7 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия по Дербенту
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
3000₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Дербент с огоньком
Начало: Крепость Нарын-Кала
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
8000₽ за всё до 20 чел.
8.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Поездка в Хучни, Лиановый (Самурский) лес
Начало: Улица Буйнакского, 4, офис компании Mount Way
Расписание: Вторник, четверг в 10:00
18 фев в 10:00
20 фев в 10:00
3100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛедовская23 ноября 2024Нам понравилась экскурсия, ездили маленькой группой. Все хорошо организовано, начиная с покупки билетов, транспорта, вкусного обеда. Наш гид Казим -
- ААлла5 ноября 2024Видели огромный экраноплан. Далее ехали в горы, наслаждались осенними красками, прекрасными видами, фотографировались в интересных локациях
- ММария4 ноября 2024Очень понравилась экскурсия. Много красивых локаций и интересных историй, но самой главной изюминкой является гид Надим, спасибо ему отдельное, очень увлекательно и познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Каспийский Монстр»
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