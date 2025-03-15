А завершим экскурсию визитом к экраноплану Лунь, одному из самых впечатляющих технических достижений СССР.
Описание экскурсии
Крепость Нарын-Кала
Крепость Нарын-Кала – это удивительное историческое место, которое поражает своей архитектурой и величием. Она была построена в древние времена и служила защитой для местных жителей. Прогулка по её стенам позволит вам насладиться великолепными видами на окрестности и погрузиться в атмосферу истории.
Магалы
Следующим пунктом нашего путешествия станет Магалы. Это место привлекает туристов своей уникальной культурой и традициями. Здесь вы сможете увидеть, как живут местные жители, а также познакомиться с их обычаями и ремеслами. Не упустите возможность попробовать местные блюда, которые порадуют ваш вкус.
Джума Мечеть
Джума Мечеть – это ещё одна жемчужина нашего маршрута. Она впечатляет своей архитектурой и атмосферой умиротворения. Посещение мечети позволит вам узнать больше о религиозных традициях региона и насладиться спокойствием этого священного места.
Экраноплан Лунь
Не забудьте заглянуть к экраноплану Лунь. Этот уникальный транспортный аппарат является настоящим чудом инженерной мысли. Он сочетает в себе элементы самолёта и корабля, что делает его необычным и интересным для изучения. Узнайте о его истории и предназначении, и вы обязательно останетесь под впечатлением!
Обед в этно доме
Завершите свой день обедом в этно доме, где вам предложат блюда, приготовленные по традиционным рецептам. Это не только возможность вкусно поесть, но и шанс насладиться атмосферой гостеприимства и дружелюбия. Вы сможете пообщаться с местными жителями и узнать больше об их культуре.
Путешествие по этим замечательным местам подарит вам незабываемые впечатления и поможет лучше понять культуру и традиции региона. Не упустите возможность исследовать этот удивительный уголок!
Экскурсия выезжает из Дербента:Точка сбора: Тц Россия на ул. Агасиева 22б в 09:00, возвращение обратно к 5-6 часам вечера.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый Билет
|3500 ₽
|Детский билет
|3000 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Крепость Нарын-Кала
- Магалы
- Джума-Мечеть
- Экраноплан Лунь
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Входные билеты в крепость Нарын-Кала
- Доп. экскурсовод по крепости и магалам
- Обед в этно-доме
- Костюмы джигита и горянки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Важная информация
- За день до начала тура до 21:00 с вами свяжется менеджер и укажет, какой вас будет ждать транспорт на точке сбора и кто ваш гид
- Все локации в шаговой доступности и не требуют специальной физической подготовки
- Данная программа может подойти как для ребёнка, так и для людей золотого возраста. Вас ждёт очень интересная и насыщенная экскурсия
- Номер телефона менеджера: 8 (989) 870-79-71 (поддержка)