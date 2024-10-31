В этой поездке вы познакомитесь сразу с двумя аутентичными дагестанскими селениями. Подниметесь в горы и узнаете, чем был славен древний аул Кала-Корейш и почему ныне он заброшен.
А затем отправитесь в Кубачи — удивительный аул ремесленников, которые не любили воевать и предпочитали защищаться от врагов хитростью.
А затем отправитесь в Кубачи — удивительный аул ремесленников, которые не любили воевать и предпочитали защищаться от врагов хитростью.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Кала-Корейш
Нас ждёт несложный треккинг — поднимемся к дагестанской Атлантиде, которая спрятана в горах между перевалами. Вы увидите кладбище 10-11 вв. и мечеть 12 века. И познакомитесь с красивой и печальной легендой о крепости Кала-Корейш.
Кубачи
А затем отправимся в удивительный аул, который славится искусными златокузнецами. Здесь дети обучаются ювелирному делу с первого класса, а традиции мастерства передаются из поколения в поколение. А ещё — только в этом ауле до сих пор сохранились загадочные традиции огнепоклонничества.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Ford Focus, Hyundai Solaris, Honda Elysion, Volkswagen Crafter, сопровождение гида и обед
- Дорога из Дербента до точки старта занимает около 1,5–2 часов в одну сторону
- Треккинг в обе стороны — около 4 км, не рекомендуем брать с собой детей младше 5 лет
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, четверг и субботу в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Северного автовокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Дербенте
Провели экскурсии для 4667 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Людмила, я с рождения живу в Дагестане и занимаюсь изучением истории. Наши экскурсии отличаются индивидуальным подходом, гибкостью программы и высоким профессионализмом. Моя команда состоит толькоЗадать вопрос
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