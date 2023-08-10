Гуниб и Карадахская Теснина из Дербента

Великолепная красота Гуниба и уникальность Карадахской теснины в одной экскурсии

Описание
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Ответы на вопросы
В Гунибе воздух буквально пропитан историей, а достопримечательности поселка и окрестностей просто завораживают.

Главными достопримечательностями села являются – царская поляна, национальный природный парк, раскинувшийся высоко в горах, и, конечно же, сохранившаяся Гунибская крепость, величественно возвышающаяся над Гунибским плато в окружении горных вершин, построенная русскими войсками в качестве укрепления после окончания Кавказской войны.
Гуниб и Карадахская Теснина из Дербента
Гуниб и Карадахская Теснина из Дербента
Гуниб и Карадахская Теснина из Дербента
Гуниб и Карадахская Теснина из Дербента
Гуниб и Карадахская Теснина из Дербента
Гуниб и Карадахская Теснина из Дербента
Ближайшие даты:
10
авг
15
авг
20
авг
25
авг
30
авг

Что вас ожидает:

  • Гунибское плато
  • Природный парк
  • Беседка Имама Шамиля
  • Камень Барятинского
  • Памятник «Белые Журавли»
  • Карадахская теснина
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Гуниб

Именно здесь был взят в плен сам имам Шамиль, после чего фактически закончилась полувековая Кавказская война. Величественной красотой этих мест был поражен знаменитый русский художник Айвазовский и запечатлел ее на холсте.

Что вы увидите:

  • Гунибская крепость.
  • Камень, на котором сидел князь Барятинский в ожидании имама.
  • Памятник «Белые Журавли», инициатором создания которой является дагестанский поэт Расул Гамзатов.
  • Также вам посчастливится пройти через «Ворота Чудес» или как называют местные жители Карадахскую теснину, уникальный памятник природы республики Дагестан. Попав сюда и проходя узкое ущелье вдоль стен теснины, будет казаться что вы попали в «тески» и вас вот-вот зажмет между скалами.

Важная информация:

Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.

Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
  • Входные билеты в музей
Что не входит
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
ул. Гагарина, д. 33б / 4
Когда и сколько длится?
Когда: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
  • Брюки вместо шорт
  • Либо любая другая одежда закрывающая плечи
  • Живот
  • Колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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