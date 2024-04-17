Туры в городах Бурятии
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Бурятии или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
90000
₽
за чел.
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
69700
₽
за чел.
Пройти по воде по бухтам и мысам, понаблюдать за жизнью обитателей и искупаться в горячих источниках
69000
₽
за чел.
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
35300
₽
за чел.
Посетить заповедные места Байкала, заехать на обед к жителям тайги и попытать удачу в поисках нерп
62000
₽
за всё
Заглянуть в редко посещаемые уголки, узнать тайны священных камней и проехать там, где нет дорог
85000
₽
за чел.
Слушать лекции по астрономии на природе и наблюдать за звёздами и планетами
98500
₽
за чел.
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
54800
₽
за чел.
Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
118400
₽
за чел.
Побывать во всех знаковых и укромных местах, отдохнуть на пляжах и поплавать на корабле
Групповые экскурсии
90000
₽
за чел.
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
69700
₽
за чел.
Пройти по воде по бухтам и мысам, понаблюдать за жизнью обитателей и искупаться в горячих источниках
5
10 отзывов
85740
₽
за чел.
Летний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь! Невероятная и насыщенная 8-дневная программа для тех, кто хочет увидеть самое красивое, попр...
5
10 отзывов
52800
₽
за чел.
Летний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь! Уникальная, дикая, девственная природа. Для тех, у кого нет возможности отправиться в долгое...
69000
₽
за чел.
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
35300
₽
за чел.
Посетить заповедные места Байкала, заехать на обед к жителям тайги и попытать удачу в поисках нерп
62000
₽
за всё
Заглянуть в редко посещаемые уголки, узнать тайны священных камней и проехать там, где нет дорог
85000
₽
за чел.
Слушать лекции по астрономии на природе и наблюдать за звёздами и планетами
98500
₽
за чел.
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
Обзорные по городам
90000
₽
за чел.
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
5
10 отзывов
85740
₽
за чел.
Летний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь! Невероятная и насыщенная 8-дневная программа для тех, кто хочет увидеть самое красивое, попр...
5
10 отзывов
52800
₽
за чел.
Летний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь! Уникальная, дикая, девственная природа. Для тех, у кого нет возможности отправиться в долгое...
98500
₽
за чел.
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
54800
₽
за чел.
Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
118400
₽
за чел.
Побывать во всех знаковых и укромных местах, отдохнуть на пляжах и поплавать на корабле
104400
₽
за чел.
Увидеть знаковые места и проплыть через всё озеро на корабле
Водные прогулки
5
3 отзыва
79000
₽
за чел.
В этом туре вы побываете в Иволгинском дацане и познакомитесь с самыми красивыми местами города Улан-Удэ, совершите круиз по Чивыркуйскому заливу и сф...
69700
₽
за чел.
Пройти по воде по бухтам и мысам, понаблюдать за жизнью обитателей и искупаться в горячих источниках
5
3 отзыва
53600
₽
за чел.
Вам запомнится сплав по дельте реки Селенга, словно в джунглях мы будем пробираться сквозь заросли как первопроходцы, а затем Вас поразит и удивит вел...
98500
₽
за чел.
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
54800
₽
за чел.
Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
5
3 отзыва
67000
₽
за чел.
Акция! Скидка 10% на заезд с 15 по 21 июля 2024 года! При бронировании до 15 мая. Выгода 6 700 рублей! Этот тур позволит вам насладиться Байкальским к...
118400
₽
за чел.
Побывать во всех знаковых и укромных местах, отдохнуть на пляжах и поплавать на корабле
5
3 отзыва
72700
₽
за чел.
Мечтаешь о захватывающих приключениях? Отправляйся в путешествие по самым диким и живописным местам Байкала – самого глубокого озера в мире!
59000
₽
за чел.
Поймать огромную щуку на Чивыркуйском заливе, поесть свежую уху и послушать рыбацкие байки
Туры на автомобиле
69000
₽
за чел.
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
62000
₽
за всё
Заглянуть в редко посещаемые уголки, узнать тайны священных камней и проехать там, где нет дорог
85000
₽
за чел.
Слушать лекции по астрономии на природе и наблюдать за звёздами и планетами
98500
₽
за чел.
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
54800
₽
за чел.
Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
118400
₽
за чел.
