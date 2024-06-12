Описание экскурсии

Гуниб окружен величественными горами, живописными ущельями и реками. Это место впечатляет своими волшебными пейзажами и удивительной экологией. В Гуниб приезжают посмотреть на горы Дагестана и неповторимую природу, прикоснуться к истории. Именно здесь закончилась многолетняя Кавказская война — когда имам Шамиль сдался в плен русским войскам. А еще Гуниб часто называют селом, парящим в небесах — кажется, что облака здесь проходят прямо по улицам, а солнце светит 310 дней в году. Важная информация: Уважаемые гости, во время посещения экскурсий следует соблюдать определённые правила:• Соблюдать дресс-код (женщинам не рекомендуется носить юбки и платья выше колена, облегающие джинсы, просвечивающие вещи, глубокое декольте, короткие майки, обнажающие живот; мужчина не рекомендуется надевать короткие шорты и майки, в особенности в сельской местности);• Запрещено распитие алкогольных напитков;• При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения;• Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом экскурсоводу;• На экскурсии иметь с собой документ удостоверяющий личность.