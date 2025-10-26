Индивидуальная
до 6 чел.
Треккинг к горе Круглая, или Плюшевые пейзажи Алтая
Активный поход недалеко от Белокурихи: прозрачный воздух, причудливые скалы и ощущение первозданной природы. Вдохновляющий треккинг с гидом
Начало: В любом удобном для вас место в границах жилой зон...
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ткацкий мастер-класс в Белокурихе
Погрузитесь в атмосферу деревенского быта Алтая: ткацкий мастер-класс, хлебопечение в русской печи и обед с местными продуктами. Увезите сувениры
Начало: В селе Старобелокуриха
13 дек в 08:00
20 дек в 08:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Водная прогулка по реке Катунь
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по долине реки Катунь! Вас ждут уникальные достопримечательности и живописные виды Алтая
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
от 21 500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья26 октября 2025Легенда о Каменном острове: арт-парк и механическое шоуБлагодарю! Представление завораживает. Хтонь великолепен! Творческих успехов и развития Вам!
- ННаталья28 сентября 2025Легенда о Каменном острове: арт-парк и механическое шоуОбязательно посетите этот театр и сам комплекс. Увлекательное путешествие в историю Каменного острова. А о чём это, узнаете из спектакля 😉
