Неспешные экскурсии Боровска для пенсионеров

Найдено 9 экскурсий в категории «Для пенсионеров» в Боровске, цены от 1 290 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Индивидуальная
4 часа
25 отзывов
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история (на вашем авто)
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Начало: В центре Боровска
10 июня в 09:00
12 июня в 16:00
5 000 за всё до 7 чел.
Боровский край в шести веках
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
149 отзывов
Боровский край в шести веках: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Боровск, один из древнейших городов Подмосковья, где переплетаются эпохи и стили на фоне русской природы
Начало: Ул. Советская
10 июня в 11:00
12 июня в 09:00
3 340 за всё до 5 чел.
Исторические приключения в Боровске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
77 отзывов
Исторические приключения в Боровске: фото-прогулка с погружением в эпохи
Погрузитесь в историю Боровска с уникальной фото-прогулкой. Узнайте о древних временах, купечестве и 90-х годах, наслаждаясь видами и профессиональными снимками
Начало: На Советской улице
10 июня в 10:00
11 июня в 09:00
от 3 333 за всё до 5 чел.
Боровск: история и легенды древнего города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
Боровск: история и легенды древнего города
Познакомьтесь с умиротворяющим Боровском. Прогулка от городища до Покровского храма, шедевры деревянного зодчества и фрески Владимира Овчинникова
Начало: В районе городища
23 июня в 13:00
7 июля в 13:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
Боровск старообрядческий
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Экскурсия по старообрядческому Боровску: история и культура
Погрузитесь в историю старообрядчества в Боровске. Узнайте о жизни протопопа Аввакума, посетите Введенский храм и другие исторические места города
Начало: На Коммунистической улице
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 5 чел.
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
Вдали от суеты, на берегах реки Протвы раскинулся старинный Боровск. Познакомьтесь с его купеческими, старообрядческими и космическими чертами
Начало: Ул. Советская 5
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2 700 за всё до 45 чел.
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
13 отзывов
Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
Любите тайны и загадки? В Боровске вы раскроете старинные секреты, попробуете местный чай и насладитесь душевными беседами
Начало: На торговой площади Боровска
Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 15:00
Завтра в 12:00
10 июня в 15:00
1 290 за человека
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Индивидуальная
1 час
Вперёд в прошлое! Музей компьютеров в Боровске
Погрузитесь в историю вычислительной техники в музее компьютеров в Боровске. Узнайте, как громоздкие машины стали компактными устройствами
Начало: В центре Боровска
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
2 600 за всё до 6 чел.
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
Сплав по Протве с обзорной экскурсией по Боровску
Погрузитесь в атмосферу старинного Боровска: сплав по Протве, виды на храмы и купеческие дома, а также пешая экскурсия по историческим местам города
Начало: У чайной в Боровске
Расписание: ежедневно в 11:00
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatyana
    6 июня 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Александр очень интересно рассказывал об истории Боровска, провел по знаковым местам города. Мы с моим молодым человеком остались просто в
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    восторге! Рассказали родителям и родственникам, они теперь тоже хотят приехать и взять экскурсию у Александра. В общем берите, не раздумывая! Точно будете в восторге, как и мы.

  • Н
    Наталия
    6 июня 2024
    Боровский край в шести веках
    Благодарим экскурсовода Ирину за интересную познавательную экскурсию, за увлекательный рассказ о Боровске, за доброжелательное отношение! Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    26 мая 2024
    Боровский край в шести веках
    Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно, чтобы было не нудно
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    и доходчиво, учитывая именно материал про особенности религии староверов. Особенный колорит городу придают фрески Владимира Овчинникова. Сплошное очарование! Благодарим за интересную экскурсию.

