ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ - БРЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Елизавета К.
Елизавета К. – Гид из Брянска
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ - БРЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
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ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ - БРЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ - БРЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

Что вы увидите

  • Музей Валенка
  • Музей ремесел
  • Мастер-класс по валянию валенка/гончарный круг
  • Посещение зоопарка
Приезжая в «Брянское подворье» попадаешь в настоящую сказку! Музей 🖼 русских ремесел и музей-русского Валенка, куча интересных животных которых в Брянской области можно посмотреть только здесь.
Здесь живут очень любимые детьми лошади, пони, овцы, козы, кролики, белки, а также страусы, фазаны, цесарки и другие домашние птицы. На животных можно не только посмотреть, но самим их покормить, поухаживать за ними, сфотографироваться и даже покататься верхом на лошади или в бричке-двуколке, и даже на настоящем верблюде 🐪. Дальше ребят ждёт посещение крестьянского дома, где уютно расположились мастерские: гончарная, столярная, по валянию валенок. Ребята сами попробуют себя в роли ремесленников и изготовят на выбор керамический кувшин, валенки, или сделают роспись по керамике. В крестьянской избе вас напоят душистым чаем и угостят свежевыпеченными пирогами из настоящей русской печки. Также на территории «Брянского подворья» есть пасека с домом пчеловода с утварью и памятник русскому валенку. Подворье расположено в селе Белогорщь всего в 13 км от Унечи.
Что входит
  • Экскурсия по комплексу Музей Валенка Музей ремесел
  • Мастер-класс по валянию валенка/гончарный круг
  • Посещение зоопарка
  • Чаепитие с блинами
  • трансфер до Брянского подворья и обратно
Что не входит
  • катание на лошади/пони - дополнительная плата
Начало и место завершения
🚩 ул. Брянского фронта д. 2
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ - БРЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ - БРЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ - БРЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ - БРЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ - БРЯНСКОЕ ПОДВОРЬЕ

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  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елизавета К.
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