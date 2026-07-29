Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы В Гунибе воздух буквально пропитан историей, а достопримечательности поселка и окрестностей просто завораживают.



Главными достопримечательностями села являются – царская поляна, национальный природный парк, раскинувшийся высоко в горах, и, конечно же, сохранившаяся Гунибская крепость, величественно возвышающаяся над Гунибским плато в окружении горных вершин, построенная русскими войсками в качестве укрепления после окончания Кавказской войны. 4.7 14 отзывов

Лето Дербент Ваш гид в Дербенте Задать вопрос Групповая экскурсия 3700 ₽ за человека 4.7 14 отзывов 12 часов 1-20 человек На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Аул Гуниб место - где география встречается с историей. Гуниб это одновременно одно из самых красивых и исторических мест в Дагестане. Неприступная крепость, в которой легендарный Имам Шамиль решил закончить Кавказскую войну, после чего Дагестан вошел в состав России. Гуниб это настоящая природная краса Дагестана, недаром великий русский художник Иван Айвазовский увековечил Гуниб на своем полотне «Аул Гуниб в Дагестане» Салтинский водопад - Является памятником природы Республиканского значения - единственный в Дагестане подземный водопад. Пещера и сам водопад расположены в каньоне реки Салтинка, возле селения Салта, в Гунибском районе. К водопаду ведет узкое ущелье, переходящее в пещеру. Скальные уступы здесь буквально смыкаются над головой, образуя относительно небольшое отверстие, через которое даже свет проникает с трудом. Сквозь это отверстие и падает с высоты 20 метров поток воды, образуя тем самым Салтинский водопад Важная информация: Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города.

Каждый понедельник и четверг в 06:30 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гунибское плато

Гунибская ГЭС

Природный парк

Беседка Имама Шамиля

Камень Барятинского

Памятник «Белые Журавли» Что включено Трансфер

Услуги гида

Обед

Входные билеты в музей Что не входит в цену Личные расходы

Сувениры Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Хандадаша Тагиева 41, здание Спортлайф или ТЦ Россия, проспект Агасиева 22 Завершение: Ул. Хандадаша Тагиева 41, здание Sportlife или ТЦ Россия, проспект Агасиева 22 Когда и сколько длится? Когда: Каждый понедельник и четверг в 06:30 Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Важная информация Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Забираем на экскурсию с точек сбора в городе Дербенте. После экскурсии привозим в центр города Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.