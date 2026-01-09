Водная прогулка
Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Дербента
Увидеть бирюзовую воду и отвесные скалы, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве
Начало: На улице Буйнакского
«форелевое хозяйство — здесь свежайшая рыба по дагестанским рецептам и обед с видом на горы»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 06:00
Сегодня в 06:00
4 фев в 06:00
6000 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Всего за день мы побываем на самом большом бархане в Европе, покатаемся по Чиркейскому водохранилищу на катере, полюбуемся величественным каньоном со смотровой площадки и узнаем какова на вкус свежевыловленная форель»
Расписание: Согласно календарю
3900 ₽ за человека
-
10%
Водная прогулка
Сулакский каньон, катание на катере по каньону, пещеры Нохъо. Все включено
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
«В программу включено посещение этнопарка "Форелевое хозяйство" - комплекс по разведению форели в горах и обед в уютном ресторане»
Расписание: По понедельникам, средам и пятницам в 06:30
6480 ₽
7200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Начало: По договоренности с туристом
«Форелевое хозяйство Следующая точка нашего маршрута — рыбное хозяйство и престижный ресторан, где вы сможете наблюдать, как свежая форель ловится прямо у вас на глазах»
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный джип-тур к Сулакскому каньону и бархану Сары-кум
Начало: По договоренности с Туристом
«Заедем на небольшое форелевое хозяйство «Янтарное»»
Расписание: Ежедневно
29 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Сулакский каньон и пещера Нохъо
Начало: Город Дербент, улица Буйнакского, д. 66
Расписание: Ежедневно в 6:00, точное время экскурсии согласуется с гидом
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум и пещера Нохъо
Откройте для себя невероятные природные чудеса Дагестана. Погрузитесь в атмосферу величественных каньонов и песчаных барханов
Начало: Ул. Гагарина, 27 - у ТЦ «Россия». Или водитель зае...
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Поездка на Сулакский каньон с прогулкой на катере и пещерами Нохъо
Начало: Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
«МАРШРУТЫ: Чиркейское водохранилище Смотровая «Дубки» Подвесной мост Пещера «Нохъо» Джиппинг до села Зубутли и обратно Прогулка на катере по реке Сулак Обед Прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» Экскурсия проходит по БИЛЕТАМ»
5500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Х. Тагиева, 4Я
«После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Вт, сб в 7:00
3700 ₽ за человека
Водная прогулка
Лучший выборСулакский каньон, Нохъо и бархан Сарыкум из Дербента с прогулкой на катере
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
«Здесь можно покормить форель свежим хлебом, понаблюдать за забавными утками, отдохнуть в тени навесов и очень вкусно поесть»
Расписание: Ежедневно 06:00
3900 ₽ за человека
Групповая
Сулакский каньон VIP, пещера Нохъо и бархан Сарыкум. Все включено
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
«Так же мы побываем в этнопарке «Главрыба» — здесь высока в горах, в кристально чистой холодной воде, выращивают форель, которую испеченную на углях вам подадут на обед»
Расписание: Каждый вторник и четверг в 06:30
7500 ₽ за человека
Водная прогулка
Сулакский каньон с прогулкой на катере из с. Зубутли и пещера Нохъо
Начало: Город Дербент, ул. Ленина, 41
«После этого подкрепимся: в ресторане при форелевом хозяйстве подают блюда из свежевыловленной рыбы»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье
5300 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Дубовая роща из Дербента
Начало: УЛ.Х. Тагиева, 4Я (2ГИС ул. Приморская16/5)
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур - Сулакский каньон, пещера Нохъо и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
«А насладившись поездкой, мы остановится у форелевого хозяйства, чтобы перекусить вкуснейшие морские дары»
Расписание: Ежедневно в 7:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
- РРоксана9 января 2026Добрый день! Экскурсионный день был супер насыщенный! Экускурсовод грамотный и интересный. Можно было задавать вопросы не по экскурсионному маршруту, в
- ЕЕлена6 января 2026Нам экскурсию очень понравилось, с экскурсоводом повезло. Инга очень интересно рассказывает. Экскурсия насыщенная, много локаций, виды супер! Организаторов хотелось бы попросить, чтобы давали побольше времени на осмотр достопримечательностей!
- ККопейкина6 января 2026Экскурсия была 3 января 2026 года. Гид Артем. Уже не первый раз в Дагестане, но очень хотелось увидеть зимний Дагестан.
- ААнна10 ноября 2025Все отлично! Три популярных локации в одной экскурсии! Были с гидом Тамерланом. Водитель и гид- доброжелательные и профессионалы своего дела! Рекомендую турфирму!
- ООльга6 ноября 2025Чудесная, хорошо организованная экскурсия по потрясающим локациям. Сопровождающий гид Абдурахман - отличный рассказчик, который увлекательно рассказывал об истории Дагестана, мест
- ААлена6 ноября 2025Мы увидели красоты дагестана, все красиво и отлично👍 гид Татьяна умничка👍 единственное, очень тяжела экскурсия целый день, если бы чуть по меньше, хотя бы не больше 10 часов, это наши пожелания. После обеда уже можно ехать домой)
- ААлексей2 ноября 2025Очень все понравилось!!!
Отличная прогулка. Отличный гид и водитель. Спасибо огромное!!!
- ННаталья30 октября 2025Недавно вернулись из незабываемого путешествия в Сулакский каньон Республики Дагестан. Это была особенная поездка, полная приключений и неожиданных открытий. Мы
