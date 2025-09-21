Мои заказы

Экскурсии по паркам Дербента

Найдено 4 экскурсии в категории «Парки» в Дербенте, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Огни ночного Дербента
Пешая
3 часа
5 отзывов
Групповая
Огни ночного Дербента
Погрузитесь в атмосферу ночного Дербента, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальным световым шоу в парке
Начало: У цитадели Нарын-кала
«В центре парка расположен самый большой мультимедийный фонтан в России»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
6000 ₽ за человека
Дербент - город контрастов
Пешая
2 часа
149 отзывов
Водная прогулка
Дербент - город контрастов
Древний Дербент ждёт вас! Откройте для себя уникальные памятники и современные достопримечательности в одном из старейших городов мира
Начало: У цитадели Нарын-кала
«Неспешно гуляя по отреставрированной улице Мамедбекова, дойдём до современного парка им»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5000 ₽ за человека
Хунзах: столица аварского ханства и сердце горного Дагестана
На машине
На микроавтобусе
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Хунзах: столица аварского ханства и сердце горного Дагестана
Погрузитесь в атмосферу горного Дагестана, исследуя Хунзахское плато и Каменную чашу. Вкусите кавказскую кухню и насладитесь природой
Начало: На улице Гагарина
«Через зелёные долины с террасами направимся в заповедные места, где в вашем распоряжении будут развлечения экстрим-парка (за доплату)»
Расписание: в среду и воскресенье в 06:00
4 фев в 06:00
8 фев в 06:00
10 000 ₽ за человека
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
На автобусе
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Откройте для себя древний Дербент через мастер-классы и дегустации. Уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре Дагестана
Начало: На улице Х. Тагиева
«Вы увидите парк имени Низами Гянджеви, «Ворота судного дня» и улицу Счастливых людей»
Расписание: в четверг в 10:00
5 фев в 10:00
12 фев в 10:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    21 сентября 2025
    Дербент - город контрастов
    Али - молодой и активный гид, очень понравилась его заинтересованность и уважение традиций. Нам было комфортно, подстраивался под наш ритм и состав путешественников (нас было три поколения). Рекомендую обязательно!
  • Т
    Татьяна
    16 сентября 2025
    Дербент - город контрастов
    Для нас экскурсию проводила Солмаз. Солмаз - очень интересный рассказчик. Прекрасно знает историю крепости, увлекательно рассказывает, сопровождает рассказ шутками, также Солмаз поделилась историями и обычаями своей семьи.
    Прекрасный гид, харизматичная женщина. Рекомендую к посещению!
  • М
    Максим
    2 сентября 2025
    Дербент - город контрастов
    Побывали на экскурсии в Дербенте. Экскурсия проходила в группе из 5 человек, очень комфортно. Гид Али с юмором рассказывал про
    читать дальше

    историю, особенности, быт Крепости и Старого города, отвечал на все вопросы, подсказал другие места для посещения. После экскурсии многие факты, которые уже знали сложились в единый пазл.
    Большое спасибо

  • Л
    Лариса
    24 августа 2025
    Дербент - город контрастов
    Рассказчик отлично владеет материалом. Было бы еще лучше, если бы было больше эмоций, легенд. Удивило название экскурсии - не поняла, как оно связано с историей крепости.
  • Л
    Любовь
    21 августа 2025
    Дербент - город контрастов
    Отличная экскурсия. Гид Али познакомил нас с городом, рассказал его историю, провел по интересному маршруту по старому городу. Мы посетили
    читать дальше

    крепость, узнали много интересного и увидели много прекрасного. Это полный восторг! Крепость грандиозная. Несмотря на дождь, который начался неожиданно, настроение было замечательное. Экскурсия прошла по плану и завершилась шоу фонтанов. Всё очень понравилось. Спасибо Али за замечательные вечер. Рекомендуем.

  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Дербент - город контрастов
    Гид Али грамотно и с чувством юмора преподнес исторические, географические, национальные и культурные особенности истории Дербента и крепости в частности.
  • О
    Оксана
    20 августа 2025
    Дербент - город контрастов
    Наши ожидания полностью оправдались. Спасибо гиду Али за замечательную экскурсию и знание своего дела.
    Очень интересный экскурсовод, который отвечал на все вопросы и отлично наладил контакт с группой.
    Провел по интересному маршруту, добавляя нотки кавказского юмора.
    Огромное спасибо и дальнейших успехов.
  • В
    Виталий
    20 августа 2025
    Дербент - город контрастов
    Отличное знакомство с городом, впечатления только положительные.
    Большое спасибо Али за экскурсию и маршрут.
  • Т
    Татьяна
    18 августа 2025
    Дербент - город контрастов
    Время для экскурсии самое подходящее. . понравилось всё!
    Гид вообще большой молодец! С юмором, любовью и отличными знаниями доносит рассказ до туристов!
    Все грамотно, доходчиво и емко!!!
    Спасибо огромное!
    Прекрасные воспоминания и впечатления!!!
  • К
    Ксения
    17 августа 2025
    Дербент - город контрастов
    Нам очень понравилась экскурсия. Али с интересом рассказал нам о крепости, старом Дербенте, ответил на все наши вопросы! Содержательно и легко! Рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Огни ночного Дербента;
  2. Дербент - город контрастов;
  3. Хунзах: столица аварского ханства и сердце горного Дагестана;
  4. Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Экраноплан «Лунь»;
  3. Бархан Сарыкум;
  4. Девичьи бани;
  5. Водопад Тобот;
  6. Сулакский каньон;
  7. Дербентская стена;
  8. Джума-Мечеть;
  9. Крепость семи братьев и одной сестры;
  10. Самое главное.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в феврале 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Парки" можно забронировать 4 экскурсии от 5000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Дербенте на 2026 год по теме «Парки», 154 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель