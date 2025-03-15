Погрузитесь в историю Дербента вместе со мной! Во время экскурсии посетим знаменитую крепость Нарын-Кала, прогуляемся по старинным кварталам магалов и увидим древнюю мечеть Джума. Затем нас ждёт обед в этно-доме с дегустацией национальных блюд и примеркой традиционных костюмов. А завершим экскурсию визитом к экраноплану Лунь, одному из самых впечатляющих технических достижений СССР.

Описание экскурсии

Крепость Нарын-Кала

Крепость Нарын-Кала – это удивительное историческое место, которое поражает своей архитектурой и величием. Она была построена в древние времена и служила защитой для местных жителей. Прогулка по её стенам позволит вам насладиться великолепными видами на окрестности и погрузиться в атмосферу истории.

Магалы

Следующим пунктом нашего путешествия станет Магалы. Это место привлекает туристов своей уникальной культурой и традициями. Здесь вы сможете увидеть, как живут местные жители, а также познакомиться с их обычаями и ремеслами. Не упустите возможность попробовать местные блюда, которые порадуют ваш вкус.

Джума Мечеть

Джума Мечеть – это ещё одна жемчужина нашего маршрута. Она впечатляет своей архитектурой и атмосферой умиротворения. Посещение мечети позволит вам узнать больше о религиозных традициях региона и насладиться спокойствием этого священного места.

Экраноплан Лунь

Не забудьте заглянуть к экраноплану Лунь. Этот уникальный транспортный аппарат является настоящим чудом инженерной мысли. Он сочетает в себе элементы самолёта и корабля, что делает его необычным и интересным для изучения. Узнайте о его истории и предназначении, и вы обязательно останетесь под впечатлением!

Обед в этно доме

Завершите свой день обедом в этно доме, где вам предложат блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Это не только возможность вкусно поесть, но и шанс насладиться атмосферой гостеприимства и дружелюбия. Вы сможете пообщаться с местными жителями и узнать больше об их культуре.

Путешествие по этим замечательным местам подарит вам незабываемые впечатления и поможет лучше понять культуру и традиции региона. Не упустите возможность исследовать этот удивительный уголок!