Экскурсии с животными в Дербенте

Найдено 14 экскурсий в категории «Животные» в Дербенте, цены от 2200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Дербента
На автобусе
На катере
11 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Дербента
Увидеть бирюзовую воду и отвесные скалы, прокатиться на катере и пообедать в форелевом хозяйстве
Начало: На улице Буйнакского
«форелевое хозяйство — здесь свежайшая рыба по дагестанским рецептам и обед с видом на горы»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 06:00
Сегодня в 06:00
4 фев в 06:00
6000 ₽ за человека
Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
На автобусе
На катере
13 часов
792 отзыва
Водная прогулка
Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
«Всего за день мы побываем на самом большом бархане в Европе, покатаемся по Чиркейскому водохранилищу на катере, полюбуемся величественным каньоном со смотровой площадки и узнаем какова на вкус свежевыловленная форель»
Расписание: Согласно календарю
3900 ₽ за человека
Сулакский каньон, катание на катере по каньону, пещеры Нохъо. Все включено
На машине
На автобусе
На катере
12 часов
-
10%
64 отзыва
Водная прогулка
Сулакский каньон, катание на катере по каньону, пещеры Нохъо. Все включено
Начало: Пр-кт Агасиева, д. 22, ТЦ РОССИЯ
«В программу включено посещение этнопарка "Форелевое хозяйство" - комплекс по разведению форели в горах и обед в уютном ресторане»
Расписание: По понедельникам, средам и пятницам в 06:30
6480 ₽7200 ₽ за человека
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
14 часов
78 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
По каньонам и пустыне - Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Дербента
Начало: По договоренности с туристом
«Форелевое хозяйство Следующая точка нашего маршрута — рыбное хозяйство и престижный ресторан, где вы сможете наблюдать, как свежая форель ловится прямо у вас на глазах»
14 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальный джип-тур к Сулакскому каньону и бархану Сары-кум
Джиппинг
На автобусе
14 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный джип-тур к Сулакскому каньону и бархану Сары-кум
Начало: По договоренности с Туристом
«Заедем на небольшое форелевое хозяйство «Янтарное»»
Расписание: Ежедневно
29 000 ₽ за всё до 6 чел.
Сулакский каньон и пещера Нохъо
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Сулакский каньон и пещера Нохъо
Начало: Город Дербент, улица Буйнакского, д. 66
Расписание: Ежедневно в 6:00, точное время экскурсии согласуется с гидом
6500 ₽ за человека
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум и пещера Нохъо
На автобусе
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон, Бархан Сарыкум и пещера Нохъо
Откройте для себя невероятные природные чудеса Дагестана. Погрузитесь в атмосферу величественных каньонов и песчаных барханов
Начало: Ул. Гагарина, 27 - у ТЦ «Россия». Или водитель зае...
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка на Сулакский каньон с прогулкой на катере и пещерами Нохъо
На автобусе
На катере
12 часов
7 отзывов
Водная прогулка
Поездка на Сулакский каньон с прогулкой на катере и пещерами Нохъо
Начало: Дербент, ул. Проспект Агасиева 22 (ТЦ Россия)
«МАРШРУТЫ: Чиркейское водохранилище Смотровая «Дубки» Подвесной мост Пещера «Нохъо» Джиппинг до села Зубутли и обратно Прогулка на катере по реке Сулак Обед Прогулка по форелевому хозяйству «Главрыба» Экскурсия проходит по БИЛЕТАМ»
5500 ₽ за человека
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
На автобусе
13 часов
415 отзывов
Групповая
до 19 чел.
От скалистого каньона до песков - Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: Улица Х. Тагиева, 4Я
«После обеда в форелевом хозяйстве мы отправимся на бархан Сарыкум — уголок пустыни, затерянный среди гор»
Расписание: Вт, сб в 7:00
3700 ₽ за человека
Сулакский каньон, Нохъо и бархан Сарыкум из Дербента с прогулкой на катере
На автобусе
На катере
12 часов
68 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Сулакский каньон, Нохъо и бархан Сарыкум из Дербента с прогулкой на катере
Начало: Дербент, пр. Агасиева, 22И, т/ц «Россия»
«Здесь можно покормить форель свежим хлебом, понаблюдать за забавными утками, отдохнуть в тени навесов и очень вкусно поесть»
Расписание: Ежедневно 06:00
3900 ₽ за человека
Сулакский каньон VIP, пещера Нохъо и бархан Сарыкум. Все включено
На автобусе
13 часов
2 отзыва
Групповая
Сулакский каньон VIP, пещера Нохъо и бархан Сарыкум. Все включено
Начало: Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
«Так же мы побываем в этнопарке «Главрыба» — здесь высока в горах, в кристально чистой холодной воде, выращивают форель, которую испеченную на углях вам подадут на обед»
Расписание: Каждый вторник и четверг в 06:30
7500 ₽ за человека
Сулакский каньон с прогулкой на катере из с. Зубутли и пещера Нохъо
На автобусе
На катере
14 часов
63 отзыва
Водная прогулка
Сулакский каньон с прогулкой на катере из с. Зубутли и пещера Нохъо
Начало: Город Дербент, ул. Ленина, 41
«После этого подкрепимся: в ресторане при форелевом хозяйстве подают блюда из свежевыловленной рыбы»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота, Воскресенье
5300 ₽ за человека
Дубовая роща из Дербента
На автобусе
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Дубовая роща из Дербента
Начало: УЛ.Х. Тагиева, 4Я (2ГИС ул. Приморская16/5)
2200 ₽ за человека
Индивидуальный тур - Сулакский каньон, пещера Нохъо и бархан Сарыкум
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальный тур - Сулакский каньон, пещера Нохъо и бархан Сарыкум
Начало: Г. Дербент, из любой удобной точки
«А насладившись поездкой, мы остановится у форелевого хозяйства, чтобы перекусить вкуснейшие морские дары»
Расписание: Ежедневно в 7:00
23 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роксана
    9 января 2026
    Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
    Добрый день! Экскурсионный день был супер насыщенный! Экускурсовод грамотный и интересный. Можно было задавать вопросы не по экскурсионному маршруту, в
    читать дальше

