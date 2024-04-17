Авторские туры по Бурятии

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Улан-Удэ
Северобайкальск

Индивидуальные экскурсии

Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
90000
за чел.
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
Улан-Удэ
От зимнего сна просыпался Байкал: по заповедной природе в мини-группе на каяках, катере и пешком
От зимнего сна просыпался Байкал: по заповедной природе в мини-группе на каяках, катере и пешком
69700
за чел.
Пройти по воде по бухтам и мысам, понаблюдать за жизнью обитателей и искупаться в горячих источниках
Улан-Удэ
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
69000
за чел.
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Улан-Удэ
На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
35300
за чел.
Посетить заповедные места Байкала, заехать на обед к жителям тайги и попытать удачу в поисках нерп
Улан-Удэ
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
62000
за всё
Заглянуть в редко посещаемые уголки, узнать тайны священных камней и проехать там, где нет дорог
Улан-Удэ
Астрономический фестиваль на Байкале
Астрономический фестиваль на Байкале
85000
за чел.
Слушать лекции по астрономии на природе и наблюдать за звёздами и планетами
Улан-Удэ
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
98500
за чел.
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
Улан-Удэ
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
54800
за чел.
Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
Улан-Удэ
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
118400
за чел.
Побывать во всех знаковых и укромных местах, отдохнуть на пляжах и поплавать на корабле
Улан-Удэ

Групповые экскурсии

Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
90000
за чел.
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
Улан-Удэ
От зимнего сна просыпался Байкал: по заповедной природе в мини-группе на каяках, катере и пешком
От зимнего сна просыпался Байкал: по заповедной природе в мини-группе на каяках, катере и пешком
69700
за чел.
Пройти по воде по бухтам и мысам, понаблюдать за жизнью обитателей и искупаться в горячих источниках
Улан-Удэ
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
5
10 отзывов
85740
за чел.
Летний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь! Невероятная и насыщенная 8-дневная программа для тех, кто хочет увидеть самое красивое, попр...
Улан-Удэ
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
5
10 отзывов
52800
за чел.
Летний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь! Уникальная, дикая, девственная природа. Для тех, у кого нет возможности отправиться в долгое...
Улан-Удэ
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
69000
за чел.
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Улан-Удэ
На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
35300
за чел.
Посетить заповедные места Байкала, заехать на обед к жителям тайги и попытать удачу в поисках нерп
Улан-Удэ
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
62000
за всё
Заглянуть в редко посещаемые уголки, узнать тайны священных камней и проехать там, где нет дорог
Улан-Удэ
Астрономический фестиваль на Байкале
Астрономический фестиваль на Байкале
85000
за чел.
Слушать лекции по астрономии на природе и наблюдать за звёздами и планетами
Улан-Удэ
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
98500
за чел.
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
Улан-Удэ

Обзорные по городам

Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
90000
за чел.
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
Улан-Удэ
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
5
10 отзывов
85740
за чел.
Летний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь! Невероятная и насыщенная 8-дневная программа для тех, кто хочет увидеть самое красивое, попр...
Улан-Удэ
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
5
10 отзывов
52800
за чел.
Летний Байкал — это потрясающие впечатления на всю жизнь! Уникальная, дикая, девственная природа. Для тех, у кого нет возможности отправиться в долгое...
Улан-Удэ
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
98500
за чел.
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
Улан-Удэ
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
54800
за чел.
Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
Улан-Удэ
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
118400
за чел.
Побывать во всех знаковых и укромных местах, отдохнуть на пляжах и поплавать на корабле
Улан-Удэ
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
104400
за чел.
Увидеть знаковые места и проплыть через всё озеро на корабле
Улан-Удэ

Водные прогулки

Путешествие на Байкал по Бурятии
Путешествие на Байкал по Бурятии
5
3 отзыва
79000
за чел.
В этом туре вы побываете в Иволгинском дацане и познакомитесь с самыми красивыми местами города Улан-Удэ, совершите круиз по Чивыркуйскому заливу и сф...
Улан-Удэ
От зимнего сна просыпался Байкал: по заповедной природе в мини-группе на каяках, катере и пешком
От зимнего сна просыпался Байкал: по заповедной природе в мини-группе на каяках, катере и пешком
69700
за чел.
Пройти по воде по бухтам и мысам, понаблюдать за жизнью обитателей и искупаться в горячих источниках
Улан-Удэ
Сплав по реке к Байкалу
Сплав по реке к Байкалу
5
3 отзыва
53600
за чел.
Вам запомнится сплав по дельте реки Селенга, словно в джунглях мы будем пробираться сквозь заросли как первопроходцы, а затем Вас поразит и удивит вел...
Улан-Удэ
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
98500
за чел.
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
Улан-Удэ
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
54800
за чел.
Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
Улан-Удэ
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
Восхождение на Святой нос и сплав в Чивыркуйском заливе
5
3 отзыва
67000
за чел.
Акция! Скидка 10% на заезд с 15 по 21 июля 2024 года! При бронировании до 15 мая. Выгода 6 700 рублей! Этот тур позволит вам насладиться Байкальским к...
Улан-Удэ
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
118400
за чел.
Побывать во всех знаковых и укромных местах, отдохнуть на пляжах и поплавать на корабле
Улан-Удэ
Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
Все краски Байкала. Поход на байдарках вокруг полуострова Святой Нос
5
3 отзыва
72700
за чел.
Мечтаешь о захватывающих приключениях? Отправляйся в путешествие по самым диким и живописным местам Байкала – самого глубокого озера в мире!
Улан-Удэ
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
59000
за чел.
Поймать огромную щуку на Чивыркуйском заливе, поесть свежую уху и послушать рыбацкие байки
Улан-Удэ

Туры на автомобиле

Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
69000
за чел.
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Улан-Удэ
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
Индивидуальное путешествие по восточному берегу Байкала и Баргузинской долине
62000
за всё
Заглянуть в редко посещаемые уголки, узнать тайны священных камней и проехать там, где нет дорог
Улан-Удэ
Астрономический фестиваль на Байкале
Астрономический фестиваль на Байкале
85000
за чел.
Слушать лекции по астрономии на природе и наблюдать за звёздами и планетами
Улан-Удэ
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
98500
за чел.
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
Улан-Удэ
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
54800
за чел.
Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
Улан-Удэ
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
Макси-тур по Байкалу: увидеть всё
118400
за чел.
Побывать во всех знаковых и укромных местах, отдохнуть на пляжах и поплавать на корабле
Улан-Удэ
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
Самые рыбные места на Байкале от местного егеря
59000
за чел.
Поймать огромную щуку на Чивыркуйском заливе, поесть свежую уху и послушать рыбацкие байки
Улан-Удэ
Знакомство с Байкалом
Знакомство с Байкалом
104400
за чел.
Увидеть знаковые места и проплыть через всё озеро на корабле
Улан-Удэ
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
95000
за чел.
Искупаться в целебных горячих источниках и насладиться просторами Баргузинской степи
Улан-Удэ

Гастрономические туры

На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
На полуостров Святой Нос из Улан-Удэ в мини-группе
35300
за чел.
Посетить заповедные места Байкала, заехать на обед к жителям тайги и попытать удачу в поисках нерп
Улан-Удэ
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
98500
за чел.
Порыбачить в секретных местах, найти лежбища нерп и расслабиться в бане с чашей для купания
Улан-Удэ
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
54800
за чел.
Поймать хариуса и омуля, попариться в таёжной бане и искупаться в чаше на берегу
Улан-Удэ
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
95000
за чел.
Искупаться в целебных горячих источниках и насладиться просторами Баргузинской степи
Улан-Удэ

Экскурсионные туры на несколько дней

Солнечная Бурятия
Солнечная Бурятия
5
3 отзыва
от
73000
за чел.
Солнечная Бурятия – это отдельный мир, расположенный в самом центре Азии, где на одной территории соединились две традиции – восточная и европейская. ...
Улан-Удэ
Путешествие на Байкал по Бурятии
Путешествие на Байкал по Бурятии
5
3 отзыва
79000
за чел.
В этом туре вы побываете в Иволгинском дацане и познакомитесь с самыми красивыми местами города Улан-Удэ, совершите круиз по Чивыркуйскому заливу и сф...
Улан-Удэ
Сокровища Байкала: путешествие от Иркутска до Улан-Удэ
Сокровища Байкала: путешествие от Иркутска до Улан-Удэ
5
3 отзыва
от
79800
за чел.
Всего за 5 дней Вы погрузитесь в атмосферу самого сердца Байкала – острова Ольхон, услышите местные легенды, насладитесь мистическими закатами и побыв...
Улан-Удэ
Летим над Байкалом
Летим над Байкалом
5
3 отзыва
75050
за чел.
В этом интересном туре Вы насладитесь красотой озера Байкал, посетите буддийские дацаны, побываете на острове Ольхон и узнаете больше о культуре и ист...
Улан-Удэ
Горячий Байкал
Горячий Байкал
5
3 отзыва
43700
за чел.
В этом туре Вы увидите потрясающие красоты озера Байкал со стороны Бурятии, познакомитесь с ее окрестностями, достопримечательностями и насладитесь св...
Улан-Удэ
Лёгкий отдых на Байкале
Лёгкий отдых на Байкале
5
3 отзыва
57950
за чел.
В этом туре Вы не только сходите на экскурсии, увидите много интересных мест и проникнетесь культурой Бурятии, но и проведете свободный день, отдыхая ...
Улан-Удэ
Путешествие по востоку Байкала
Путешествие по востоку Байкала
5
3 отзыва
41000
за чел.
Путешествие по Востоку Байкала – это не только водная гладь, но и культура Бурятии. Вас ждет погружение в мир байкальских красот. Тур, после которого ...
Улан-Удэ
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
Многогранная Монголия и день в Улан-Удэ
90000
за чел.
Погулять по столицам Бурятии и Монголии, побывать в стойбище кочевников и покататься на лошадях
Улан-Удэ
От зимнего сна просыпался Байкал: по заповедной природе в мини-группе на каяках, катере и пешком
От зимнего сна просыпался Байкал: по заповедной природе в мини-группе на каяках, катере и пешком
69700
за чел.
Пройти по воде по бухтам и мысам, понаблюдать за жизнью обитателей и искупаться в горячих источниках
Улан-Удэ

