 января 2024Каникулы получились великолепные! Организация на высоте, всё продумано, отличные места для проживания и питания. Потрясающе красивые виды 😍. Это действительно стоит
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Зубы дракона»
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