Огни ночного Дербента
Погрузитесь в атмосферу ночного Дербента, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальным световым шоу в парке
Начало: У цитадели Нарын-кала
«В центре парка расположен самый большой мультимедийный фонтан в России»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6000 ₽ за человека
Дербент - город контрастов
Древний Дербент ждёт вас! Откройте для себя уникальные памятники и современные достопримечательности в одном из старейших городов мира
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Неспешно гуляя по отреставрированной улице Мамедбекова, дойдём до современного парка им»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5000 ₽ за человека
Хунзах: столица аварского ханства и сердце горного Дагестана
Погрузитесь в атмосферу горного Дагестана, исследуя Хунзахское плато и Каменную чашу. Вкусите кавказскую кухню и насладитесь природой
Начало: На улице Гагарина
«Через зелёные долины с террасами направимся в заповедные места, где в вашем распоряжении будут развлечения экстрим-парка (за доплату)»
Расписание: в среду и воскресенье в 06:00
4 фев в 06:00
8 фев в 06:00
10 000 ₽ за человека
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Откройте для себя древний Дербент через мастер-классы и дегустации. Уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре Дагестана
Начало: На улице Х. Тагиева
«Вы увидите парк имени Низами Гянджеви, «Ворота судного дня» и улицу Счастливых людей»
Расписание: в четверг в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
8000 ₽ за человека
- ООльга21 сентября 2025Али - молодой и активный гид, очень понравилась его заинтересованность и уважение традиций. Нам было комфортно, подстраивался под наш ритм и состав путешественников (нас было три поколения). Рекомендую обязательно!
- ТТатьяна16 сентября 2025Для нас экскурсию проводила Солмаз. Солмаз - очень интересный рассказчик. Прекрасно знает историю крепости, увлекательно рассказывает, сопровождает рассказ шутками, также Солмаз поделилась историями и обычаями своей семьи.
Прекрасный гид, харизматичная женщина. Рекомендую к посещению!
- ММаксим2 сентября 2025Побывали на экскурсии в Дербенте. Экскурсия проходила в группе из 5 человек, очень комфортно. Гид Али с юмором рассказывал про
- ЛЛариса24 августа 2025Рассказчик отлично владеет материалом. Было бы еще лучше, если бы было больше эмоций, легенд. Удивило название экскурсии - не поняла, как оно связано с историей крепости.
- ЛЛюбовь21 августа 2025Отличная экскурсия. Гид Али познакомил нас с городом, рассказал его историю, провел по интересному маршруту по старому городу. Мы посетили
- ЕЕлена20 августа 2025Гид Али грамотно и с чувством юмора преподнес исторические, географические, национальные и культурные особенности истории Дербента и крепости в частности.
- ООксана20 августа 2025Наши ожидания полностью оправдались. Спасибо гиду Али за замечательную экскурсию и знание своего дела.
Очень интересный экскурсовод, который отвечал на все вопросы и отлично наладил контакт с группой.
Провел по интересному маршруту, добавляя нотки кавказского юмора.
Огромное спасибо и дальнейших успехов.
- ВВиталий20 августа 2025Отличное знакомство с городом, впечатления только положительные.
Большое спасибо Али за экскурсию и маршрут.
- ТТатьяна18 августа 2025Время для экскурсии самое подходящее. . понравилось всё!
Гид вообще большой молодец! С юмором, любовью и отличными знаниями доносит рассказ до туристов!
Все грамотно, доходчиво и емко!!!
Спасибо огромное!
Прекрасные воспоминания и впечатления!!!
- ККсения17 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия. Али с интересом рассказал нам о крепости, старом Дербенте, ответил на все наши вопросы! Содержательно и легко! Рекомендуем