Последние отзывы о турах по Бурятии

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Лёгкий отдых на Байкале
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Лёгкий отдых на Байкале
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Лёгкий отдых на Байкале
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • А
    Анжела
    28 марта 2024
    Два берега и три религии Байкала
    Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Все грани Байкала
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Байкал. Места силы Бурятии
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • С
    Софья
    19 марта 2024
    Два берега и три религии Байкала
    Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Байкал. Места силы Бурятии
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Все грани Байкала
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения
  • О
    Ольга
    9 марта 2024
    Все грани Байкала
    Хорошая организация: - начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях; - встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее; - трансфер на комфортабельном транспорте; - ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор…. Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах; - размещение на т/ б " Чара" - все замечательно. - хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно. Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Байкал. Места силы Бурятии
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
  • В
    Виктория
    3 марта 2024
    Путешествие по льду Байкала с востока на запад
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
    Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)Всё хорошо организовано, в списке вещей нет ничего лишнего, всем осталась довольна)
  • М
    Мария
    1 марта 2024
    Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
    Хочу сказать спасибо за тур❤ Тур получился насыщенным, интересным, а гостевой дом особенно порадовал чистотой, уютом, было комфортно. Спасибо за теплый прием!
  • М
    Марина
    19 февраля 2024
    Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и Галине, настоящие профессионалы, люди любящие своё дело и по настоящему любящие БАЙКАЛ
    Тур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру иТур организован просто на высшем уровне!!! Продумано все до мелочей. Огромное спасибо нашим гидам Александру и
  • и
    инга
    17 февраля 2024
    Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
    Вот и закончилось моё путешествие! Хочу выразить огромную благодарность организаторам тура! 👍🏻 Программа тура состояла из трех дней и все, что было заявлено, все по графику🔥❤ мне все понравилось, спасибо
  • Е
    Елена
    30 января 2024
    Великолепие Байкала: всё лучшее за 3 дня
    Да, поездка была замечательной! Благодарю вас за организацию тура! Всё очень понравилось, жалко, что 3 дня так быстро закончились
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми. Из пожеланий - чуть больше праздничной атмосферы в месте проживания, тех же гирлянд(например, бумажных), свечей/фонариков, игрушек/снежинок. Чуть меньше экономии на фейерверке/бенгальских свечах. И чуть более подготовленный автотранспорт, хотя бы с "резиной" по сезону.
    Инструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемымиИнструкторы Илья и Даша - очень удачно дополняют друг друга. Благодаря им наш быт и досуг были не забываемыми
  • Д
    Дмитрий
    22 января 2024
    Бурятия: буузы, дацаны и лёд Байкала
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю логистику и быт - огромное им спасибо за всё. А вот водителя Альберта, сэкономившего на "зимней" резине, и который не стал ремонтировать печку, из-за чего отменилась последняя часть маршрута(Ныроб и по дороге к нему Покча, Вильгорт), мне похвалить не за что.
    Замечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всюЗамечательный гид Екатерина, который знает всё и про всех, не менее замечательный инструктор Александра, обеспечившая всю
  • м
    михаил
    18 января 2024
    Дух Байкала: эксклюзивный тур по летнему Байкалу на 8 дней
    Хочу оставить отзыв про тур Дух Байкала. Вся наша компания очень довольны организацией, хорошие отели, чистые, комфортные, тур продуман до мелочей, гиды рассказывают интересно, капитаны профессионалы высокого уровня. Когда был туман мы пришли по графику, никаких задержек и сбоев. А красота Байкала просто завораживает, я наслаждалась каждым днем, это мой самый лучший отдых и заграница не нужна!
  • А
    Андрей
    17 января 2024
    Путешествие по льду Байкала с востока на запад
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие все было комфортно. Иркутск понравился, ну а Байкал это прелесть, виды фантастические. Нам все очень понравилось. Планирую в дальнейшем путешествовать с «Большой Страной».
    Отличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошиеОтличный тур. Организация на высоком уровне, всегда были на связи, каждый день приходила информация. Гостиницы хорошие
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