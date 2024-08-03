Исследуйте лучшие достопримечательности горного Дагестана в увлекательном туре к высокогорному аулу Гуниб.
Вы прогуляетесь по национальному природному парку и посетите старинную Гунибскую крепость, а также восхититесь красотами величественной Карадахской теснины.
Вы прогуляетесь по национальному природному парку и посетите старинную Гунибскую крепость, а также восхититесь красотами величественной Карадахской теснины.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: В Гунибе воздух буквально пропитан историей, а достопримечательности поселка и окрестностей просто завораживают. Главными достопримечательностями села являются – царская поляна, национальный природный парк, раскинувшийся высоко в горах, и, конечно же, сохранившаяся Гунибская крепость, величественно возвышающаяся над Гунибским плато в окружении горных вершин, построенная русскими войсками в качестве укрепления после окончания Кавказской войны.
По вт., чт., вс. в 6:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 11+
|3 500 ₽
|Пенсионный 60+
|3 400 ₽
|Детский от 3 до 10 лет
|3 200 ₽
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гунибское плато
- Природный парк
- Беседка Имама Шамиля
- Камень Барятинского
- Памятник «Белые Журавли»
- Карадахская теснина
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Входные билеты в музей
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Дербент, ул. Ленина, 41
Когда и сколько длится?
Когда: По вт., чт., вс. в 6:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Полную оплату по заказу необходимо произвести в офисе организатора или онлайн не позднее чем за 1 день до начала экскурсии. Бронь без оплаты не гарантирует места при посадке. Подробная информация при бронировании
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии из Дербента
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Дербент - город историй: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древнего Дербента. Посетите крепость Нарын-кала, магалы и старейшую мечеть России. Откройте для себя культурное наследие города
Начало: У крепости Нарын кала
Расписание: ежедневно в 09:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
4 авг в 09:00
1 500₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия старинного Дербента: путешествие по древним улицам
Познайте тайны Дербента, пройдитесь по древним улицам и почувствуйте дух времени в групповой экскурсии
Начало: На смотровой площадке цитадели Нарын-кала
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
6 000₽ за всё до 6 чел.
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборЗагадочный Гамсутль и живописная Салтинская теснина: путешествие из Дербента
Погрузитесь в атмосферу забытого аула и величественных горных пейзажей, где каждый камень хранит историю
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
4 авг в 06:00
3 300₽ за человека