Отправьтесь в путешествие к Сулакскому каньону и в посёлок Дубки, где вас ждёт смотровая площадка с потрясающими видами на окружающую природу! Насладившись свежим воздухом и красотой гор, вы отправитесь на обед из свежевыловленной форели, посетите пещеры Нохъо, где пройдёте по подвесному мосту, и увидите бархан Сарыкум — песчаную достопримечательность Дагестана.
Описание экскурсии
Экскурсия в Сулакский каньон
Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Сулакский каньон! Это удивительное место, где природа раскрывает свои самые яркие краски и величие. Погрузитесь в атмосферу красоты и силы, наслаждаясь каждым моментом.
Программа тура
Ваша экскурсия начнется с удобного сбора группы в различных городах:
- Город Дербент: Подача автобуса в 06:00 к ТЦ «Россия».
- Город Избербаш: 07:00, угол школы №10 (ул. Ленина, 6) на перекрестке с улицей Маяковского.
- Город Махачкала: 08:00, Южная автостанция (у въезда).
Впечатления от смотровой площадки
На смотровой площадке в поселке Дубки вы сможете полюбоваться на удивительные бирюзовые воды реки Сулак. Это зрелище захватывает дух и оставляет незабываемые впечатления. Природа здесь поражает своей красотой и мощью, создавая уникальную атмосферу для отдыха и вдохновения.
Не упустите возможность насладиться этим великолепием и создать новые воспоминания! Ждем вас на экскурсии!
Ежедневно с 06:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Дубки
- Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство
- Пещера Нохъо и подвесной мост
- Бархан Сарыкум
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Обед
- Входные билеты в комплекс пещер Нохьо
Что не входит в цену
- Профессиональная фотосессия (за доп. плату)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Дербент. Подача автобуса в 06:00 к ТЦ «Россия»
Завершение: Г. Дербент. Подача автобуса, ТЦ «Россия» (ул. Агасиева 22Б/Гагарина 27)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Внимание! Правила возврата:
- В случае отказа от экскурсии за 24 часа возвращается 50% от полной стоимости экскурсии
- 100% возврат возможен в случае болезни и при предоставлении медицинской справки
- Погодные условия не являются поводом для отказа от экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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