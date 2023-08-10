Великолепная красота Гуниба и уникальность Карадахской теснины в одной экскурсии
В Гунибе воздух буквально пропитан историей, а достопримечательности поселка и окрестностей просто завораживают.
Главными достопримечательностями села являются – царская поляна, национальный природный парк, раскинувшийся высоко в горах, и, конечно же, сохранившаяся Гунибская крепость, величественно возвышающаяся над Гунибским плато в окружении горных вершин, построенная русскими войсками в качестве укрепления после окончания Кавказской войны.
Главными достопримечательностями села являются – царская поляна, национальный природный парк, раскинувшийся высоко в горах, и, конечно же, сохранившаяся Гунибская крепость, величественно возвышающаяся над Гунибским плато в окружении горных вершин, построенная русскими войсками в качестве укрепления после окончания Кавказской войны.
Ближайшие даты:
10
авг
авг
15
авг
авг
20
авг
авг
25
авг
авг
30
авг
авг
Что вас ожидает:
- Гунибское плато
- Природный парк
- Беседка Имама Шамиля
- Камень Барятинского
- Памятник «Белые Журавли»
- Карадахская теснина
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Гуниб
Именно здесь был взят в плен сам имам Шамиль, после чего фактически закончилась полувековая Кавказская война. Величественной красотой этих мест был поражен знаменитый русский художник Айвазовский и запечатлел ее на холсте.
Что вы увидите:
- Гунибская крепость.
- Камень, на котором сидел князь Барятинский в ожидании имама.
- Памятник «Белые Журавли», инициатором создания которой является дагестанский поэт Расул Гамзатов.
- Также вам посчастливится пройти через «Ворота Чудес» или как называют местные жители Карадахскую теснину, уникальный памятник природы республики Дагестан. Попав сюда и проходя узкое ущелье вдоль стен теснины, будет казаться что вы попали в «тески» и вас вот-вот зажмет между скалами.
Важная информация:
Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.
Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Обед
- Входные билеты в музей
- Что не входит
- Личные расходы
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- ул. Гагарина, д. 33б / 4
- Когда и сколько длится?
- Когда: Групповые туры- согласно календарю, индивидуальные - по договоренностиЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек
- Брюки вместо шорт
- Либо любая другая одежда закрывающая плечи
- Живот
- Колени
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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