О Ольга Дербент - город контрастов Али - молодой и активный гид, очень понравилась его заинтересованность и уважение традиций. Нам было комфортно, подстраивался под наш ритм и состав путешественников (нас было три поколения). Рекомендую обязательно!

Т Татьяна Дербент - город контрастов Для нас экскурсию проводила Солмаз. Солмаз - очень интересный рассказчик. Прекрасно знает историю крепости, увлекательно рассказывает, сопровождает рассказ шутками, также Солмаз поделилась историями и обычаями своей семьи.

Прекрасный гид, харизматичная женщина. Рекомендую к посещению!

М Максим Дербент - город контрастов читать дальше историю, особенности, быт Крепости и Старого города, отвечал на все вопросы, подсказал другие места для посещения. После экскурсии многие факты, которые уже знали сложились в единый пазл.

Большое спасибо Побывали на экскурсии в Дербенте. Экскурсия проходила в группе из 5 человек, очень комфортно. Гид Али с юмором рассказывал про

Л Лариса Дербент - город контрастов Рассказчик отлично владеет материалом. Было бы еще лучше, если бы было больше эмоций, легенд. Удивило название экскурсии - не поняла, как оно связано с историей крепости.

Л Любовь Дербент - город контрастов читать дальше крепость, узнали много интересного и увидели много прекрасного. Это полный восторг! Крепость грандиозная. Несмотря на дождь, который начался неожиданно, настроение было замечательное. Экскурсия прошла по плану и завершилась шоу фонтанов. Всё очень понравилось. Спасибо Али за замечательные вечер. Рекомендуем. Отличная экскурсия. Гид Али познакомил нас с городом, рассказал его историю, провел по интересному маршруту по старому городу. Мы посетили

Е Елена Дербент - город контрастов Гид Али грамотно и с чувством юмора преподнес исторические, географические, национальные и культурные особенности истории Дербента и крепости в частности.

О Оксана Дербент - город контрастов Наши ожидания полностью оправдались. Спасибо гиду Али за замечательную экскурсию и знание своего дела.

Очень интересный экскурсовод, который отвечал на все вопросы и отлично наладил контакт с группой.

Провел по интересному маршруту, добавляя нотки кавказского юмора.

Огромное спасибо и дальнейших успехов.

В Виталий Дербент - город контрастов Отличное знакомство с городом, впечатления только положительные.

Большое спасибо Али за экскурсию и маршрут.

Т Татьяна Дербент - город контрастов Время для экскурсии самое подходящее. . понравилось всё!

Гид вообще большой молодец! С юмором, любовью и отличными знаниями доносит рассказ до туристов!

Все грамотно, доходчиво и емко!!!

Спасибо огромное!

Прекрасные воспоминания и впечатления!!!