Гуниб

Именно здесь был взят в плен сам имам Шамиль, после чего фактически закончилась полувековая Кавказская война. Величественной красотой этих мест был поражен знаменитый русский художник Айвазовский и запечатлел ее на холсте.

Что вы увидите:

Гунибская крепость.

Камень, на котором сидел князь Барятинский в ожидании имама.

Памятник «Белые Журавли», инициатором создания которой является дагестанский поэт Расул Гамзатов.

Также вам посчастливится пройти через «Ворота Чудес» или как называют местные жители Карадахскую теснину, уникальный памятник природы республики Дагестан. Попав сюда и проходя узкое ущелье вдоль стен теснины, будет казаться что вы попали в «тески» и вас вот-вот зажмет между скалами.

Важная информация:

Пожалуйста возьмите с собой паспорт и соблюдайте дресс код: футболки вместо маек, брюки вместо шорт, либо любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени.