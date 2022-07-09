Всё о Боровске

Полезная информация о Боровске

Что нужно знать о Боровске: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 9 экскурсий
Местное время в Боровске
13:2438
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаБоровск
По-английскиBorovsk
Население города11 578 чел.
Часовой поясEurope/Moscow

Где находится Боровск на карте

Популярные экскурсии в Боровске

Экскурсия по Боровску с посещением Пафнутиева боровского монастыря
Экскурсия по Боровску с посещением Пафнутиева боровского монастыря
6000
за всё
Чтобы познакомиться с торговой историей Боровска, мы пройдемся по улице Ленина. Здесь располагаются усадьба купца Шокина
Обзорная экскурсия по Боровску
Обзорная экскурсия по Боровску
4000
за всё
Боровск известен как «Город воинской доблести», который в годы ВОВ находился в самом центре военных событий
По Боровску с местным жителем
По Боровску с местным жителем
5
11 отзывов
от
2000
за всё
На обзорной экскурсии по городу мы совершим путешествие по старинному Боровску
Святые свидетели вечности - храмы Боровска
Святые свидетели вечности - храмы Боровска
5
2 отзыва
от
2500
за всё
Современный Боровск, как и в древности
Необычный Боровск
Необычный Боровск
3500
за всё
Небольшой и уютный Боровск находится всего в 80 километрах
Прогулка по старинному Боровску
Прогулка по старинному Боровску
4.9
12 отзывов
от
2000
за всё
Во время нашей прогулки мы узнаем
Боровск: история и легенды древнего города
Боровск: история и легенды древнего города
5
68 отзывов
2600
за всё
Погулять по уютным улочкам, изучить главные памятники и найти необычные граффити
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история
Боровск и Малоярославец. Два города - одна история
5
19 отзывов
3900
за всё
Прогуляться сквозь века и увидеть главные достопримечательности
Боровский край в шести веках
Боровский край в шести веках
5
106 отзывов
2600
за всё
Познакомиться с историей древнего города и чудесами деревянного зодчества на обзорной прогулке
Все экскурсии Боровска
ХОРОШО
🧭
ТАМ