Побывать во всех знаковых и укромных местах, отдохнуть на пляжах и поплавать на корабле
59000
₽
за чел.
Поймать огромную щуку на Чивыркуйском заливе, поесть свежую уху и послушать рыбацкие байки
104400
₽
за чел.
Увидеть знаковые места и проплыть через всё озеро на корабле
95000
₽
за чел.
Искупаться в целебных горячих источниках и насладиться просторами Баргузинской степи
Гастрономические туры
35300
₽
за чел.
Посетить заповедные места Байкала, заехать на обед к жителям тайги и попытать удачу в поисках нерп
98500
₽
за чел.
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
54800
₽
за чел.
Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
95000
₽
за чел.
Искупаться в целебных горячих источниках и насладиться просторами Баргузинской степи
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
73000
₽
за чел.
Солнечная Бурятия – это отдельный мир, расположенный в самом центре Азии, где на одной территории соединились две традиции – восточная и европейская. ...
5
3 отзыва
79000
₽
за чел.
В этом туре вы побываете в Иволгинском дацане и познакомитесь с самыми красивыми местами города Улан-Удэ, совершите круиз по Чивыркуйскому заливу и сф...
5
3 отзыва
от
79800
₽
за чел.
Всего за 5 дней Вы погрузитесь в атмосферу самого сердца Байкала – острова Ольхон, услышите местные легенды, насладитесь мистическими закатами и побыв...
5
3 отзыва
75050
₽
за чел.
В этом интересном туре Вы насладитесь красотой озера Байкал, посетите буддийские дацаны, побываете на острове Ольхон и узнаете больше о культуре и ист...
5
3 отзыва
43700
₽
за чел.
В этом туре Вы увидите потрясающие красоты озера Байкал со стороны Бурятии, познакомитесь с ее окрестностями, достопримечательностями и насладитесь св...
5
3 отзыва
57950
₽
за чел.
В этом туре Вы не только сходите на экскурсии, увидите много интересных мест и проникнетесь культурой Бурятии, но и проведете свободный день, отдыхая ...
5
3 отзыва
41000
₽
за чел.
Путешествие по Востоку Байкала – это не только водная гладь, но и культура Бурятии. Вас ждет погружение в мир байкальских красот. Тур, после которого ...
90000
₽
за чел.
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
69700
₽
за чел.
Пройти по воде по бухтам и мысам, понаблюдать за жизнью обитателей и искупаться в горячих источниках
Последние отзывы о турах по Бурятии
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ААнжела28 марта 2024Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
- ЮЮрий25 марта 2024Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
- ННаталья21 марта 2024Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
- ССофья19 марта 2024Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.
- ИИван19 марта 2024Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
- ИИрина15 марта 2024Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
- ООльга9 марта 2024Хорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее; - трансфер на комфортабельном транспорте; - ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор…. Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах; - размещение на т/ б " Чара" - все замечательно. - хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно. Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
- ДДанетта5 марта 2024Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
- ВВиктория3 марта 2024Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
- ММария1 марта 2024Хочу сказать спасибо за тур❤ Тур получился насыщенным, интересным, а гостевой дом особенно порадовал чистотой, уютом, было комфортно. Спасибо за теплый прием!
- ММарина19 февраля 2024Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
- иинга17 февраля 2024Вот и закончилось моё путешествие! Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура! 👍🏻 Программа тура состояла из трех дней и все, что было заявлено, все по графику🔥❤ мне все понравилось, спасибо
- ЕЕлена30 января 2024Да, поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию тура! Всё очень понравилось, жалко, что 3 дня так быстро закончились
- ДДмитрий22 января 2024Бурятия: буузы, дацаны и лёд БайкалаИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
- ДДмитрий22 января 2024Бурятия: буузы, дацаны и лёд БайкалаЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
- ммихаил18 января 2024Хочу оставить отзыв про тур Дух Байкала. Вся наша компания очень довольны организацией, хорошие отели, чистые, комфортные, тур продуман до мелочей, гиды рассказывают интересно, капитаны профессионалы высокого уровня. Когда был туман мы пришли по графику, никаких задержек и сбоев. А красота Байкала просто завораживает, я наслаждалась каждым днем, это мой самый лучший отдых и заграница не нужна!
- ААндрей17 января 2024Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».