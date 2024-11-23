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приятный и внимательный человек, рассказывал полезные и интересные сведения о локациях, особенностях культуры;было достаточно времени погулять/ пофотографироть. Водопад Хучни, крепость и Самурский лес очаровывает своей красотой. Также сама дорога очень интересна: живописная местность со стадами овец, коров. Любопытно взглянуть на легендарного Луня, погрузившегося в песок на фоне прекрасного Каспийского моря