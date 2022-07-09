Полезная информация о Боровске
Что нужно знать о Боровске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 9 экскурсий
Местное время в Боровске
13:2438
9 июля 2022
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Боровск
|По-английски
|Borovsk
|Население города
|11 578 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
Где находится Боровск на карте
Популярные экскурсии в Боровске
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Чтобы познакомиться с торговой историей Боровска, мы пройдемся по улице Ленина. Здесь располагаются усадьба купца Шокина
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Боровск известен как «Город воинской доблести», который в годы ВОВ находился в самом центре военных событий
5
11 отзывов
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На обзорной экскурсии по городу мы совершим путешествие по старинному Боровску
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2 отзыва
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2500
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Современный Боровск, как и в древности
3500
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Небольшой и уютный Боровск находится всего в 80 километрах
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12 отзывов
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2000
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Во время нашей прогулки мы узнаем
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Погулять по уютным улочкам, изучить главные памятники и найти необычные граффити
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19 отзывов
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Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
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Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке