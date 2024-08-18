Экскурсии по заброшенным местам Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Заброшенные места» в Дербенте, цены от 5 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
На машине
20 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Гамсутль: встреча с историей и природой Дагестана
Загадочный Гамсутль ждет: история, природа и эхо древности в уникальной экскурсии из Дербента
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
15 700 за всё до 4 чел.
Заповедный Южный Дагестан
На машине
скидка
20%
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Заповедный Южный Дагестан: природа и история
Отправьтесь в уникальное путешествие по Южному Дагестану. Живописные ущелья, старинные башни и мечети, экраноплан «Лунь» ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
от 120009 600 за всё до 3 чел.
Заброшенный аул Кала-Корейш и аул мастеров Кубачи
На машине
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Заброшенный аул Кала-Корейш и аул мастеров Кубачи
Добраться до дагестанской Атлантиды и побывать в ауле мастеров-ювелиров
Начало: У Северного автовокзала
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 08:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    18 августа 2024
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
    Были на экскурсии с Мамедом, всё очень понравилось! Атмосфера поездки была невероятно тёплая и дружеская! Виды огонь🔥. Обед очень вкусный (осталось ещё на ужин). Спасибо огромное.
  • е
    елена
    17 августа 2024
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
    Супер
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2024
    Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
    Всем добрый день. Эта экскурсия для тех, кто готов и хочет увидеть настоящий горный Дагестан. Мы проехали по серпантину, выехали
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    к высокогорным селам, очень красивые виды. Поели лепешек из тандыра с брынзой. Подняться к заброшенному поселку Гамсутль было не очень легко, но оно того стоило. Красивые виды, история тронутая ветром и дождем, дом последнего жителя… все очаровывает. Конечно же после подъема и спуска захотелось поесть. Гид завез в местное кафе, в котором заранее заказал обед, так что нам не пришлось ждать. Еда простая и очень вкусная. Хозяева кафе добродушные люди. Завершили поездку мы посещением подземного водопада. Не жалейте, берите сапоги. Там достаточно глубоко для ракурса хороших фото. и конечно по всему пути сувениры. цены на которые одинаковы, что в горах, что в городе. Рекомендую данную экскурсию тем, кто хочет перезагрузиться и увидеть как живут и жили в горных селениях. Для полного понимания картины в целом не стесняйтесь задавать гиду вопросы. На все подробно и интересно отвечает. Поездка на авто была комфортной и безопасной.

  • А
    Андрей
    15 августа 2024
    Заповедный Южный Дагестан
    Программу изменили под наши желания. Съездили в очень красивое Зизикское ущелье, а в Нютюгском ущелье было чаепитие с очень вкусным чаем.
  • Д
    Дмитрий
    24 июля 2024
    Заповедный Южный Дагестан
    Очень приятное путешествие за, несомненно, хорошую стоимость, которая полностью окупает затраты со стороны организатора. Порадовала отзывчивость, готовность прислушиваться и выполнять
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    просьбы, поскольку после болезни моей супруге необходим был покой и неторопливая, спокойная поездка, и наш гид аккуратно водил машину, так что она чувствовала себя чудесно. Виды были невероятные, от красоты захватывало дух, телефон и фотоаппарат из рук просто не выпускались). Маршрут был малонаселенный, что также порадовало. В целом, просто невероятная поездка, отдельная благодарность гиду. Все было чудесно).

  • А
    Андрей
    7 июля 2024
    Заповедный Южный Дагестан
    Очень понравилось. Гид общительный, знает историю. Спасибо. Хотел отправить фото, но интернет практически не работает. Дальнейшее знакомство с Дагестаном планирую только с этой командой.

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Заброшенные места»

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  1. Из Дербента - в аул-призрак Гамсутль
  2. Заповедный Южный Дагестан
  3. Заброшенный аул Кала-Корейш и аул мастеров Кубачи
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала
  2. Бархан Сарыкум
  3. Джума-Мечеть
  4. Самое главное
  5. Экраноплан «Лунь»
  6. Девичьи бани
  7. Сулакский каньон
  8. Старый город
  9. Гамсутль
  10. Водопад Тобот
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2024
Сейчас в Дербенте в категории "Заброшенные места" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 15 700 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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