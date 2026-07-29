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Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента. Все включено

Великолепная красота Гуниба и уникальность Карадахской теснины в одной экскурсии
В Гунибе воздух буквально пропитан историей, а достопримечательности поселка и окрестностей просто завораживают.

Главными достопримечательностями села являются – царская поляна, национальный природный парк, раскинувшийся высоко в горах, и, конечно же, сохранившаяся Гунибская крепость, величественно возвышающаяся над Гунибским плато в окружении горных вершин, построенная русскими войсками в качестве укрепления после окончания Кавказской войны.
4.7
14 отзывов
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента. Все включено
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента. Все включено
Гуниб и Салтинский подземный водопад из Дербента. Все включено

Описание экскурсии

Аул Гуниб место - где география встречается с историей. Гуниб это одновременно одно из самых красивых и исторических мест в Дагестане. Неприступная крепость, в которой легендарный Имам Шамиль решил закончить Кавказскую войну, после чего Дагестан вошел в состав России. Гуниб это настоящая природная краса Дагестана, недаром великий русский художник Иван Айвазовский увековечил Гуниб на своем полотне «Аул Гуниб в Дагестане» Салтинский водопад - Является памятником природы Республиканского значения - единственный в Дагестане подземный водопад. Пещера и сам водопад расположены в каньоне реки Салтинка, возле селения Салта, в Гунибском районе. К водопаду ведет узкое ущелье, переходящее в пещеру. Скальные уступы здесь буквально смыкаются над головой, образуя относительно небольшое отверстие, через которое даже свет проникает с трудом. Сквозь это отверстие и падает с высоты 20 метров поток воды, образуя тем самым Салтинский водопад Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города.

Каждый понедельник и четверг в 06:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гунибское плато
  • Гунибская ГЭС
  • Природный парк
  • Беседка Имама Шамиля
  • Камень Барятинского
  • Памятник «Белые Журавли»
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Обед
  • Входные билеты в музей
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Хандадаша Тагиева 41, здание Спортлайф или ТЦ Россия, проспект Агасиева 22
Завершение: Ул. Хандадаша Тагиева 41, здание Sportlife или ТЦ Россия, проспект Агасиева 22
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый понедельник и четверг в 06:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
Замечательный тур Гуниб и Салтинский водопад. Все очень красиво и зрелищно, особенно Подземный водопад. Огромнейшее спасибо гиду Хадиже и водителю Курбан, все было замечательно.
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Я
Замечательная экскурсия. Из всех понравилась больше всего. Хотим еще раз приехать в Дагестан, а именно отдохнуть в Гунибе! Словами не передать, надо видеть!
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М
хочу побладорить фирму Лето Тур за прекрасную экскурсию! честно говоря,сомневался,идти или нет в поселок Гамсутль. лезть 1,5 км вверх,что бы посмотреть на камни-удовольствие так себе… но превозмог себя и поднялся…
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то,что увидел,потрясло!!! такие виды с вершины,воздух,атмосфера!!!! одним словом-шок! еще большей остроты добавили рассказы и комментарии гида Чингиза. все конкретно,по делу,обстоятельно,подробно. парень знает свое дело! дополнили эффекта посещения ГЭС Гергебельская и вершина всего этого-водопад в сатлах. просто чудо!!! собственно,ради этого водопада я и поехал на эту экскурсию. жалко только,что по своей невнимательности потерял видео с этого водопада. но впечатления от увиденного превысили все мои ожидания! особенно хочется еще отметить работу водителя микроавтобуса Радима. профессионал!аккуратно,без резких ускорений и торможений,тактично свозил нас по маршруту. в отличии от др водителей,никуда не гнался,не лихачил,очень аккуратно возил группу. молодец!благодарность водителю Радиму и гиду Чингизу!!! благодоря таким мастерам туристический бизнес в России будет процветать и развиватся!!! рекомендую всем именно этих ребят. спасибо вам,ребята!!!

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H
Были на экскурсии всей семьёй. Впечатления только положительные. Понравилось всё. Местные пейзажи, вид на горы со смотровой площадки в Гунибе изумительный. Ущелье очень красивое, впечатляет своей мощью и спасает от
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жары)
Отдельно хочется отметить вкусный, очень сытный обед. В меню были национальные блюда, всё съели с большим аппетитом.
Ну и конечно слова благодарности нашему гиду Зульмире и водителю Алияру. С ними путешествие стало очень душевным, познавательным, запоминающимся, безопасным.

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Л
Были на экскурсии всей семьёй. Впечатления только положительные. Понравилось всё. Местные пейзажи, вид на горы со смотровой площадки в Гунибе изумительный. Ущелье очень красивое, впечатляет своей мощью и спасает от
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жары)
Отдельно хочется отметить вкусный, очень сытный обед. В меню были национальные блюда, всё съели с большим аппетитом.
Ну и конечно слова благодарности нашему гиду Зульмире и водителю Алияру. С ними путешествие стало очень душевным, познавательным, запоминающимся, безопасным.

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В
Большое спасибо Исмаилу за сегодняшнее путешествие в Гуниб и Салтинский водопад, аккуратное вождение и организацию всего дня. Ущелье водопада восхитительно. Проход к самому водопаду немного сложен, но обеспечен тросами. Огорчило малозрелищность водопада из-за отсутствия дождей и малой полноводности рек. Виды Гуниба очень живописны. Впечатлил портрет Шамиля на скале. Аварский национальный обед очень вкусный и обильный.
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