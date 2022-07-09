Всё о Боголюбово

Полезная информация о Боголюбово

Что нужно знать о Боголюбово: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 11 экскурсий
Местное время в Боголюбово
13:2407
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБоголюбово
По-английскиBogolyubovo
Население города4 121 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Боголюбово на карте

Популярные экскурсии в Боголюбово

Экскурсия по Владимиру и Боголюбово «Русь Великокняжеская»
Экскурсия по Владимиру и Боголюбово «Русь Великокняжеская»
1440
за чел.
Живописное и старинное село Боголюбово расположилось на высокой береговой гряде слияния двух рек: Нерли и Клязьмы
Боголюбово - преданья старины глубокой
Боголюбово - преданья старины глубокой
4.5
2 отзыва
от
2400
за чел.
Боголюбово - невероятное по красоте и атмосфере место, где сохранился подлинный дух русской старины
Боголюбов - первый шаг великого строительства
Боголюбов - первый шаг великого строительства
2500
за всё
Боголюбово - знаковое место для российской государственности
Боголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры
Боголюбово - Шедевры домонгольской архитектуры
3900
за всё
Во время нашей прогулки вы прикоснетесь к истории Древней Руси
Из Боголюбово в Кидекшу
Из Боголюбово в Кидекшу
7000
за всё
Эта экскурсия из Боголюбово с поездкой в село Кидекша и с завершением
Боголюбово - Прогулка по древнему граду
Боголюбово - Прогулка по древнему граду
4200
за всё
Приглашаю Вас окунуться в мир величия древнего града Боголюбово
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
В гости к Андрею Гюргичу Боголюбскому
5900
за всё
Приглашаю вас в Боголюбов град
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
Владимир и Боголюбово в сказаниях и легендах
5
1 отзыв
6200
за всё
Секреты русского храмового зодчества и предания древнего города
Большие истории малого города
Большие истории малого города
5
15 отзывов
3500
за всё
Увидеть памятники Боголюбово и насладиться нерукотворной красотой природы, знакомясь с прошлым
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
Владимир и Боголюбово: шедевры русского зодчества
4.9
16 отзывов
5200
за всё
История древнего города и памятники домонгольской архитектуры
Тайны древнего Боголюбово
Тайны древнего Боголюбово
4.9
13 отзывов
2800
за всё
Белоснежные храмы, заповедные луга и дыхание Руси на обзорной экскурсии по живописному городу
Все экскурсии Боголюбово
ХОРОШО
🧭
ТАМ