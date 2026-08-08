Этот день вы проведете среди природных красот и исторических памятников Табасаранского района.
В группе до 20 человек исследуете раннесредневековую крепость и познакомитесь с коллекцией музея народных промыслов. Отдохнёте у Хучнинского водопада и отведаете вкуснейшее чуду и чай «с пях-пяхом». А в конце навестите «Каспийского монстра».
В группе до 20 человек исследуете раннесредневековую крепость и познакомитесь с коллекцией музея народных промыслов. Отдохнёте у Хучнинского водопада и отведаете вкуснейшее чуду и чай «с пях-пяхом». А в конце навестите «Каспийского монстра».
Описание экскурсии
Колорит Южного Дагестана
- Мы встретимся утром, в 11:00 и после чашечки чая или кофе отправимся в путешествие. В дороге вас будут сопровождать живописные пейзажи Табасаранского района, а также рассказы о национальных традициях и истории республики.
- Первым делом вы посетите древнюю крепость Семи братьев и одной сестры, где познакомитесь с легендами оборонительного сооружения 7-8 веков. Также вы посетите музей народных промыслов с интересными старинными экспонатами.
- Далее в программе — дивной красоты двухкаскадный Хучнинский водопад, расположенный на реке Ханаг (отсюда его второе название, Ханагский). Вы насладитесь красотой природного памятника.
- После вас будет ждать обед национальной кухни.
- Подкрепившись, отправимся на морское побережье, где вы увидите «Каспийского монстра» и узнаете о судьбе советского военно-морского корабля «Лунь». А также отдохнете на песчаном пляже Авадана.
Организационные детали
- В стоимость включён обед.
- Дополнительных расходов, кроме личных трат, не предусмотрено.
- Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды.
- Для поездки необходимо выбрать не облегающую и непросвечивающую одежду, прикрывающую плечи, живот и колени (брюки можно, шорты — нет).
- Запрещено распитие спиртных напитков во время экскурсии.
- Также нельзя брать с собой животных.
в понедельник и пятницу в 11:00
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На УЛ.Х. Тагиева
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саид — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 8999 туристов
Наша компания — федеральный туроператор, развиваем туризм в Дагестане с 2017 года. У нас в штате только квалифицированные сотрудники, которые найдут индивидуальный подход к каждому гостю, влюбят вас в нашу республику и покажут Дагестан со всех сторон. Предлагаем целый спектр маршрутов: от самых популярных до необычных. Проведите свой лучший отдых вместе с нами!
Входит в следующие категории Дербента
Похожие экскурсии на «Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Дербента - на Хучнинский водопад и в крепость семи братьев и одной сестры
Открыть живописный Табасаран: от горных пейзажей до древних цитаделей
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
от 10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Из Дербента - к древней крепости, Хучнинскому водопаду и экраноплану «Лунь» (всё включено)
Посетить 3 удивительных места за 1 день (в группе)
Начало: В районе улицы Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
2900 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Путешествие по Южному Дагестану: крепость, водопад и экраноплан «Лунь»
Откройте красоту Южного Дагестана: водопад Хучнинский, крепость и экраноплан Лунь ждут вас
Начало: В районе кольца северной автостанции
Расписание: в будние дни в 09:00, в субботу в 10:00, в воскресенье в 13:00
9 авг в 13:00
11 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Древняя крепость, Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
Начало: Г. Дербент ул. Ленина 41
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
2900 ₽ за человека
3700 ₽ за человека