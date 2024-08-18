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к высокогорным селам, очень красивые виды. Поели лепешек из тандыра с брынзой. Подняться к заброшенному поселку Гамсутль было не очень легко, но оно того стоило. Красивые виды, история тронутая ветром и дождем, дом последнего жителя… все очаровывает. Конечно же после подъема и спуска захотелось поесть. Гид завез в местное кафе, в котором заранее заказал обед, так что нам не пришлось ждать. Еда простая и очень вкусная. Хозяева кафе добродушные люди. Завершили поездку мы посещением подземного водопада. Не жалейте, берите сапоги. Там достаточно глубоко для ракурса хороших фото. и конечно по всему пути сувениры. цены на которые одинаковы, что в горах, что в городе. Рекомендую данную экскурсию тем, кто хочет перезагрузиться и увидеть как живут и жили в горных селениях. Для полного понимания картины в целом не стесняйтесь задавать гиду вопросы. На все подробно и интересно отвечает. Поездка на авто была комфортной и безопасной.