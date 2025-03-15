Дербент и Экраноплан Лунь

Погрузитесь в историю Дербента вместе со мной! Во время экскурсии посетим знаменитую крепость Нарын-Кала, прогуляемся по старинным кварталам магалов и увидим древнюю мечеть Джума. Затем нас ждёт обед в этно-доме с дегустацией национальных блюд и примеркой традиционных костюмов.

А завершим экскурсию визитом к экраноплану Лунь, одному из самых впечатляющих технических достижений СССР.
Дербент и Экраноплан Лунь
Дербент и Экраноплан Лунь
Дербент и Экраноплан Лунь
Ближайшие даты:
15
мар17
мар22
мар24
мар29
мар31
мар5
апр
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Крепость Нарын-Кала

Крепость Нарын-Кала – это удивительное историческое место, которое поражает своей архитектурой и величием. Она была построена в древние времена и служила защитой для местных жителей. Прогулка по её стенам позволит вам насладиться великолепными видами на окрестности и погрузиться в атмосферу истории.

Магалы

Следующим пунктом нашего путешествия станет Магалы. Это место привлекает туристов своей уникальной культурой и традициями. Здесь вы сможете увидеть, как живут местные жители, а также познакомиться с их обычаями и ремеслами. Не упустите возможность попробовать местные блюда, которые порадуют ваш вкус.

Джума Мечеть

Джума Мечеть – это ещё одна жемчужина нашего маршрута. Она впечатляет своей архитектурой и атмосферой умиротворения. Посещение мечети позволит вам узнать больше о религиозных традициях региона и насладиться спокойствием этого священного места.

Экраноплан Лунь

Не забудьте заглянуть к экраноплану Лунь. Этот уникальный транспортный аппарат является настоящим чудом инженерной мысли. Он сочетает в себе элементы самолёта и корабля, что делает его необычным и интересным для изучения. Узнайте о его истории и предназначении, и вы обязательно останетесь под впечатлением!

Обед в этно доме

Завершите свой день обедом в этно доме, где вам предложат блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Это не только возможность вкусно поесть, но и шанс насладиться атмосферой гостеприимства и дружелюбия. Вы сможете пообщаться с местными жителями и узнать больше об их культуре.

Путешествие по этим замечательным местам подарит вам незабываемые впечатления и поможет лучше понять культуру и традиции региона. Не упустите возможность исследовать этот удивительный уголок!

Экскурсия выезжает из Дербента:Точка сбора: Тц Россия на ул. Агасиева 22б в 09:00, возвращение обратно к 5-6 часам вечера.

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый Билет3500 ₽
Детский билет3000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Крепость Нарын-Кала
  • Магалы
  • Джума-Мечеть
  • Экраноплан Лунь
Что включено
  • Трансфер
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в крепость Нарын-Кала
  • Доп. экскурсовод по крепости и магалам
  • Обед в этно-доме
  • Костюмы джигита и горянки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Город Дербент, ул. Агасиева 22б в 09:00
Завершение: Город Дербент, ул. Агасиева в 4-5 вечера
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия выезжает из Дербента:Точка сбора: Тц Россия на ул. Агасиева 22б в 09:00, возвращение обратно к 5-6 часам вечера.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • За день до начала тура до 21:00 с вами свяжется менеджер и укажет, какой вас будет ждать транспорт на точке сбора и кто ваш гид
  • Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
  • Данная программа может подойти как для ребёнка, так и для людей золотого возраста. Вас ждёт очень интересная и насыщенная экскурсия
  • Номер телефона менеджера: 8 (989) 870-79-71 (поддержка)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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