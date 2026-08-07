Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждёт знакомство со множеством природных чудес Дагестана, поскольку вы отправитесь на запад от Махачкалы, к знаменитому Сулакскому каньону, который иногда называют «Российским Большим каньоном». Бирюзовые воды и пустынный ландшафт обязательно привлекут ваше внимание. 5 83 отзыва

Кавказ-Тур Ваш гид в Дербенте Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 15 000 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 5 человек, но есть вариант до 7 чел. 5 83 отзыва более 12 часов 1-7 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Вместе мы отправимся по уникальному маршруту, полному неожиданных открытий и культурного обмена. По дороге к нашей главной цели — удивительному каньону, мы погрузимся в богатство обычаев и традиций народов Дагестана. Бирюзовый Сулакский каньон Мы с вами отправимся на Чиркейское водохранилище — одну из самых посещаемых экскурсионных локаций в Дагестане. Чтобы полностью ощутить первозданную красоту Сулакского каньона, мы предлагаем вам прогулку на катере (также в качестве дополнительной опции). Покататься можно на реке Сулак и самом водохранилище, а также на малом каньоне Насладитесь потрясающими скальными видами, открывающимися перед вами. Яркие воды Сулакского каньона станут нашим проводником в этом захватывающем путешествии, оставляя незабываемые впечатления. Смотровые площадки в Дубках и Язык Тролля Наши приключения продолжатся на неофициальной смотровой площадке, известной как «Язык Тролля». Это место позволит вам насладиться захватывающим видом на окружающие каньоны и горы. Далее направимся в поселок Дубки, где мы сделаем остановку. Здесь вы сможете ощутить дух местных жителей и погрузиться в аутентичную атмосферу. Форелевое хозяйство Следующая точка нашего маршрута — рыбное хозяйство и престижный ресторан, где вы сможете наблюдать, как свежая форель ловится прямо у вас на глазах. Погрузитесь в непревзойденный вкус и аромат этой деликатесной рыбы, приготовленной по особым рецептам местных шеф-поваров. После по желанию может посетить пещеры Нохъо. Удивительный Сары-Кум Во время нашего путешествия, в качестве дополнительной опции мы можем сделать остановку у второго по величине песчаного бархана в мире — Сары-Кума. Позвольте себе сделать космические фотографии, восхититься его величием и просто получить удовольствие от прогулки по его пустынным пескам. Важная информация: Важная информация: Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Миатлинская ГЭС

Язык тролля, вид на ГЭС

Посёлок Дубки

Чиркейское водохранилище

Река Сулак

Форелевое хозяйство «Главрыба»

Сулакский каньон

Бархан Сары-кум Что включено Транспорт

Услуги гида-проводника Что не входит в цену Катание на катере - от 1000 р. с человека (по желанию)

Входные билеты (по желанию): /n Бархан Сарыкум - 250 р. /n Нохъо - 500 р.

Обед (по желанию) - 500-600 р.

Личные расходы

Развлечения в пещерах Нохъо (по желанию, зиплайн, тарзанка, качели) Место начала и завершения? По договоренности с туристом Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 14 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Важная информация Важная информация:

Полную оплату по Заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.