Елизавета К.
Елизавета К. – Гид из Брянска
Мистический Брянск
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Мистический Брянск
Мистический Брянск

Что вы увидите

  • Самые мистические места Брянска
  • одним из которых являются Нижние Судки.
Готовьте ваши нервы, друзья! Авторская автобусная экскурсия ⛳ "МИСТИЧЕСКИЙ БРЯНСК"!

Поехали на поиски паранормального вместе и вы узнаете:

  • Где обитает призрак огромной собаки;
  • Почему рядом с меловым источником не ужились сатанисты;
  • Какой остров 🏝️ в Брянске называют Маргарита и какая жуткая история 📖 с ним связана;
  • А еще вы побываете на Железнодорожной станции, которой не существует, ну и конечно, согреетесь вкусным имбирным чаем с мёдом и печеньками в дороге.
  • На экскурсию ⛳ можно и даже нужно приходить с детьми, ведь зачастую, именно нестандартные факты из Истории 📖 пробуждают в детях тягу к знаниям 🎓.
Что входит
  • трансфер между объектами
  • услуги гида
  • чаепитие. Транспорт забирает из заданной точки и отвозит туда же.
Начало и место завершения
🚩 ул. Брянского фронта д. 2
Мистический Брянск
Мистический Брянск
Мистический Брянск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елизавета К.
Елизавета К.
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Елизавета К. проводит ещё 2 экскурсии

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