    в целом по Дагестану.
    Советую всем брать с собой побольше налички так как не везде работает интернет. И еще санитайзеры для рук, уборные это нечто!

  • Е
    Елена
    6 января 2026
    Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
    Нам экскурсию очень понравилось, с экскурсоводом повезло. Инга очень интересно рассказывает. Экскурсия насыщенная, много локаций, виды супер! Организаторов хотелось бы попросить, чтобы давали побольше времени на осмотр достопримечательностей!
  • К
    Копейкина
    6 января 2026
    Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
    Экскурсия была 3 января 2026 года. Гид Артем. Уже не первый раз в Дагестане, но очень хотелось увидеть зимний Дагестан.
    читать дальше

    Покатались по Черкесскому водохранилищу, необычное развлечение зимой. Капитан катера, аккуратно провез нас по водохранилищу, если сидеть в конце брызги есть, обязательно надо одевать шапку, перчатки. Гид Артем в процессе дороги много рассказывал о народе Дагестана, было очень интересно и познавательно. Хочется выразить отдельную благодарность нашему водителю Икраму(надеюсь правильно написала), вез аккуратно, в машине было чисто. В горах было снежно, несмотря на это водитель провез безопасно по всем локациям экскурсии. Хочется обязательно еще вернуться в Солнечный город Дагестан. Рекомендую данную тур фирму, есть печальный опыт, когда летом была забронирована экскурсия, а гид так и не вышел на связь. Сдесь Артем всегда был на связи со всеми членами группы. Дальнейшего процветания вашей компании.

  • А
    Анна
    10 ноября 2025
    Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
    Все отлично! Три популярных локации в одной экскурсии! Были с гидом Тамерланом. Водитель и гид- доброжелательные и профессионалы своего дела! Рекомендую турфирму!
  • О
    Ольга
    6 ноября 2025
    Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище - VIP-путешествие из Дербента
    Чудесная, хорошо организованная экскурсия по потрясающим локациям. Сопровождающий гид Абдурахман - отличный рассказчик, который увлекательно рассказывал об истории Дагестана, мест
    читать дальше

    в которых мы побывали. Хочется отметить его глубокие знания, харизму и умение работать с аудиторией. Благодаря ему мы получили массу положительных эмоций и новых знаний! Отдельное спасибо за организацию - все было вовремя, комфортно, без суеты!

  • А
    Алена
    6 ноября 2025
    Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
    Мы увидели красоты дагестана, все красиво и отлично👍 гид Татьяна умничка👍 единственное, очень тяжела экскурсия целый день, если бы чуть по меньше, хотя бы не больше 10 часов, это наши пожелания. После обеда уже можно ехать домой)
  • А
    Алексей
    2 ноября 2025
    Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
    Очень все понравилось!!!
    Отличная прогулка. Отличный гид и водитель. Спасибо огромное!!!
  • Н
    Наталья
    30 октября 2025
    Сулакский каньон, прогулка на катере, бархан Сарыкум и пещера Нохъо
    Недавно вернулись из незабываемого путешествия в Сулакский каньон Республики Дагестан. Это была особенная поездка, полная приключений и неожиданных открытий. Мы
    читать дальше

    отправились туда в поисках отца (кто с нами был, тот поймет), но судьба распорядилась иначе — вместо него мы встретили настоящего брата нашей души.
    Гид Магомед оказался настоящей находкой. Его профессионализм и умение организовать путешествие на высшем уровне оставили неизгладимое впечатление. Благодаря его опыту и знаниям местная природа раскрылась перед нами во всей своей красоте и величии. Каждая остановка была продумана до мелочей, каждый рассказ наполнен интересными фактами и легендами, которые сделали наше путешествие незабываемым.
    Коллектив, собравшийся в группе, оказался невероятно дружным и веселым. Совместные прогулки, шутливые разговоры и поддержка друг друга создали особую атмосферу, которая сделала поездку еще более запоминающейся.
    Особенное спасибо хочется сказать самому Магомеду за его терпение, внимание к деталям и заботу о каждом участнике группы. Он не только показал нам лучшие места региона, но и поделился своими секретами местных традиций и культуры, сделав нашу поездку не просто экскурсией, а настоящим погружением в жизнь Дагестана.
    Эта поездка стала одним из самых ярких моментов нашей жизни. Она показала, что иногда самые важные встречи происходят случайно, и именно такие моменты делают жизнь насыщенной и интересной. С уважением, Наташа и ее банда!