    Очень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательноОчень познавательно, не утомительно и интересно. Ирина любит свой город и старается рассказать о нем занимательно
  • М
    Маргарита
    12 мая 2024
    Исторические приключения в Боровске
    Экскурсия с Евгением это не просто авторская экскурсия, а настоящий мини-спектакль! Помимо того, что мы узнали много интересных фактов о
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    городе и его жителях, еще и получили массу положительных эмоция от актерского таланта Евгения) Более 3-х часов прогулки промчались незаметно. Отдельным удовольствием было личное знакомство с местной знаменитостью - выдающимся художником Владимиром Овчинниковым, Боровским Бэнкси, который своей настенной живописью фактически создал бренд города!

  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Боровский край в шести веках
    Экскурсию проводила Ирина. Рассказ интересный, захватывающий, на вопросы ответы моментальные, я бы назвала нашу прогулку диалогом, море впечатлений, эмоций, тонкий,
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    корректный юмор. Нам очень понравился Боровск, чувствуется, что человек влюблен в свой город. С нами был ребёнок 12 лет, под впечатлением, мы были даже на колокольне. Ирина, спасибо вам.

  • E
    Elena
    10 мая 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Отличная гид Юлия, любящая свой город и с душой погружающая нас в историю своего города. Но…. Хотелось удлинить экскурсию, увеличить время экскурсии с посещением храмов и музеев, но предусмотреть время на перекус 🤪😍
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Боровск: история и легенды древнего города
    Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел наш маршрут с коляской, увлек интересным рассказом старшую дочку, порекомендовал нам места, которые мы посетили после экскурсии. Рекомендуем!
    Отлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учелОтлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учелОтлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учелОтлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учелОтлично провели время. Мы были с дочками, старшей 9 лет, младшей - 5 месяцев. Александр учел
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Чайные секреты в Боровске: групповая театрализованная экскурсия
    Благодарим Дарью и Анну за интересную экскурсию, необычную подачу материала и очень душевную чайную дегустацию. Нам все очень понравилось, с удовольствием будем рекомендовать нашим друзьям.
  • О
    Ольга
    4 мая 2024
    Боровск старообрядческий
    Были на экскурсии с мамой 26 апреля. Светлана рассказывала подробно, интересно и понятно. Было интересно и душевно. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Старинный Боровск и «Тюремный замок» (на вашем автомобиле)
    Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске. Сняла одну звезду за
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    отдельную экскурсию в тюремный замок. Как-то по описанию поняла, что это заведение типа выставочного зала в старинном здании тюрьмы. На самом деле намешано всё, что можно вместить не особо заботясь о достоверности сведений, типа неграмотные туристы и так съедят. Наполовину повторена история Боровска, прекрасно преподнесенная Юлией, поэтому второй, не сильно грамотный вариант портил впечатление. Единственный интерес представила часть экскурсии об истории самой тюрьмы, превращенной в 30е годы прошлого века в общежитие. Но потом пошла часть экскурсии на потребу толпе, это разные варианты пыток, которые в наших тюрьмах и не применялись никогда, и всякие позорные маски и т. п. орудия инквизиции. Это все коробило, потому что туристы слушали и принимали за чистую монету всю эту галиматью. Окончилась экскурсия экспонатами не очень понятного авторства, некоторые из музея мусора, некоторые вообще не понятно чьи, экскурсовод устал и не стала пояснять. Музей этот частный, ни для кого скидок нет, ни студентам, ни пенсионерам. Владелица выкупила эту бывшую тюрьму для создания этакой рекреационной зоны. В помещении тюрьмы отделываются две камеры для номеров гостиницы, а на верхнем этаже большой ресторан. А во дворе виселица, отдыхай не хочу… Хочу посоветовать туристам: обязательно выбирайте экскурсию с Юлией по Боровску - интересно, наполнено, дружелюбно, а на тюремном замке можно сэкономить 500р совершенно спокойно.

    Нам экскурсия очень понравилась. Все было четко, удобно и интересно организовано. Узнали много интересного о Боровске

Ответы на вопросы от путешественников по Боровску в категории «Для пенсионеров»

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  4. Боровск: история и легенды древнего города
  5. Боровск старообрядческий
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Сейчас в Боровске в категории "Для пенсионеров" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 1 290 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 442 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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