Приезжая в «Брянское подворье» попадаешь в настоящую сказку! Музей 🖼 русских ремесел и музей-русского Валенка, куча интересных животных которых в Брянской области можно посмотреть только здесь.

Здесь живут очень любимые детьми лошади, пони, овцы, козы, кролики, белки, а также страусы, фазаны, цесарки и другие домашние птицы. На животных можно не только посмотреть, но самим их покормить, поухаживать за ними, сфотографироваться и даже покататься верхом на лошади или в бричке-двуколке, и даже на настоящем верблюде 🐪. Дальше ребят ждёт посещение крестьянского дома, где уютно расположились мастерские: гончарная, столярная, по валянию валенок. Ребята сами попробуют себя в роли ремесленников и изготовят на выбор керамический кувшин, валенки, или сделают роспись по керамике. В крестьянской избе вас напоят душистым чаем и угостят свежевыпеченными пирогами из настоящей русской печки. Также на территории «Брянского подворья» есть пасека с домом пчеловода с утварью и памятник русскому валенку. Подворье расположено в селе Белогорщь всего в 13 км от Унечи.