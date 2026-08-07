Вас ждёт знакомство со множеством природных чудес Дагестана, поскольку вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном». Бирюзовые воды и пустынный ландшафт обязательно привлекут ваше внимание.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Вместе мы отправимся по уникальному маршруту, полному неожиданных открытий и культурного обмена. По дороге к нашей главной цели — удивительному каньону, мы погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана. Бирюзовый Сулакский каньон Мы с вами отправимся на Чиркейское водохранилище — одну из самых посещаемых экскурсионных локаций в Дагестане. Чтобы полностью ощутить первозданную красоту Сулакского каньона, мы предлагаем вам прогулку на катере (также в качестве дополнительной опции). Покататься можно на реке Сулак и самом водохранилище, а также на малом каньоне Насладитесь потрясающими скальными видами, открывающимися перед вами. Яркие воды Сулакского каньона станут нашим проводником в этом захватывающем путешествии, оставляя незабываемые впечатления. Смотровые площадки в Дубках и Язык Тролля Наши приключения продолжатся на неофициальной смотровой площадке, известной как «Язык Тролля». Это место позволит вам насладиться захватывающим видом на окружающие каньоны и горы. Далее направимся в поселок Дубки, где мы сделаем остановку. Здесь вы сможете ощутить дух местных жителей и погрузиться в аутентичную атмосферу. Форелевое хозяйство Следующая точка нашего маршрута — рыбное хозяйство и престижный ресторан, где вы сможете наблюдать, как свежая форель ловится прямо у вас на глазах. Погрузитесь в непревзойденный вкус и аромат этой деликатесной рыбы, приготовленной по особым рецептам местных шеф-поваров. После по желанию может посетить пещеры Нохъо. Удивительный Сары-Кум Во время нашего путешествия, в качестве дополнительной опции мы можем сделать остановку у второго по величине песчаного бархана в мире — Сары-Кума. Позвольте себе сделать космические фотографии, восхититься его величием и просто получить удовольствие от прогулки по его пустынным пескам. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Миатлинская ГЭС
- Язык тролля, вид на ГЭС
- Посёлок Дубки
- Чиркейское водохранилище
- Река Сулак
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Сулакский каньон
- Бархан Сары-кум
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Катание на катере - от 1000 р. с человека (по желанию)
- Входные билеты (по желанию): /n Бархан Сарыкум - 250 р. /n Нохъо - 500 р.
- Обед (по желанию) - 500-600 р.
- Личные расходы
- Развлечения в пещерах Нохъо (по желанию, зиплайн, тарзанка, качели)
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Важная информация:
- Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 83 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Незабываемая экскурсия с гидом Рустамом. Просто нет слов чтоб передать свой восторг от поездки. Незабываемые красоты Дагестана и радушные, приветливые люди. Хочется возвращаться сюда снова и снова. Наш гид организовал все на лучшем уровне, поездка прошла легко, непринуждённо, интересно. Спасибо огромное!!!
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Т
Благодарим Рустама за отличный день! Мы прекрасно провели время - чистая машина, хороший водитель, интересный собеседник, четкая организация экскурсии. Мы были вдвоем с мужем - поэтому всё было подстроено под наш темп и ритм. Надеемся на будущую встречу в этой же компании))). С уважением, Андрей и Татьяна.
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Е
Экскурсия бомба! Водитель Фарид просто мастерски устроил нам незабываемое приключение - катание на катере, купание с катера, экстрим в полном объеме
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А
Потрясающая индивидуальная экскурсия! Гид замечательный)
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М
Были с супругой на экскурсии 15.11.23 у Надима.
Хотим поблагодарить Надима - экскурсовода по Дагестану! Надим - Прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный Человек. Он поможет правильно спланировать
Хотим поблагодарить Надима - экскурсовода по Дагестану! Надим - Прекрасный гид и рассказчик, аккуратный водитель и очень душевный Человек. Он поможет правильно спланировать
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О
Новогодние каникулы мы проводим в тёплом Дагестане. Нас уже 3- й день балует тёплая и солнечная погода (+13, +15) и конечно отзывчивые и очень гостеприимные жители Дербента. Первая наша экскурсия
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