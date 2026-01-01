Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Начало: Г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
2 янв в 10:00
от 64 900 ₽ за человека
Перезагрузка на зимнем Алтае: Чемал и Нижняя Катунь в мини-группе
Познакомиться с местными обычаями, полюбоваться Голубыми озёрами и погулять по парку Рериха
Начало: Барнаул, аэропорт, 8:00 / Горно-Алтайск, аэропорт,...
6 мар в 08:00
13 мар в 08:00
18 500 ₽ за человека
Этнотур по Алтаю в мини-группе: юрты, обычаи и заснеженная Сибирь
Посетить «Манжерок», Белокуриху, Горно-Алтайск, полюбоваться Голубыми озёрами, горами и лебедями
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отели Барнаула, 8:00-9:00 / ...
13 мар в 08:00
37 000 ₽ за человека
