Каспийский Монстр – экскурсии в Дербенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Каспийский Монстр» в Дербенте, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
На автобусе
132 отзыва
7 часов
Групповая
до 19 чел.
Групповая экскурсия по Дербенту
Погрузитесь в историю и природу Дагестана с экскурсией по знаковым местам Дербента и окрестностей
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
3000 за человека
Дербент с огоньком
Пешая
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Дербент с огоньком
Начало: Крепость Нарын-Кала
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
8000 за всё до 20 чел.
Поездка в Хучни, Лиановый (Самурский) лес
На автобусе
8.5 часов
Групповая
до 20 чел.
Поездка в Хучни, Лиановый (Самурский) лес
Начало: Улица Буйнакского, 4, офис компании Mount Way
Расписание: Вторник, четверг в 10:00
18 фев в 10:00
20 фев в 10:00
3100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Ледовская
    23 ноября 2024
    Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Нам понравилась экскурсия, ездили маленькой группой. Все хорошо организовано, начиная с покупки билетов, транспорта, вкусного обеда. Наш гид Казим -
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    приятный и внимательный человек, рассказывал полезные и интересные сведения о локациях, особенностях культуры;было достаточно времени погулять/ пофотографироть. Водопад Хучни, крепость и Самурский лес очаровывает своей красотой. Также сама дорога очень интересна: живописная местность со стадами овец, коров. Любопытно взглянуть на легендарного Луня, погрузившегося в песок на фоне прекрасного Каспийского моря

  • А
    Алла
    5 ноября 2024
    Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Видели огромный экраноплан. Далее ехали в горы, наслаждались осенними красками, прекрасными видами, фотографировались в интересных локациях
  • М
    Мария
    4 ноября 2024
    Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Очень понравилась экскурсия. Много красивых локаций и интересных историй, но самой главной изюминкой является гид Надим, спасибо ему отдельное, очень увлекательно и познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Каспийский Монстр»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
  2. Дербент с огоньком
  3. Поездка в Хучни, Лиановый (Самурский) лес
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Джума-Мечеть
  3. Бархан Сарыкум
  4. Сулакский каньон
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Самое главное
  7. Старый город
  8. Девичьи бани
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2025
Сейчас в Дербенте в категории "Каспийский Монстр" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 132 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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