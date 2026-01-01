Мои заказы

Голубые озёра – туры в Барнауле

Найдено 3 тура в категории «Голубые озёра» в Барнауле, цены от 18 500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Алтайские каникулы и Чуйский тракт
Начало: Г. Горно-Алтайск/г. Новосибирск/г. Барнаул
2 янв в 10:00
от 64 900 ₽ за человека
Перезагрузка на зимнем Алтае: Чемал и Нижняя Катунь в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 дня
Перезагрузка на зимнем Алтае: Чемал и Нижняя Катунь в мини-группе
Познакомиться с местными обычаями, полюбоваться Голубыми озёрами и погулять по парку Рериха
Начало: Барнаул, аэропорт, 8:00 / Горно-Алтайск, аэропорт,...
6 мар в 08:00
13 мар в 08:00
18 500 ₽ за человека
Этнотур по Алтаю в мини-группе: юрты, обычаи и заснеженная Сибирь
На машине
5 дней
Этнотур по Алтаю в мини-группе: юрты, обычаи и заснеженная Сибирь
Посетить «Манжерок», Белокуриху, Горно-Алтайск, полюбоваться Голубыми озёрами, горами и лебедями
Начало: Аэропорт, ж/д вокзал, отели Барнаула, 8:00-9:00 / ...
13 мар в 08:00
37 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Барнаулу в категории «Голубые озёра»

Самые популярные туры этой рубрики в Барнауле
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Алтайские каникулы и Чуйский тракт;
  2. Перезагрузка на зимнем Алтае: Чемал и Нижняя Катунь в мини-группе;
  3. Этнотур по Алтаю в мини-группе: юрты, обычаи и заснеженная Сибирь.
Какие места ещё посмотреть в Барнауле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Чуйский тракт;
  2. Гейзерное озеро;
  3. Чемал;
  4. Ороктойский мост;
  5. Остров Патмос;
  6. Голубые озёра;
  7. Голубые озера;
  8. Телецкое озеро;
  9. Марсианские горы;
  10. Кату-Ярык.
Сколько стоит тур в Барнауле в феврале 2026
Сейчас в Барнауле в категории "Голубые озёра" можно забронировать 3 тура от 18 500 до 64 900. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте тур в Барнауле на 2026 год по теме «Голубые озёра», 2 ⭐ отзыва, цены от 18500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель