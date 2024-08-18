13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
15 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедный Южный Дагестан: природа и история
Отправьтесь в уникальное путешествие по Южному Дагестану. Живописные ущелья, старинные башни и мечети, экраноплан «Лунь» ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
от 120009 600₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Заброшенный аул Кала-Корейш и аул мастеров Кубачи
Добраться до дагестанской Атлантиды и побывать в ауле мастеров-ювелиров
Начало: У Северного автовокзала
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир18 августа 2024Были на экскурсии с Мамедом, всё очень понравилось! Атмосфера поездки была невероятно тёплая и дружеская! Виды огонь🔥. Обед очень вкусный (осталось ещё на ужин). Спасибо огромное.
- еелена17 августа 2024Супер
- ТТатьяна16 августа 2024Всем добрый день. Эта экскурсия для тех, кто готов и хочет увидеть настоящий горный Дагестан. Мы проехали по серпантину, выехали
- ААндрей15 августа 2024Программу изменили под наши желания. Съездили в очень красивое Зизикское ущелье, а в Нютюгском ущелье было чаепитие с очень вкусным чаем.
- ДДмитрий24 июля 2024Очень приятное путешествие за, несомненно, хорошую стоимость, которая полностью окупает затраты со стороны организатора. Порадовала отзывчивость, готовность прислушиваться и выполнять
- ААндрей7 июля 2024Очень понравилось. Гид общительный, знает историю. Спасибо. Хотел отправить фото, но интернет практически не работает. Дальнейшее знакомство с Дагестаном планирую только с этой командой.
Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Заброшенные места»
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