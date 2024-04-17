А Ася Лёгкий отдых на Байкале Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Лёгкий отдых на Байкале Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

М Марина Лёгкий отдых на Байкале Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

А Анжела Два берега и три религии Байкала Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.

Ю Юрий Все грани Байкала Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.

Н Наталья Байкал. Места силы Бурятии Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

С Софья Два берега и три религии Байкала Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

И Иван Байкал. Места силы Бурятии Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

И Ирина Все грани Байкала Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.

О Ольга Все грани Байкала Хорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее; - трансфер на комфортабельном транспорте; - ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор…. Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах; - размещение на т/ б " Чара" - все замечательно. - хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно. Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!

Д Данетта Байкал. Места силы Бурятии Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!

В Виктория Путешествие по льду Байкала с востока на запад Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)

М Мария Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня Хочу сказать спасибо за тур❤ Тур получился насыщенным, интересным, а гостевой дом особенно порадовал чистотой, уютом, было комфортно. Спасибо за теплый прием!

М Марина Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ

и инга Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня Вот и закончилось моё путешествие! Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура! 👍🏻 Программа тура состояла из трех дней и все, что было заявлено, все по графику🔥❤ мне все понравилось, спасибо

Е Елена Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня Да, поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию тура! Всё очень понравилось, жалко, что 3 дня так быстро закончились

Д Дмитрий Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.

Д Дмитрий Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.

м михаил Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней Хочу оставить отзыв про тур Дух Байкала. Вся наша компания очень довольны организацией, хорошие отели, чистые, комфортные, тур продуман до мелочей, гиды рассказывают интересно, капитаны профессионалы высокого уровня. Когда был туман мы пришли по графику, никаких задержек и сбоев. А красота Байкала просто завораживает, я наслаждалась каждым днем, это мой самый лучший отдых и заграница не нужна!