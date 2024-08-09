4 дня
Автопутешествие в горный край: Зачемалье с посещением Каракольских озёр
Проехать по Чуйскому и Чемальскому трактам, пройтись по подвесным мостам и прокатиться на моторафте
Начало: Г. Барнаул, площадь Советов, 08:30 / аэропорт Горн...
5 сен в 08:30
12 сен в 08:30
33 900₽ за человека
6 дней
Новогодние каникулы на Алтае для всей семьи
Встретить первые дни года среди снежных вершин, увидеть лебедей и выбрать развлечения на свой вкус
Начало: Аэропорт Барнаула, 8:30 / аэропорт Горно-Алтайска,...
31 дек в 08:00
7 янв в 08:00
79 000₽ за человека
скидка
10%
5 дней
Тур-перезагрузка с поездкой к заповедным Каракольским озёрам
Увидеть водные богатства Алтая, погулять по пещере и пожить с комфортом на берегу Катуни
Начало: Барнаул, Бийск и Горно-Алтайск, в первой половине ...
11 сен в 10:00
25 сен в 10:00
4950044 550₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна9 августа 2024Отличная команда организаторов, очень довольна поездкой (01.08.24-04.08.24), отдельное спасибо гиду Екатерине))
Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Остров Патмос»
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