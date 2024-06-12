Добро пожаловать в Гуниб – уникальный музей под открытым небом с богатым историческим наследием, интересными памятниками архитектуры, а также великолепными природными ландшафтами.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00
Что вас ожидает:
- Гергебельское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Памятник «Белые журавли»
- Верхний Гуниб
- Царская поляна
- Беседка Имама Шамиля
- Салтинская теснина
Описание экскурсии
Гуниб окружен величественными горами, живописными ущельями и реками. Это место впечатляет своими волшебными пейзажами и удивительной экологией. В Гуниб приезжают посмотреть на горы Дагестана и неповторимую природу, прикоснуться к истории. Именно здесь закончилась многолетняя Кавказская война — когда имам Шамиль сдался в плен русским войскам. А еще Гуниб часто называют селом, парящим в небесах — кажется, что облака здесь проходят прямо по улицам, а солнце светит 310 дней в году. Важная информация: Уважаемые гости, во время посещения экскурсий следует соблюдать определённые правила:• Соблюдать дресс-код (женщинам не рекомендуется носить юбки и платья выше колена, облегающие джинсы, просвечивающие вещи, глубокое декольте, короткие майки, обнажающие живот; мужчина не рекомендуется надевать короткие шорты и майки, в особенности в сельской местности);• Запрещено распитие алкогольных напитков;• При посещении смотровых площадок не выходить за установленные ограждения;• Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом экскурсоводу;• На экскурсии иметь с собой документ удостоверяющий личность.
Согласно календарю
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гергебельское водохранилище
- Гунибская ГЭС
- Памятник «Белые журавли»
- Верхний Гуниб
- Царская поляна
- Беседка Имама Шамиля
- Салтинская теснина
Что включено
- Услуги Гида
- Трансфер
- Обед
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Сувениры
- Завтрак
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 22 (ТЦ «РОССИЯ»)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Благодарим Вас за бронирование тура с нашей компанией. Мы хотим предоставить Вам важную информацию, которая поможет сделать Ваше путешествие комфортным и безопасным
- Подготовка к туру в Дагестане - это важный шаг, который поможет нам максимально насладиться поездкой и избежать неприятных сюрпризов. Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:
- Учитывайте погодные условия в Дагестане во время вашей поездки и приготовьте соответствующую одежду и обувь. Также возьмите с собой все необходимые личные вещи
- Если у вас есть хронические заболевания или сильные аллергии, возьмите с собой нужные медикаменты и учтите это при выборе питания и активностей
- Уделите достаточно времени для подготовки и планирования, чтобы сэкономить себе стресс и неприятности во время поездки. Будьте готовы к новым впечатлениям, открыты новому и наслаждайтесь каждым моментом своего тура в Дагестане
- Если у Вас возникнут вопросы или потребуется дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, указанной ниже
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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