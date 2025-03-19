Отправьтесь в путешествие к Сулакскому каньону и в посёлок Дубки, где вас ждёт смотровая площадка с потрясающими видами на окружающую природу! Насладившись свежим воздухом и красотой гор, вы отправитесь на обед из свежевыловленной форели, посетите пещеры Нохъо, где пройдёте по подвесному мосту, и увидите бархан Сарыкум — песчаную достопримечательность Дагестана.

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Описание экскурсии

Экскурсия в Сулакский каньон

Приглашаем вас на незабываемую экскурсию в Сулакский каньон! Это удивительное место, где природа раскрывает свои самые яркие краски и величие. Погрузитесь в атмосферу красоты и силы, наслаждаясь каждым моментом.

Программа тура

Ваша экскурсия начнется с удобного сбора группы в различных городах:

Город Дербент: Подача автобуса в 06:00 к ТЦ «Россия».

Подача автобуса в 06:00 к ТЦ «Россия». Город Избербаш: 07:00, угол школы №10 (ул. Ленина, 6) на перекрестке с улицей Маяковского.

07:00, угол школы №10 (ул. Ленина, 6) на перекрестке с улицей Маяковского. Город Махачкала: 08:00, Южная автостанция (у въезда).

Впечатления от смотровой площадки

На смотровой площадке в поселке Дубки вы сможете полюбоваться на удивительные бирюзовые воды реки Сулак. Это зрелище захватывает дух и оставляет незабываемые впечатления. Природа здесь поражает своей красотой и мощью, создавая уникальную атмосферу для отдыха и вдохновения.

Не упустите возможность насладиться этим великолепием и создать новые воспоминания! Ждем вас на экскурсии!